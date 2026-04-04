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Original: Notenartikel Winterthur
Schwache Goalie-Leistung – auch sonst überzeugt keiner

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu Winterthurs 1:2-Pleite in Lausanne.
Publiziert: 04.04.2026 um 21:53 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 00:05 Uhr
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1/6
Sékou Fofanas (r.) Treffer zum 2:1 bringt Lausanne den Sieg gegen Winterthur.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan Kreis und Tim Guillemin

Natürlich: Sowohl das 1:1 von Omar Janneh als auch der zweite Lausanner Treffer von Fofana sind zwei schussgewaltige Strahlen. Trotzdem wirken beide nicht unhaltbar. Beim ersten ist Winti-Goalie Kapino noch dran, beim zweiten nicht. Dass er vor dem Ausgleich ohne Not einen Einwurf verschuldet und in der Nachspielzeit den Dienst quittiert, statt zurückzurennen, macht ihn trotzdem zum Schlechtesten.

Fofana trifft aus der Distanz mitten ins Winti-Herz
3:11
Highlights im Video:Fofana trifft aus der Distanz mitten ins Winti-Herz

Auch Tibault Citherlet, der sich von Janneh abkochen lässt, erwischt keinen guten Abend. Eine Top-Note hat sich kein FCW-Spieler verdient.

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Hinweis: Jankewitz bis 62., Burkart bis 62., Sidler bis 80., Kasami bis 80., Golliard bis. 85. Minute.

Schneider ab 62., Dansoko ab 62., Buess ab 80., Maluvunu ab 80., Momoh ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Omar Janneh zeigt weniger Spielfreude als sonst seit seinem Winterwechsel von Atlético Madrid ins Waadtland, erzielt aber ein sehr schönes Tor. Sein Sturmpartner Theo Bair glänzt weit weniger, zieht einen schwachen Tag ein. Ebenso wie Gabriel Sigua und Nicky Beloko im Mittelfeld. Ein gutes Spiel und ein schönes Tor zeigt hingegen Sékou Fofana, der linke Aussenverteidiger. Der kroatische Goalie Karlo Letica sichert Lausanne am Ende des Spiels den Sieg. Morgan Poaty ist kein ausgebildeter Innenverteidiger, und das zeigt sich bei seinem Penalty-Foul, das er gegen Théo Golliard am Ende der ersten Halbzeit begeht.

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Hinweis: Lekoueiry bis 46., Traoré bis 75., Fofana bis 81. Minute.

Sigua ab 46. Minute. Butler-Oyedeji ab 75., Sobby ab 81. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
6
FC Sion
FC Sion
31
9
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
9
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
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FC Winterthur
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