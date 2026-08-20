Au tour du comité cantonal du Centre Vaud de lâcher Valérie Dittli dans la course au Conseil d'Etat. Ce jeudi dans les anciens bains d'Henniez (VD), les pontes du parti ont suivi la présidence... en attendant une assemblée des délégués.

A son tour, le comité cantonal du Centre Vaud désavoue Valérie Dittli

A son tour, le comité cantonal du Centre Vaud désavoue Valérie Dittli

Léo Michoud Journaliste Blick

Le soutien à Valérie Dittli dans son propre parti s'étiole un peu plus. Réuni à Henniez (VD) ce jeudi 20 août, le comité cantonal a suivi la position du comité de présidence, qui a définitivement lâché son élue la semaine dernière. Par une large majorité, 14 contre, 6 pour et deux abstentions, l'organe qui réunit plus d'une vingtaine de pontes du Centre a émis un préavis défavorable à la candidature de Valérie Dittli à sa réélection au Conseil d'Etat en 2027.

Entre 19h et 23h, dans une ambiance tendue, la réunion a rassemblé les membres du comité de présidence, des présidence de sections de chaque district, ou encore des figures du parti comme le président des jeunes du Centre Jean-Robert Terrier, la conseillère nationale Isabelle Chappuis... et Valérie Dittli elle-même. Celle-ci est partie avant les autres, sans rien dire de sa situation mais en ironisant auprès de la presse.

Décision finale à venir en assemblée

La prise de position commune prend la suite de celle du comité de présidence. Le préavis défavorable de la direction du Centre Vaud n'a pas empêché la benjamine du gouvernement vaudois d'annoncer, dimanche 16 août, qu'elle se présenterait avec ou sans le soutien de son parti.

La dernière étape du processus en cours est une assemblée des délégués prévue le 2 septembre. Les membres du Centre Vaud devront décider à la majorité s'ils suivent la direction du parti, ou au contraire s'ils soutiennent Valérie Dittli, qui dispose toujours d'une certaine cote au sein de la base militante.

Ambiance à Henniez

Ce jeudi soir à Henniez, l'ambiance était parfois tendue. Une file de voitures est parquée devant les anciens bains. Des coups de feu tirés depuis un stand de tir à proximité empêchent d'entendre à travers les murs le sujet de la discussion animée qui se déroule. Mais il ne fait aucun doute que Valérie Dittli et l'avenir du Centre Vaud sont sur toutes les lèvres.

Des bribes de conversations s'échappent de la salle mal isolée, louée pour l'occasion. Des reproches, des marques de soutien, et les réponses de la principale intéressée. Puis vient la «pause», vers 21h: les membres du comité cantonal sortent un à un pour se détendre, tout sourire ou presque.

Valérie Dittli file avant tout le monde

L'un d'eux propose même aux journalistes un plateau de charcuterie. La pause se termine, tous rentrent, puis Valérie Dittli sort par la même porte. «Merci pour l’attention que vous portez à mon parti… ou vos chefs, je ne sais pas», lâche Valérie Dittli à la presse avant de filer rejoindre sa voiture.

Elle ne dira rien de plus. L'heure est désormais aux délibérations pour le reste du comité, avant de prendre sa décision. «Acceptez-vous, oui ou non, de soutenir la candidature de Valérie Dittli au Conseil d'Etat?», peut-on entendre. Il est 22h10 et la réponse est largement négative, malgré six soutiens et deux abstentions.

Après la réunion, le comité cantonal s'est adressé aux quelques journalistes présents. «On a voté à une large majorité de ne pas soutenir la candidature de Mme Dittli pour une nouvelle législature. C'est une décision que l'on communiquera et qu'on partagera lors de l'assemblée des délégués du 2 septembre», a partagé le président de parti Giancarlo Sergi, exprimant la volonté de «tourner la page».

Le comité cantonal assure que Valérie Dittli a pu exposer «les raisons pour lesquelles elle souhaite être candidate au Conseil d’État sous la bannière du Centre Vaud». Toutefois, «les membres du Comité cantonal ont exprimé leur profonde déception quant à la manière dont Mme Dittli a procédé pour annoncer sa candidature», communique la présidence du parti.

Si l'assemblée des délégués décide de ne pas soutenir la candidature de Valérie Dittli le 2 septembre, un processus de choix d'un autre candidat pourrait avoir lieu. Cette décision-ci serait prise le 16 septembre, et la campagne aurait déjà bien commencé.