Die Brisanz des Duells zwischen Winterthur und GC wird schon vor dem Match ersichtlich – auch auf weniger schöne Weise. Hier kommt das Winti-Inside zum kapitalen Abstiegsknüller.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft So sieht die verunstaltete Schützi vor dem Abstiegsknüller aus

Steht Winti erneut von den Toten auf? So war es zuletzt

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Die News der Woche

Böses Erwachen für die Winterthurer vor dem Duell im Abstiegskampf gegen GC. Mehrere Stellen im Stadion wurden offenbar mit GC-Parolen übersprayt. Wie Bilder zeigen, die in GC-Fankreisen kursieren, wurde ein stilvoller Winterthur-Schriftzug in der Bierkurve mit dicken grauen Streifen verunstaltet. Schmierfinken haben offenbar vor dem kapitalen Duell auf der Schützenwiese ihr Unwesen getrieben. Das Duell ist ein klassisches Sechspunktespiel: Gewinnt Schlusslicht Winterthur, beträgt der Rückstand auf GC und den Barrageplatz nur noch 2 Punkte. Gewinnen die Hoppers, sind es kaum mehr aufholbare 8 Punkte Unterschied.

Die grosse Frage

Steht Winti erneut von den Toten auf? Im Horror-Monat Februar verliert der FCW fünf Spiele am Stück. Torverhältnis: 3:19. Hätte zu jenem Zeitpunkt jemand gewettet, dass Winti noch Chancen auf den Ligaerhalt hat, sie oder er wäre für verrückt erklärt worden. Nun wären es bei einem Sieg am Samstag gegen GC bloss noch zwei Zähler auf den Barrageplatz. Vor einem Jahr lag man nach 32 Runden gar sechs Punkte hinter Yverdon und den Hoppers zurück und schaffte den direkten Ligaerhalt.

Gesagt ist gesagt

«Der Weg geht ligaunabhängig gemeinsam in die Zukunft.» – Patrick Rahmen gegenüber Blick auf die Frage, ob er auch bei einem Abstieg Winti-Trainer bleiben wird. Auf der Schützi hat der Trainer noch einen Vertrag bis Juni 2027.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Mühl, Lüthi; Zuffi; Sidler, Kasami, Schneider, Burkart; Hunziker, Golliard.

Wer fehlt?

Kryeziu und Stillhart (verletzt).

Rahmen gibt eine Wasserstandsmeldung zum Kader: «Kryeziu ist nach wie vor angeschlagen, wird am Samstag nicht dabei sein, aber bald wieder zurückkommen. Stillhart ist weiterhin verletzt. Ansonsten stehen alle zur Verfügung. Leider muss ich dem einen oder anderen sagen, dass er nicht einmal im Spieltagskader stehen wird. Aber Kompliment ans Team, das nehmen sie super an. Das ist meine Erwartung, aber nicht selbstverständlich.»

Neben dem Platz

Die Schützi platzt aus allen Nähten! Gerüchten zufolge hatte die Homepage fcw.ch von Franz Carl Weber in dieser Woche Hochjunktur, weil selbst Modefans sich noch ein Ticket für den Knüller gegen GC ergattern wollten – und beim Online-Auftritt des Spielwarenhändlers landeten. Der Match ist restlos ausverkauft. Nicht mal enge Bekannte von Patrick Rahmen kriegen einen Platz, wie der Winti-Coach gegenüber Blick verrät. 7900 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten im Schnitt die bisherigen 15 Winti-Heimspiele, am Samstag gegen GC werdens wieder 8700 sein. Inklusive proppevollem Gästeblock.

Hast du gewusst, dass ...

... der FC Winterthur satte 37 Prozent seiner Tore nach Standardsituationen erzielt? Nur der FC Basel (52 Prozent) und der FC St. Gallen (45 Prozent) haben eine noch höhere Quote.

Aufgepasst auf

Lukas Mühl (29). In der Dreierkette von Rahmen kommt der Deutsche wieder viel öfter zum Zug. Mittlerweile stand er sechsmal in Folge in der Startelf. «Er hat sich immer sehr verantwortungsvoll verhalten, auch als er nicht gespielt hat oder gar nicht im Kader stand. Er war deshalb immer sehr beliebt in der Mannschaft», sagt Rahmen über ihn.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

Lüthi 4,0 Kasami 3,9 Kapino 3,9

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder wird das Spiel leiten. Im VAR-Room sitzt Fedayi San.

Der Gegner

Bei GC gibts doch noch eine Erfolgsmeldung in der schwierigen letzten Zeit. Captain Amir Abrashi bleibt an Bord, er hat seinen Vertrag verlängert. Was die Gedankengänge dahinter sind? Hier erscheint das GC-Inside.

33 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr

Sa., Thun – Basel, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., YB – Servette, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr