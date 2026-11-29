En bref Le 29 novembre, les Genevois ont rejeté à plus de 61% un projet de 300 logements sans contrôle des prix à Chêne-Bourg

Les propriétaires craignent une baisse de la valeur de leurs biens en zone de développement et prédisent un blocage de 35 ans

La commune et le Conseil d’Etat jugeaient le projet trop cher pour une grande partie de la population; le canton doit décider de la suite

Myret Zaki Journaliste Blick

Les Genevois se sont exprimés: ils veulent des logements abordables à Chêne-Bourg et rejettent à plus de 61% ce dimanche 29 novembre le projet de déclassement de la zone Seymaz-Sud en zone ordinaire. Ce dernier visait à construire rapidement environ 300 logements dans le secteur de Seymaz-Sud, près de la gare de Chêne-Bourg, mais sans contrôle des prix et en préservant la valeur actuelle de leurs terrains.

Les propriétaires ne cachent pas leur grande déception. «Genève a gagné des logements dans 35 ans», lance Alain Burri, habitant de Chêne-Bourg et représentant de l'association Logements Maintenant. «Ce sont 1000 personnes qui ne trouveront pas de logement à moyen - long terme, déplore Alain Burri. Quand je dis que c'est reporté à 35 ans, et c'est une réalité, car toutes les zones résidentielles déclassées en zone de développement ces dernières années ont connu ce sort.»

En effet, si la zone devait devenir une zone de développement, les propriétaires refuseraient de bouger car ils ne veulent pas vendre leur maison à un prix défavorables, et des blocages seront inévitables, estime-t-il. «Nous n'avons pas réussi à faire passer notre message, selon lequel ce projet, qui représentait 1,5% de la zone Praille-Acacias-Vernets (PAV), on aurait pu prouver qu'on pouvait construire des logements rapidement.»

Biens immobiliers dépréciés?

Les propriétaires avaient lancé ce projet car ils ne souhaitent pas que l'Etat déclasse cette zone villas en zone de développement. Dans cette dernière, l'Etat contrôle les loyers et les prix de vente des nouveaux logements et limite le prix des terrains que les promoteurs peuvent intégrer dans leurs plans financiers.

Ces contraintes risqueraient, selon les propriétaires, de déprécier leurs biens immobiliers. Ils redoutent de ne plus pouvoir acquérir un bien équivalent ailleurs avec le produit de leur vente. Ils préféreraient donc rester dans leurs villas, au risque de bloquer les projets de construction pendant des décennies. «Rendez-vous dans 35 ans désormais», ironise Alain Burri.

Le projet qui a échoué en votation avait obtenu le soutien de la majorité de droite au Grand Conseil, mais il était combattu par la commune de Chêne-Bourg et par le Conseil d'Etat. Tous deux estimaient qu'un déclassement en zone ordinaire risquait de consacrer des terrains devenus rares à des logements trop onéreux pour une grande partie de la population genevoise, en pleine pénurie de logements.

Zone villas conservée

Pour l'heure, le secteur conserve son affectation en zone villas. Il appartient désormais aux autorités cantonales et communales, favorables à un déclassement en zone de développement, de décider de la suite à donner à ce dossier.

Le Grand Conseil, dont la majorité de droite avait soutenu le déclassement en zone ordinaire, devrait se prononcer en cas de nouveau projet de loi. Il faudrait ensuite élaborer un plan localisé de quartier. Les propriétaires pourront faire opposition et, surtout, refuser de vendre leurs parcelles. Alain Burri ne se fait guère d'illusions: «Pour nous il ne va rien se passer car personne ne va bouger, c'est certain.»