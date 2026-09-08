Nach 15 Etappen führt Enric Mas die Vuelta a España 2026 souverän an. Heute startet die entscheidende letzte Rennwoche: Sechs Etappen stehen noch an, darunter ein Einzelzeitfahren und zwei schwere Bergankünfte.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Enric Mas trägt weiterhin das Rote Trikot und geht als Leader in die letzte Rennwoche der Vuelta a España 2026. Marco Brenner jubelte über seinen Sieg auf der 14. Etappe, am Sonntag doppelte Wout van Aert in Córdoba nach.

Enric Mas geht als Leader in die entscheidende Rennwoche

Nach 15 Etappen bleibt Enric Mas das Mass der Dinge bei der Vuelta a España 2026. Der Spanier verteidigt das Rote Trikot und hat seinen Vorsprung auf Felix Gall auf 2:06 Minuten ausgebaut. Primoz Roglic liegt weitere vier Sekunden dahinter auf Rang drei.

Hinter dem Gesamtklassement-Leader liegen zwei abwechslungsreiche Renntage: Am Samstag feierte der Deutsche Marco Brenner auf der Sierra de La Pandera seinen ersten Etappensieg bei der Vuelta. Brenner setzte sich nach einer langen Flucht knapp vor Santiago Buitrago durch. Im Kampf um das Gesamtklassement konnte Mas seinen Vorsprung auf Roglic weiter vergrössern.

Am Sonntag sorgte dann Wout van Aert für den nächsten Höhepunkt. Der Belgier gewann die 15. Etappe von Palma del Río nach Córdoba im Sprint einer Ausreissergruppe und feierte damit bereits seinen zweiten Etappensieg bei dieser Vuelta. Die Etappe war wegen der extremen Hitze deutlich verkürzt worden und führte über nur 110,2 statt der ursprünglich geplanten 189,7 Kilometer. Mas kam mit dem Feld ins Ziel und verteidigte seine Führung.

Gestern gönnte sich das Peloton den zweiten und letzten Ruhetag dieser Vuelta. Heute geht es mit der 16. Etappe in die entscheidende Schlussphase der Spanien-Rundfahrt. Die 181,1 Kilometer lange Strecke führt von Cortegana nach La Rábida in der Provinz Huelva. Der wellige Auftakt geht in ein flaches Finale über, wobei insbesondere der Wind eine Rolle spielen könnte.

Die diesjährige Vuelta startete am 22. August mit einem Einzelzeitfahren in Monaco. Anschliessend führte die Rundfahrt über Frankreich und Andorra nach Spanien. Nach 21 Etappen endet die Spanien-Rundfahrt am 13. September in Granada. Insgesamt umfasst die Rundfahrt 21 Etappen und führt über mehr als 3200 Kilometer.

In der entscheidenden Schlussphase warten noch sechs Etappen auf das Peloton. Besonders wichtig für den Kampf um den Gesamtsieg werden das 32,1 Kilometer lange Einzelzeitfahren am 10. September sowie die beiden folgenden Bergetappen mit Zielankünften an den Peñas Blancas und am Collado del Alguacil. Den Abschluss bildet am 13. September die 21. Etappe nach Granada.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.