La loi sur la gestion de l'aéroport de Sion recueille 57% de «oui» selon 113 communes dépouillées sur 122. Les résultats des grandes villes comme Sion et Sierre sont encore attendus.

La population valaisanne accepte la loi sur l'aéroport de Sion

La population valaisanne accepte la loi sur l'aéroport de Sion

ATS Agence télégraphique suisse

La loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion est acceptée assez nettement par la population valaisanne, selon des résultats intermédiaires. Le dépouillement des villes est encore attendu.

Un «oui» plutôt marqué se dessine, puisque plus de 57% des Valaisans et Valaisannes accepteraient le texte, après le dépouillement de 113 communes sur 122. Les résultats des villes de Sion, de Sierre et de Monthey manquent encore.

Vers 13h, le «non» l'emporte de justesse dans le Haut-Valais, alors qu'un «oui» net se dessine dans le Valais central et le Bas-Valais. La participation est de 49,11%. Le Grand Conseil valaisan avait adopté la loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion en mars dernier, avant que les Vert-e-s ne lancent un référendum.