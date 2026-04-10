Er hat einen Grossteil der Saison verpasst und kam bisher nur sieben Mal zum Einsatz – trotzdem setzt GC weiter auf seinen Mittelfeld-Terrier: Amir Abrashi hat seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr verlängert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC verlängert Vertrag mit Amir Abrashi (36) um ein weiteres Jahr

Der Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt über 280 Spiele für die Grasshoppers

Abrashi sagt dazu: «GC ist mein Zuhause» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

GC steckt voll im Abstiegskampf. Da tut es gut, wenn der Klub seine Pressekonferenz mit einer guten Nachricht beginnen kann. Wie Sportchef Alain Sutter erklärt, haben sich die Hoppers und Klub-Ikone Amir Abrashi (36) auf eine Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr geeinigt.

Urgestein Abrashi, der für GC bereits über 280 Pflichtspiele absolviert hat, verpasste einen Grossteil der laufenden Saison aufgrund einer Muskelverletzung. Insgesamt kommt er in der aktuellen Spielzeit auf bloss sieben Einsätze in Cup und der Meisterschaft.

Trotzdem ist man bei GC froh, auch in der nächsten Saison auf den Mittelfeld-Terrier setzen zu können. «Amir verkörpert genau die Werte, für die GC steht. Seine Mentalität, seine Erfahrung und seine Präsenz sind für unsere Mannschaft von enormem Wert. Er hat alle Höhen und Tiefen mit dem Verein miterlebt und stets sein vollstes Commitment gezeigt», sagt Sutter über Abrashi.

Und auch Abrashi bekennt sich zu seinem Verein: «GC ist mein Zuhause, hier habe ich meine Karriere aufgebaut und diesem Verein verdanke ich sehr viel. Umso mehr bedeutet es mir, weiterhin ein Teil davon zu sein. Das Vertrauen und die Wertschätzung sind für mich nicht selbstverständlich, dafür bin ich sehr dankbar. Jeder weiss, wie sehr mein Herz für GC Zürich schlägt. Ich werde weiterhin alles für den Club geben.»