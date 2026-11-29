Les bureaux de vote sont fermés, les résultats finaux sont tombés. Blick fait le point sur les résultats des votations fédérales de ce dimanche 29 novembre:
Non à la hausse de la TVA
Les Suisses ont refusé de relever la TVA de 8,1 à 8,5% pour financer la 13e rente AVS. Le Parlement devra donc trouver une autre solution pour assurer le financement de cette prestation. Son premier versement, prévu en décembre, n’est toutefois pas remis en cause.
Oui à la limitation des feux d’artifice
L’initiative populaire sur les feux d’artifice a largement convaincu la population suisse. Le texte prévoit d’interdire la vente et l’utilisation de feux d’artifice bruyants par les particuliers. Des exceptions pourront être accordées pour les grandes manifestations.
Non à l’imposition commune des couples mariés
Après avoir accepté l’imposition individuelle en mars dernier, les Suisses ont rejeté l’initiative du Centre. Le parti souhaitait revenir à une déclaration fiscale commune pour les couples mariés au niveau fédéral.
Oui à l’assouplissement des exportations d’armes
Les Suisses ont donné leur feu vert à la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre. La révision prévoit d’assouplir les conditions d’exportation et de réexportation des armes suisses. La gauche et plusieurs organisations non gouvernementales avaient lancé un référendum contre cette réforme.