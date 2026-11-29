Une hausse de la TVA pour financer la 13e rente AVS divise la Suisse ce 29 novembre. Les citoyens trancheront aussi sur l'imposition des couples mariés, les exportations d'armes et la vente de feux d'artifice aux particuliers.

ATS Agence télégraphique suisse

13e rente AVS, imposition des couples mariés, exportation et réexportation de matériel de guerre ainsi qu'interdiction des feux d'artifice pour les particuliers: les Suisses votent sur quatre objets ce dimanche.

Le versement de la 13e rente AVS en décembre n'est pas remis en cause par la votation de ce dimanche. Celle-ci ne concerne que son financement. Selon les derniers sondages, les Suisses ne sont pas convaincus par l'augmentation de la TVA.

Une hausse de 8,1 à 8,5% permettrait d'assurer un financement stable et sûr, estiment le Conseil fédéral, la gauche, le Centre et l'Union syndicale suisse (USS). L'UDC et le PLR sont opposés à cette réforme qui pénaliserait lourdement les ménages et l'économie, sans réussir à financer l'entier des dépenses de l'AVS. Membre de l'USS, le Syndicat des services publics, accuse la faîtière d'avoir retourné sa veste.

Nouveau vote sur l'imposition des couples

Autre sujet qui touche au porte-monnaie des Suisses: l'imposition des couples mariés. Alors que la population a choisi en mars l'imposition individuelle, le Centre veut revenir à la déclaration commune pour l'impôt fédéral. Le texte laisse le choix du calcul de l'impôt au Parlement. Si aucune solution n'est trouvée d'ici 2030, le Conseil fédéral devra instaurer le calcul alternatif de l'impôt.

Tout l'échiquier politique à l'exception de l'UDC, du PEV et de l'UDF est contre. Ils craignent une «pagaille financière» coûteuse alors que le débat avait enfin été clos après des décennies de désaccords. Le Conseil fédéral est aussi opposé. Les sondages pariaient dans un premier temps sur une victoire du Centre. Mais la tendance s'est renversée. La SSR table désormais sur 54% de non et Tamedia un refus à 59%.

Les exportations d'armes en jeu

Le peuple suisse votera également sur des assouplissements de la loi sur le matériel de guerre. Le projet veut autoriser a priori les demandes émanant d'Etats dont le régime de contrôle à l'exportation est similaire à celui de la Suisse, même si ces pays sont impliqués dans un conflit armé. Concrètement, il s'agit des pays de l'UE et de l'AELE, ainsi que de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

La révision assouplit aussi le cadre légal quant à la réexportation d'armes vers un pays tiers. Les Etats précités doivent pouvoir, sans accord de la Suisse, transmettre à un autre pays le matériel de guerre reçu. Le Conseil fédéral aura un droit de veto.

Il soutient la réforme, tout comme le camp bourgeois qui martèle l'importance de soutenir l'industrie de l'armement. La gauche, le PEV et des ONG ont lancé un référendum contre le projet. Ils dénoncent une perte de contrôle sur les exportations d'armes helvétiques et craignent que celles-ci ne se retrouvent dans des conflits civils et internationaux. L'issue du vote est incertaine, selon les sondages.

Fin des artifices bruyants

En revanche, le sort des feux d'artifice est quasi déjà scellé. Les Suisses devraient largement soutenir une interdiction pour les particuliers. L'initiative populaire «Pour une limitation des feux d'artifice» vise à interdire la vente et l'utilisation des pièces d'artifice qui causent du bruit. Les grands événements suprarégionaux comme le 1er Août ne sont pas concernés.

Les répercussions des feux d'artifice sont limitées dans le temps et dans l'espace, avancent les opposants. Leur utilisation est déjà très réglementée et les nuisances ne se produisent que quelques jours par an. Les partisans mettent quant à eux en avant la protection de la population, des animaux et de la nature.