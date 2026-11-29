Les Genevois rejettent le déclassement de Seymaz-Sud. Plus de 61% ont voté contre, privilégiant des logements d'utilité publique et des prix contrôlés dans ce secteur en pénurie, près de la gare de Chêne-Bourg.

Les Genevois veulent des logements abordables à Seymaz-Sud

Les Genevois veulent des logements abordables à Seymaz-Sud

ATS Agence télégraphique suisse

Les Genevois veulent des logements pour le plus grand nombre à Seymaz-Sud. Le déclassement de cette zone villas, située à proximité de la gare de Chêne-Bourg, en zone ordinaire a été refusé dimanche par plus de 61% des voix, selon les résultats anticipés.

Afin de garder la main sur la densification du secteur, la grande majorité des propriétaires avaient élaboré une proposition de développement, au prix du marché. Ils avaient obtenu le soutien de la majorité de droite au Grand Conseil, alors que l'Etat et la commune de la rive gauche voulaient un déclassement en zone de développement urbaine.

Dans un canton où la pénurie de logements est chronique, les arguments de l'ASLOCA et de la gauche l'ont emporté dimanche en votation. Les référendaires avaient mis en avant le fait que la zone de développement garantit la construction de logements d'utilité publique, à loyer libre et de propriétés par étages à des prix contrôlés. L'ouvrage va à présent devoir être remis sur le métier.