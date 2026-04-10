Schiri-Wechsel für Abstiegskracher zwischen Winti und GC

Darum gehts
- Lukas Fähndrich fällt nach Blick-Infos für Abstiegskracher aus
- Urs Schnyder springt für Spiel zwischen Winterthur und GC ein
- Spiel am Samstagabend könnte wegweisend sein
Für den Abstiegskracher zwischen Winterthur und GC am Samstag (18 Uhr) muss die Swiss Football League kurzfristig einen Schiedsrichter-Wechsel vornehmen. Laut Blick-Informationen fällt Lukas Fähndrich (41) krank aus und wird durch Urs Schnyder (39) ersetzt. Als Videoschiedsrichter kommt wie geplant VAR-Experte Fedayi San (43) zum Einsatz.
Ein Qualitätsabfall ist dadurch aber nicht zu erwarten. Schnyder, der in dieser Saison schon zu drei Einsätzen in der Champions League kam, gilt hinter Sandro Schärer (37), der sogar für die WM aufgeboten ist, als Nummer zwei unter den Schweizer Schiedsrichtern.
Im Spiel auf der Winterthurer Schützenwiese geht es für den FCW und die Grasshoppers ums Überleben. Vor der letzten Runde vor der Liga-Teilung liegen die Eulachstädter fünf Punkte hinter dem Rekordmeister, der aktuell den Barrageplatz innehat.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
32
-49
19