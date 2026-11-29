Pas de TVA à 8,5% pour financer la 13e rente AVS: selon une projection de gfs.bern, 55% des votants rejettent cette hausse.

L'augmentation de la TVA pour la 13e rente AVS rejetée à 55%

L'augmentation de la TVA pour la 13e rente AVS rejetée à 55%

ATS Agence télégraphique suisse

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La TVA ne passera pas de 8,1 à 8,5%. Les Suisses ont refusé dimanche par 55% le financement de la 13e rente AVS, selon une projection de gfs.bern.

Les premiers résultats confirment cette tendance. Genève a refusé le projet par 55,2%. En Valais, un refus se dessine également, avec 53,8%. Vaud suit de près avec 51,3% de non. Le projet n'a pas non plus convaincu les Neuchâtelois (51,1% de non).

Après le dépouillement de la moitié des communes, Fribourg dit également non, par 56,2%. Les premiers résultats du Jura sont également défavorables à une augmentation de la TVA.

La tendance est identique outre-Sarine. Zurich dit non par 58,2% des voix, les Grisons par 58,1% et Argovie par 59,4%. Actuellement, seul Bâle-Ville accepte une augmentation de la TVA, avec 56,5% de votes favorables.

4,2 milliards en 2026

Les Suisses ont accepté en mars 2024 le versement d'une 13e rente AVS. Celle-ci coûtera 4,2 milliards de francs pour 2026. Ce montant devrait s'élever à environ 4,5 milliards en 2030 et à 5,4 milliards en 2040.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont demandé une augmentation de la TVA pour assurer un financement stable. Le PLR et l'UDC estiment que cette hausse de TVA pénaliserait lourdement les ménages et l'économie, sans réussir à financer l'entier des dépenses de l'AVS. Le syndicat des services publics s'est également insurgé contre cette hausse, rappelant que l'AVS se portait bien.