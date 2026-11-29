Les feux d’artifice bruyants devraient être interdits aux particuliers en Suisse. Selon une projection de gfs.bern, l’initiative portée par des organisations de protection des animaux a recueilli 61% de oui dimanche.

L'interdiction des feux d'artifice privés se dirige vers une large victoire

L'interdiction des feux d'artifice privés se dirige vers une large victoire

ATS Agence télégraphique suisse

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Les feux d'artifice privés seront interdits en Suisse. Le peuple a dit oui dimanche à 61% à l'initiative populaire «Pour une limitation des feux d'artifice», selon une projection de gfs.bern.

Genève a soutenu le texte par 52,9%, selon les résultats partiels. Le Valais dit oui par 54,7% des voix. 55,6% des Fribourgeois acceptent aussi l'interdiction. Dans le canton de Vaud, un oui se dessine également (53%). Tout comme à Neuchâtel (53,1%). Les premiers résultats du Jura sont également au vert (55,4%).

A Zurich, c'est aussi le oui qui gagne, par 59,2%. Un oui qui sort également à Bâle-Ville (70,1%), à Bâle-Campagne (66,1%), dans les Grisons (59,3%) et en Argovie (63,1%). Le Tessin accepte également l'initiative par 53,2% de oui.

Interdictions pour les privés

L'initiative populaire a été déposée par des organisations de protection des animaux. Elle demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d'artifice.

Elle vise à interdire la vente et l'utilisation des pièces d'artifice qui causent du bruit. Certaines exceptions sont prévues pour les grands événements suprarégionaux comme le 1er Août.