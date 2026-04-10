Schiri-Wechsel für Abstiegskracher zwischen Winti und GC

Lukas Fähndrich kann die Partie zwischen Winterthur und GC am Samstag wegen einer Erkrankung nicht pfeifen. Ein Spitzenschiri springt für ihn ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lukas Fähndrich fällt nach Blick-Infos für Abstiegskracher aus

Urs Schnyder springt für Spiel zwischen Winterthur und GC ein

Spiel am Samstagabend könnte wegweisend sein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für den Abstiegskracher zwischen Winterthur und GC am Samstag (18 Uhr) muss die Swiss Football League kurzfristig einen Schiedsrichter-Wechsel vornehmen. Laut Blick-Informationen fällt Lukas Fähndrich (41) krank aus und wird durch Urs Schnyder (39) ersetzt. Als Videoschiedsrichter kommt wie geplant VAR-Experte Fedayi San (43) zum Einsatz.

Ein Qualitätsabfall ist dadurch aber nicht zu erwarten. Schnyder, der in dieser Saison schon zu drei Einsätzen in der Champions League kam, gilt hinter Sandro Schärer (37), der sogar für die WM aufgeboten ist, als Nummer zwei unter den Schweizer Schiedsrichtern.

Im Spiel auf der Winterthurer Schützenwiese geht es für den FCW und die Grasshoppers ums Überleben. Vor der letzten Runde vor der Liga-Teilung liegen die Eulachstädter fünf Punkte hinter dem Rekordmeister, der aktuell den Barrageplatz innehat.