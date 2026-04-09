Ist Giacomo Koloto nur wenige Monate nach seinem ersten Einsatz für die FCB-Profis schon wieder weg? Mit Strassbourg hat der 18-Jährige jedenfalls das Interesse eines Ligue-1-Klubs auf sich gezogen.

FCB-Juwel zieht Interesse aus der Ligue 1 auf sich

FCB-Juwel zieht Interesse aus der Ligue 1 auf sich

Julian Sigrist Redaktor Sport

Giacomo Koloto ist einer der grossen Gewinner des Trainerwechsels beim FC Basel. Vor rund zwei Monaten feierte der 18-Jährige unter Stephan Lichsteiner (42) sein Debüt in der ersten Mannschaft und spielte sich sogleich in der Stammelf fest. Drei Tore erzielte Koloto seither, darunter einen Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Lausanne.

Die guten Leistungen des gebürtigen Zürchers bleiben auch im Ausland nicht unentdeckt. Wie die französische Zeitung «L’Équipe» berichtet, zeigt der Ligue-1-Klub Strassbourg ernsthaftes Interesse an Koloto, der Ende März auch sein Debüt in der U21-Nati feierte. Der Vertrag des Angreifers bei den Baslern läuft noch bis 2030.

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