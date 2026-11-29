Deux oui et deux non dans les urnes ce dimanche 29 novembre. Les Suisses ont rejeté la hausse de la TVA pour financer la 13e rente AVS et l’initiative du Centre sur l’imposition des couples mariés. Ils ont en revanche accepté la limitation des feux d’artifice et l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Voici ce qu’il faut retenir.

Tous les résultats en un coup d'oeil

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ATS Agence télégraphique suisse

Les bureaux de vote sont fermés, les résultats finaux sont tombés. Blick fait le point sur les résultats des votations fédérales de ce dimanche 29 novembre:

Non à la hausse de la TVA

Les Suisses ont refusé de relever la TVA de 8,1 à 8,5% pour financer la 13e rente AVS. Le Parlement devra donc trouver une autre solution pour assurer le financement de cette prestation. Son premier versement, prévu en décembre, n’est toutefois pas remis en cause.

Oui à la limitation des feux d’artifice

L’initiative populaire sur les feux d’artifice a largement convaincu la population suisse. Le texte prévoit d’interdire la vente et l’utilisation de feux d’artifice bruyants par les particuliers. Des exceptions pourront être accordées pour les grandes manifestations.

Non à l’imposition commune des couples mariés

Après avoir accepté l’imposition individuelle en mars dernier, les Suisses ont rejeté l’initiative du Centre. Le parti souhaitait revenir à une déclaration fiscale commune pour les couples mariés au niveau fédéral.

Oui à l’assouplissement des exportations d’armes

Les Suisses ont donné leur feu vert à la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre. La révision prévoit d’assouplir les conditions d’exportation et de réexportation des armes suisses. La gauche et plusieurs organisations non gouvernementales avaient lancé un référendum contre cette réforme.