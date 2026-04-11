Brand im St. Jakob-Park – FCB-Garderobe völlig zerstört

Die Partie zwischen dem FC Basel und Thun kann am Samstagabend nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im St. Jakob-Park in Basel.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Die Partie zwischen Leader Thun und dem FC Basel muss verschoben werden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt im St. Jakob-Park in Basel. «Es entstand ein grosser Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt», schreibt der FCB in einer Mitteilung. Weshalb es im Joggeli zu einem Brand kam, ist bisher nicht bekannt. Das Feuer zerstörte den gesamten Garderobenbereich der 1. Mannschaft.

Ein Blick-Leserreporter meldet: «Ich wohne im Glasturm am Stadion. Es hat gewaltig gestunken.»

Obwohl der FCB am Samstagabend in Thun hätte spielen sollen, wird die Partie abgesagt. «Vom erheblichen Sachschaden betroffen sind persönliche Fussballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann», erklären die Basler.

Die Swiss Football League (SFL) hat dem Spielverschiebung-Antrag des FCB zugestimmt. Über den Nachtragtermin wird zu gegebener Zeit informiert.