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Vertragsverlängerung mitten im Abstiegskampf
GC-Ikone Abrashi hängt noch ein Jahr an

Er hat einen Grossteil der Saison verpasst und kam bisher nur sieben Mal zum Einsatz – trotzdem setzt GC weiter auf seinen Mittelfeld-Terrier: Amir Abrashi hat seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr verlängert.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Amir Abrashi bleibt ein weiteres Jahr bei GC.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GC verlängert Vertrag mit Amir Abrashi (36) um ein weiteres Jahr
  • Der Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt über 280 Spiele für die Grasshoppers
  • Abrashi sagt dazu: «GC ist mein Zuhause»
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

GC steckt voll im Abstiegskampf. Da tut es gut, wenn der Klub seine Pressekonferenz mit einer guten Nachricht beginnen kann. Wie Sportchef Alain Sutter erklärt, haben sich die Hoppers und Klub-Ikone Amir Abrashi (36) auf eine Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr geeinigt.

Urgestein Abrashi, der für GC bereits über 280 Pflichtspiele absolviert hat, verpasste einen Grossteil der laufenden Saison aufgrund einer Muskelverletzung. Insgesamt kommt er in der aktuellen Spielzeit auf bloss sieben Einsätze in Cup und der Meisterschaft.

Trotzdem ist man bei GC froh, auch in der nächsten Saison auf den Mittelfeld-Terrier setzen zu können. «Amir verkörpert genau die Werte, für die GC steht. Seine Mentalität, seine Erfahrung und seine Präsenz sind für unsere Mannschaft von enormem Wert. Er hat alle Höhen und Tiefen mit dem Verein miterlebt und stets sein vollstes Commitment gezeigt», sagt Sutter über Abrashi. 

Und auch Abrashi bekennt sich zu seinem Verein: «GC ist mein Zuhause, hier habe ich meine Karriere aufgebaut und diesem Verein verdanke ich sehr viel. Umso mehr bedeutet es mir, weiterhin ein Teil davon zu sein. Das Vertrauen und die Wertschätzung sind für mich nicht selbstverständlich, dafür bin ich sehr dankbar. Jeder weiss, wie sehr mein Herz für GC Zürich schlägt. Ich werde weiterhin alles für den Club geben.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Grasshopper Club Zürich
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Super League
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