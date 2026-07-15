L’été est enfin arrivé, et avec lui l’envie de nouveautés. Découvrez nos idées d’excursion et choisissez le confort des transports publics pour une randonnée amusante en Appenzell ou un moment bien-être en Gruyère. Voyagez à petit prix avec les offres dégriffées.

Article rémunéré, présenté par CFF

L’été en Suisse invite à découvrir de nouvelles régions et à décompresser. Pour que la détente commence dès le début du voyage, les transports publics sont l’option idéale. Oubliez les embouteillages et la recherche d’une place de parc: le train vous emmène en toute sérénité vers les plus beaux lieux de Suisse tandis que vous admirez la vue depuis votre place et profitez du temps du voyage pour lire ou écouter de la musique.

Voici quatre idées originales pour votre prochaine excursion d’une journée qui promettent un voyage aussi inoubliable que les activités à faire une fois sur place.

Région d’Appenzell: là où la randonnée muscle les zygomatiques

Votre voyage débute au port de Rorschach, où vous serez accueillis par la mouette Barbara. Il suffit de s’inscrire dans l’appli via le smartphone pour pouvoir commencer. Le chemin de fer à crémaillère mène en 27 minutes à Heiden (AR). Par beau temps, vous pouvez même admirer la vue depuis une voiture panoramique ouverte. Une fois en haut, l’Appenzeller Witzweg («sentier des blagues appenzellois») divertira petits et grands.

L’histoire de la blague appenzelloise: dans la boîte à blagues (ouverte de mars à novembre), vous découvrirez pourquoi la blague appenzelloise a été inscrite sur la liste des traditions vivantes en Suisse.

Le «Witzweg»: personne ne pourra rester de marbre le long des huit kilomètres de cette randonnée, qui mène de Heiden à Walzenhausen en passant par Wolfhalden. De nombreuses stations permettent de lire des blagues ou de les écouter sur des bornes audio. L’application fournit par ailleurs des informations passionnantes. Remarque: même sans connaître le suisse allemand, la randonnée est divertissante et agréable pour les yeux avec sa vue à couper le souffle sur le lac de Constance.

Une randonnée flexible: d’un niveau facile, la randonnée dure environ 2h20. Si on le souhaite, il est également possible d’effectuer une partie du parcours en car postal.

Pour finir en beauté: depuis Walzenhausen, le chemin de fer à crémaillère mène à Rheineck, où il est possible de revenir à Rorschach en bateau en traversant la réserve naturelle sur l’ancien Rhin. Il est également possible de repartir en train.

AG découverte été Conseil: du 1er juin au 3 août, l’AG découverte été vous permet de voyager à petit prix et de manière flexible dans toute la Suisse pendant un mois. Conseil: du 1er juin au 3 août, l’AG découverte été vous permet de voyager à petit prix et de manière flexible dans toute la Suisse pendant un mois. Découvrir l’offre

Bâle-Campagne: tour panoramique, vieille ville et gastronomie

Traverser la région sans s’y arrêter, c’est risquer de passer à côté de la diversité de Bâle-Campagne. Une halte à Liestal, la capitale du canton, est donc recommandée aux amatrices et amateurs de belles vues.

Vue panoramique: érigée en 1891, la tour de 30 mètres de haut offre une vue grandiose sur la vallée de l’Ergolz jusqu’à Bâle, l’Allemagne et la France. Par temps dégagé, vous pouvez même apercevoir les Alpes. On accède au monument à pied depuis la gare de Liestal en 1h20 (ou, plus rapide, avec le bus 72 jusqu’à l’arrêt «Abzw. Hersberg»). Les dimanches et jours fériés, le Turmwirtschaft («bistrot de la tour») invite à faire une pause. On trouve par ailleurs d’agréables aires de grillades.

Charme citadin: après cette randonnée dans la nature, une visite de la «Stedtli» historique est tout indiquée. La vieille ville de Liestal se prête à la flânerie et accueille de passionnants musées.

Les secrets d’initiés du FoodTrail: ce délicieux jeu de piste vous mène vers cinq stations où vous pourrez déguster des spécialités locales tout en découvrant les 700 ans d’histoire de la ville. Prévoyez pour cela trois à quatre heures.

La Gruyère: de la fromagerie d’alpage aux bains thermaux

Lieu idéal pour les adeptes de nature et d’aventure dans le canton de Fribourg et accessible en remontées mécaniques, la montagne de Vounetz, à Charmey, n’attend plus que vous.

À l’assaut du sommet: depuis Charmey, vous pouvez vous rendre au sommet en 18 minutes avec le téléphérique ou à pied depuis l’arrêt Charmey, Télécabine lors d’une randonnée de 4 kilomètres (3h50, 745 m de dénivelé) traversant forêts et prairies. Quel que soit votre choix, vous serez récompensés par un incroyable panorama et pourrez faire une pause au restaurant de montagne le Vounetz.

Les secrets de la tradition fromagère: de juin à septembre, vous pouvez observer la famille Piller en train de fabriquer du gruyère d’alpage AOP dans leur fromagerie de Vounetz – et, bien entendu, déguster et acheter leurs excellents produits. Remarque: il est possible de visiter la fromagerie d’alpage de Vounetz sur réservation.

Les frissons de la via ferrata: la via ferrata de Vounetz procure une bonne dose d’adrénaline. Accessible, cette activité adaptée à tous les niveaux offre des vues à couper le souffle.

Relaxation absolue: pour finir, prévoyez une pause ressourçante aux Bains de la Gruyère, à Charmey. Immergez-vous dans la chaleur de l’eau thermale en admirant la vue sur les Préalpes fribourgeoises et sentez les tensions de la journée se dissoudre pour laisser place à un bien-être absolu. Les bains se situent à moins de 15 minutes de marche de la station de téléphérique de Charmey.

Vous trouverez les meilleurs itinéraires en transports publics dans l’horaire, sur CFF.ch.

La Suisse à la carte: des excursions pour tous les goûts Une ligne de train, de nombreux moments forts: voyagez confortablement en transports publics et adonnez-vous à diverses activités dans la région de votre choix. Une ligne de train, de nombreux moments forts: voyagez confortablement en transports publics et adonnez-vous à diverses activités dans la région de votre choix. Découvrir d’autres excursions