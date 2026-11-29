Des Etats pourront réexporter du matériel de guerre suisse sans accord préalable de Berne. Les Suisses ont accepté la réforme à 54%, selon une projection de gfs.bern. Le Conseil fédéral conservera un droit de veto.

La Suisse pourra plus facilement exporter et réexporter son matériel de guerre

La Suisse pourra plus facilement exporter et réexporter son matériel de guerre

ATS Agence télégraphique suisse

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La Suisse pourra plus facilement exporter et réexporter son matériel de guerre. Le peuple a accepté dimanche d'assouplir la loi correspondante par 54% des voix, selon une projection de l'institut gfs.bern. La gauche, le PEV et des ONG avaient lancé un référendum.

Selon des résultats intermédiaires, Genève et le Jura disent tous deux non à 53,9%. Sur Vaud, le oui l'emporte pour l'instant à 50,7%. A Neuchâtel, le soutien s'élève à 52,8%, à Fribourg à 53,9%, en Valais à 58,2% et à Zurich à 60,5%.

D'autres cantons alémaniques disent oui aussi. Le projet est même approuvé par 68,3% des voix à Nidwald. Le résultat est déjà définitif à Glaris (60% de oui). Outre-Sarine, seulement Bâle-Ville dit non à 57,9%. Le Tessin met aussi son veto à 52%.

Régime similaire à la Suisse

Le projet autorise a priori les demandes émanant d'Etats dont le régime de contrôle à l'exportation est similaire à celui de la Suisse, même si ces pays sont impliqués dans un conflit armé. Concrètement, il s'agit des pays de l'UE et de l'AELE, ainsi que de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

La révision assouplit aussi le cadre légal quant à la réexportation d'armes vers un pays tiers. Les Etats précités doivent pouvoir, sans accord de la Suisse, transmettre à un autre pays le matériel de guerre reçu. Le Conseil fédéral doit avoir un droit de veto. Tout comme le camp bourgeois, il soutient la réforme.