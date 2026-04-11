Die Ereignisse überschlagen sich bei GC. Von Umwälzungen auf der Geschäftsstelle bis zur ausführlichen Pressekonferenz mit Sportchef und Trainer ist alles dabei. Neue Details gibts nun zur Abrashi-Verlängerung – hier im GC-Inside.

Abrashi bleibt bei GC – aber bleibt er als Spieler?

Abrashi bleibt bei GC – aber bleibt er als Spieler?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das sind die Abmachungen im neuen Abrashi-Deal

Abrashi? Blick erwartet den Captain erstmals seit Juli in der Startelf

Sportchef Sutter und Trainer Messner sprechen über die GC-Zustände War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die News der Woche

Amir Abrashi wird im Sommer in seine elfte Saison bei den Hoppers steigen. Dies wird mit seiner Vertragsverlängerung am Freitag klar. Eine wichtige Information teilt Sportchef Alain Sutter (58) im Rahmen der Pressekonferenz: Ob Abrashi ab nächstem Sommer weiterhin auf dem Platz stehen wird oder GC in einer anderen Rolle verkörpert, ist nicht in Stein gemeisselt. «Wir haben es uns in den Gesprächen offengelassen. Die Position werden wir definieren, wenn die Saison vorbei ist», sagt Sutter. Er erklärt: «Diese Vertragsverlängerung ist als klares Commitment von beiden Seiten zu verstehen, dass wir zusammen weiterarbeiten wollen.»

«Er soll auf oder neben dem Platz mithelfen, GC weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Amir dafür ein ganz wichtiger Teil in der Zukunft sein wird» Klar ist: Der körperliche Zustand Abrashis spielt dabei eine entscheidende Rolle. In dieser Saison kommt er erst auf 176 Liga-Minuten. Das soll sich am Samstag aber ändern: Blick erwartet den Captain erstmals seit Juli wieder in der Startelf.

Die grosse Frage

Wie will GC nach den Blamagen den Bock umstossen? 1:5, 0:5, 0:4 – diese Horror-Resultate reihten die Hoppers in den letzten drei Spielen aneinander. «Wir sind momentan in einer Phase, in der die Spielverläufe gegen uns sind. Dass dies dreht, kriegt man aber nicht geschenkt. Man muss es sich erarbeiten, nochmals mehr tun. Das muss in die Köpfe der Spieler, aber vielleicht nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen», sagt Sutter. «Diese Extrameile müssen sie jetzt gehen.»

Gesagt ist gesagt

«Wie in einer Erziehung braucht es beides.» – Das sagt Trainer Gernot Messner (45) zur Frage, ob es momentan eher mehr Nähe zu den Spielern brauche, oder Distanz. «Wenn man Dinge klar anspricht, die nicht funktioniert haben, geht man mehr auf Distanz. Aber dann ist auch wieder wichtig, die Nähe zur Mannschaft zu suchen, indem man die Positivität ausstrahlt.»

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Köhler, Mikulic, Stroscio; Zvonarek, Abrashi, Meyer; Clemente, Frey, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Plange, Diaby, Creti, Decarli (alle verletzt).

Neben dem Platz

GC-Chaoten haben die Schützenwiese offensichtlich mit Sprayereien verschmiert. «Kindergarten», lautet die scharfe Reaktion des FCW auf Blick-Anfrage. Die Brisanz des Duells zwischen Winterthur und GC wird schon vor dem Match ersichtlich – auch auf weniger schöne Weise.

Hast du gewusst, dass …

… eine Abstiegskampf-Statistik für GC spricht? In den letzten zehn Super-League-Spielen zwischen einem Schlusslicht und Vorletzten gewann viermal der Vorletzte und nur zweimal das Schlusslicht. Seitdem die Liga auf zwölf Teams aufgestockt wurde, hat Winterthur alle drei Spiele als Zwölfter gegen den Elften verloren.

Aufgepasst auf

Amir Abrashi! «Er ist der Richtige für dieses Spiel. Als Spieler und als Leader», sagt Messner. Aber Abrashi war diese Woche krank. Trotzdem gibts berechtigte Hoffnung, dass er am Samstag im Abstiegsknüller in der Startelf steht. «Er hat jetzt 2, 3 Trainings mitgemacht und wir hoffen, dass er am Samstagmorgen gut und frisch aufsteht.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

Abrashi 4,5 Hammel 3,9 Meyer 3,7

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder springt für Lukas Fähndrich als Schiri ein. Am VAR-Bildschirm ist weiterhin Fedayi San eingeteilt.

Der Gegner

Steht Winti erneut von den Toten auf? Im Horror-Monat Februar hätte niemand darauf gewettet, dass Winti noch Chancen auf den Ligaerhalt hat. Vor dem Duell mit GC sieht alles anders aus. Hier gehts zu allen Winti-News.

33 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., YB – Servette, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

Thun – Basel verschoben

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