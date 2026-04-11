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«Wer spielt, ist die Entscheidung vom Trainer»
1:10
Sutter zur Situation bei GC:«Wer spielt, ist die Entscheidung vom Trainer»

Hintergründe zur Verlängerung
Abrashi bleibt bei GC – aber bleibt er als Spieler?

Die Ereignisse überschlagen sich bei GC. Von Umwälzungen auf der Geschäftsstelle bis zur ausführlichen Pressekonferenz mit Sportchef und Trainer ist alles dabei. Neue Details gibts nun zur Abrashi-Verlängerung – hier im GC-Inside.
Publiziert: 12:15 Uhr
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Hat gut lachen: Die GC-Reise geht für Amir Abrashi weiter – in welcher Form auch immer.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das sind die Abmachungen im neuen Abrashi-Deal
  • Abrashi? Blick erwartet den Captain erstmals seit Juli in der Startelf
  • Sportchef Sutter und Trainer Messner sprechen über die GC-Zustände
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Simon Strimer und Tobias Wedermann

Die News der Woche

Amir Abrashi wird im Sommer in seine elfte Saison bei den Hoppers steigen. Dies wird mit seiner Vertragsverlängerung am Freitag klar. Eine wichtige Information teilt Sportchef Alain Sutter (58) im Rahmen der Pressekonferenz: Ob Abrashi ab nächstem Sommer weiterhin auf dem Platz stehen wird oder GC in einer anderen Rolle verkörpert, ist nicht in Stein gemeisselt. «Wir haben es uns in den Gesprächen offengelassen. Die Position werden wir definieren, wenn die Saison vorbei ist», sagt Sutter. Er erklärt: «Diese Vertragsverlängerung ist als klares Commitment von beiden Seiten zu verstehen, dass wir zusammen weiterarbeiten wollen.»

«Er soll auf oder neben dem Platz mithelfen, GC weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Amir dafür ein ganz wichtiger Teil in der Zukunft sein wird» Klar ist: Der körperliche Zustand Abrashis spielt dabei eine entscheidende Rolle. In dieser Saison kommt er erst auf 176 Liga-Minuten. Das soll sich am Samstag aber ändern: Blick erwartet den Captain erstmals seit Juli wieder in der Startelf.

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Die grosse Frage

Wie will GC nach den Blamagen den Bock umstossen? 1:5, 0:5, 0:4 – diese Horror-Resultate reihten die Hoppers in den letzten drei Spielen aneinander. «Wir sind momentan in einer Phase, in der die Spielverläufe gegen uns sind. Dass dies dreht, kriegt man aber nicht geschenkt. Man muss es sich erarbeiten, nochmals mehr tun. Das muss in die Köpfe der Spieler, aber vielleicht nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen», sagt Sutter. «Diese Extrameile müssen sie jetzt gehen.»

Gesagt ist gesagt

«Wie in einer Erziehung braucht es beides.» – Das sagt Trainer Gernot Messner (45) zur Frage, ob es momentan eher mehr Nähe zu den Spielern brauche, oder Distanz. «Wenn man Dinge klar anspricht, die nicht funktioniert haben, geht man mehr auf Distanz. Aber dann ist auch wieder wichtig, die Nähe zur Mannschaft zu suchen, indem man die Positivität ausstrahlt.»

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Köhler, Mikulic, Stroscio; Zvonarek, Abrashi, Meyer; Clemente, Frey, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Plange, Diaby, Creti, Decarli (alle verletzt).

Neben dem Platz

GC-Chaoten haben die Schützenwiese offensichtlich mit Sprayereien verschmiert. «Kindergarten», lautet die scharfe Reaktion des FCW auf Blick-Anfrage. Die Brisanz des Duells zwischen Winterthur und GC wird schon vor dem Match ersichtlich – auch auf weniger schöne Weise.

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Hast du gewusst, dass …

… eine Abstiegskampf-Statistik für GC spricht? In den letzten zehn Super-League-Spielen zwischen einem Schlusslicht und Vorletzten gewann viermal der Vorletzte und nur zweimal das Schlusslicht. Seitdem die Liga auf zwölf Teams aufgestockt wurde, hat Winterthur alle drei Spiele als Zwölfter gegen den Elften verloren.

Aufgepasst auf

Amir Abrashi! «Er ist der Richtige für dieses Spiel. Als Spieler und als Leader», sagt Messner. Aber Abrashi war diese Woche krank. Trotzdem gibts berechtigte Hoffnung, dass er am Samstag im Abstiegsknüller in der Startelf steht. «Er hat jetzt 2, 3 Trainings mitgemacht und wir hoffen, dass er am Samstagmorgen gut und frisch aufsteht.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

  1. Abrashi 4,5
  2. Hammel 3,9
  3. Meyer 3,7

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder springt für Lukas Fähndrich als Schiri ein. Am VAR-Bildschirm ist weiterhin Fedayi San eingeteilt.

Der Gegner

Steht Winti erneut von den Toten auf? Im Horror-Monat Februar hätte niemand darauf gewettet, dass Winti noch Chancen auf den Ligaerhalt hat. Vor dem Duell mit GC sieht alles anders aus. Hier gehts zu allen Winti-News.

33

Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr
So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., YB – Servette, 16.30 Uhr
So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr
Thun – Basel verschoben

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
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