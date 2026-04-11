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Feuerwehr beim Basler St. Jakob-Park
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Leservideo zeigt:Feuerwehr beim Basler St. Jakob-Park

Thun gegen Basel abgesagt
Brand im St. Jakob-Park – FCB-Garderobe völlig zerstört

Die Partie zwischen dem FC Basel und Thun kann am Samstagabend nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im St. Jakob-Park in Basel.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Im Joggeli in Basel brach am Freitagabend Feuer aus.
Foto: Getty Images
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Die Partie zwischen Leader Thun und dem FC Basel muss verschoben werden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt im St. Jakob-Park in Basel. «Es entstand ein grosser Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt», schreibt der FCB in einer Mitteilung. Weshalb es im Joggeli zu einem Brand kam, ist bisher nicht bekannt. Das Feuer zerstörte den gesamten Garderobenbereich der 1. Mannschaft.

Ein Blick-Leserreporter meldet: «Ich wohne im Glasturm am Stadion. Es hat gewaltig gestunken.»

Obwohl der FCB am Samstagabend in Thun hätte spielen sollen, wird die Partie abgesagt. «Vom erheblichen Sachschaden betroffen sind persönliche Fussballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann», erklären die Basler.

Die Swiss Football League (SFL) hat dem Spielverschiebung-Antrag des FCB zugestimmt. Über den Nachtragtermin wird zu gegebener Zeit informiert.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
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FC Thun
FC Thun
FC Basel
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