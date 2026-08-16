La formation duale, c'est bien plus qu'une formation: c'est un tremplin pour l'avenir. Augustin Mettraux nous raconte comment l'apprentissage suisse transforme une planche de bois en vocation.

Présenté par nous-la-suisse.ch

Lorsque j’ai commencé mon apprentissage de menuisier, je n’imaginais pas qu’il me mènerait jusqu’aux WorldSkills. Je voulais exercer un métier manuel, où chaque journée est différente. Ce qui me plaît dans la menuiserie, c’est de créer un objet de A à Z à partir d’une simple planche de bois. J’aime voir une idée prendre forme et savoir que le résultat servira pendant des années.

Très vite, j’étais dans un atelier, au contact de professionnels et de la réalité du métier. On m’a confié des responsabilités, appris à travailler avec précision, à respecter les délais et à trouver des solutions quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. J’ai eu le sentiment d’entrer directement dans «le monde des grands».

Tout s’est construit progressivement. J’ai gagné en expérience et en confiance, ce qui m’a donné envie de relever de nouveaux défis. En dernière année, j’ai participé aux championnats cantonaux, puis romands, avant les SwissSkills 2025 et ma qualification pour les WorldSkills. Si j’ai remporté deux médailles aux SwissSkills, c’est grâce à ma formation, mais aussi à beaucoup d’entraînement et à des méthodes de travail propres aux concours.

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Ce que j’apprécie dans l’apprentissage, c’est qu’il ne ferme aucune porte. Après le CFC, de nombreuses possibilités existent pour continuer à se spécialiser ou à évoluer dans son métier. J’ai aussi compris que former des apprentis est important pour les entreprises. En transmettant leur savoir-faire aux jeunes, elles préparent leur relève. Dans des métiers techniques comme le mien, c’est essentiel.

Je comprends alors pourquoi la formation duale suisse est reconnue bien au-delà de nos frontières. En alternant théorie et pratique, j’ai appris mon métier tout en gagnant rapidement en expérience. Enfin, ce système permet à chacun de construire son propre parcours.

Texte d'Augustin Mettraux, médaillé de bronze en ébénisterie et d’or en menuiserie aux SwissSkills 2025, qui représentera la Suisse aux WorldSkills de Shanghai en septembre 2026.

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