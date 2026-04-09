Die Fifa hat am Donnerstag die Liste der 52 WM-Schiedsrichter veröffentlicht. Darunter ist auch ein Schweizer.

Sandro Schärer tritt in die Fussstapfen von Gottfried Dienst, Urs Meier und Massimo Busacca. Der Schweizer ist einer von 52 Unparteiischen, die im Sommer an der Fussball-WM (ab 11. Juni) in den USA, Kanada und Mexiko pfeifen. Letzter Schweizer WM-Schiri war Busacca 2010 in Südafrika.

Für den 37-jährigen Schärer ist es das zweite grosse Turnier nach der EM 2024 in Deutschland (zwei Einsätze). Im Juni 2025 leitete er den Final der Nations League, den damals Portugal im Penaltyschiessen gegen Spanien für sich entschied. Ein Jahr zuvor tanzten anlässlich des Uefa-Supercup-Endspiels die Stars von Real Madrid (2:0-Sieger) und Atalanta Bergamo nach seiner Pfeife.

Weitere Schweizer im WM-Aufgebot sind Stephane de Almeida als Assistent und Fedayi San als VAR. Die 52 aufgebotenen Schiedsrichter sind ein neuer Rekord. An der letzten WM in Katar wurden für 40 Spiele weniger noch 36 Referees benötigt.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen