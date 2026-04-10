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Unerwartete Änderung
Schiri-Wechsel für Abstiegskracher zwischen Winti und GC

Lukas Fähndrich kann die Partie zwischen Winterthur und GC am Samstag wegen einer Erkrankung nicht pfeifen. Ein Spitzenschiri springt für ihn ein.
Publiziert: 11:32 Uhr
|
Aktualisiert: 11:34 Uhr
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Urs Schnyder springt für das Spiel zwischen Winterthur und GC ein.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lukas Fähndrich fällt nach Blick-Infos für Abstiegskracher aus
  • Urs Schnyder springt für Spiel zwischen Winterthur und GC ein
  • Spiel am Samstagabend könnte wegweisend sein
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Tobias Wedermann und Carlo Steiner

Für den Abstiegskracher zwischen Winterthur und GC am Samstag (18 Uhr) muss die Swiss Football League kurzfristig einen Schiedsrichter-Wechsel vornehmen. Laut Blick-Informationen fällt Lukas Fähndrich (41) krank aus und wird durch Urs Schnyder (39) ersetzt. Als Videoschiedsrichter kommt wie geplant VAR-Experte Fedayi San (43) zum Einsatz. 

Ein Qualitätsabfall ist dadurch aber nicht zu erwarten. Schnyder, der in dieser Saison schon zu drei Einsätzen in der Champions League kam, gilt hinter Sandro Schärer (37), der sogar für die WM aufgeboten ist, als Nummer zwei unter den Schweizer Schiedsrichtern. 

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Im Spiel auf der Winterthurer Schützenwiese geht es für den FCW und die Grasshoppers ums Überleben. Vor der letzten Runde vor der Liga-Teilung liegen die Eulachstädter fünf Punkte hinter dem Rekordmeister, der aktuell den Barrageplatz innehat. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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