Après le oui à l’imposition individuelle en mars, l’initiative du Centre pour revenir à l’imposition commune des couples mariés est rejetée à 59%, selon une projection de gfs.bern.

L'initiative du Centre sur l'imposition des couples balayée

L'initiative du Centre sur l'imposition des couples balayée

ATS Agence télégraphique suisse

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Les Suisses ont rejeté dimanche à 59% l'initiative du Centre «Pour des impôts équitables», selon une projection de gfs.bern. Le parti voulait un retour à l'imposition commune, alors que la population a dit oui à une imposition individuelle en mars.

Le refus est unanime en Suisse romande. Il est massif dans le canton de Vaud, qui dit non à 66,5%. Genève a refusé à 59,8%, Neuchâtel à 56,8% et le Jura à 54,1%, tandis que Fribourg dit non à 53,2%. Le refus est serré en Valais: 50,9%.

Le rejet est aussi clair ailleurs en Suisse alémanique, comme à Bâle-Ville et Zurich qui ont rejeté le texte à 67,1% et à 58,6%. Schwyz et le Tessin disent aussi non, mais de justesse pour le moment.

«Pagaille financière»

L'initiative populaire «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» voulait revenir à l'imposition commune des couples mariés au niveau fédéral.

Le texte laissait le choix du calcul de l'impôt au Parlement. Si aucune solution n'était trouvée d'ici 2030, le Conseil fédéral aurait dû instaurer le calcul alternatif de l'impôt.

out l'échiquier politique à l'exception de l'UDC et du PEV était contre. Ils craignaient une «pagaille financière» après l'acceptation de l'imposition individuelle dans les urnes en mars. Le Conseil fédéral était aussi contre.