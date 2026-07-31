En 2025, le CHUV participait pour la première fois aux SwissSkills. Parmi les 3 apprentis en soins engagés dans la compétition, l'un a gagné l'argent, l'autre le bronze. Retour sur cette expérience avec celle qui est à la base de l'initiative.

Article rémunéré, présenté par SwissSkills.

Avec un peu moins de 13’000 collaborateurs et 260 apprentis répartis dans une trentaine de métiers, le CHUV n'a, a priori, pas besoin de faire ses preuves en tant qu’employeur phare en Suisse romande. Pourtant, depuis 2025, le plus grand employeur du canton de Vaud encourage aussi ses apprentis à se lancer dans l'aventure SwissSkills, à l'initiative de Marie Kramer, Spécialiste de l’apprentissage - Pôle soins, à la Direction des Ressources Humaines du CHUV.

Le déclic se fait en 2022, lors d'une édition des SwissSkills à laquelle elle assiste un peu par hasard. «J’ai été hallucinée», déclare la responsable des apprentis en soins. Elle note particulièrement l’ampleur de l'événement, l'énergie sur place et surtout la motivation des jeunes talents qui s'y mesurent. Marie Kramer se fait alors une promesse: faire participer le CHUV aux championnats des métiers. «On joue un rôle pionnier dans la formation professionnelle. On est le plus grand employeur du canton, notre mission c'est la formation: je trouvais important qu'on puisse y être.»

Le chemin vers la participation

Au sein du secteur des soins, Marie Kramer compte environ 85 apprentis entre Assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC), assistant-e-s socio-éducatif-ve (ASE) et Aide en soins et accompagnement AFP (ASA). En 2025, plusieurs apprentis se disent intéressés par les SwissSkills. Malheureusement, les organisations professionnelles vaudoises qui encadrent ces métiers n'étaient pas encore en mesure d’organiser un vrai championnat pour les ASSC. Marie Kramer ne se décourage pas et cherche à savoir comment inscrire des apprentis. Finalement, les SwissSkills autorisent le CHUV à faire participer en «candidat libre» deux apprentis ASSC. Et c’est ainsi que trois apprentis du secteur des soins s'inscrivent pour l'édition 2025, lors de la toute première participation du CHUV.

UBS – partenaire principal de SwissSkills L'apprentissage et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour la place économique suisse. Pour que les jeunes puissent découvrir et développer tout leur potentiel, UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, dont l'objectif est de renforcer durablement l'excellence des métiers en Suisse. Ces plateformes comprennent notamment les championnats suisses SwissSkills à Berne, SwissSkills City, ainsi que le soutien au SwissSkills National Team dans sa préparation aux compétitions internationales, comme les WorldSkills 2026 à Shanghai. Ringier Médias Suisse est partenaire médias officiel de SwissSkills. L'apprentissage et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour la place économique suisse. Pour que les jeunes puissent découvrir et développer tout leur potentiel, UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, dont l'objectif est de renforcer durablement l'excellence des métiers en Suisse. Ces plateformes comprennent notamment les championnats suisses SwissSkills à Berne, SwissSkills City, ainsi que le soutien au SwissSkills National Team dans sa préparation aux compétitions internationales, comme les WorldSkills 2026 à Shanghai. Ringier Médias Suisse est partenaire médias officiel de SwissSkills. En savoir plus

Les apprentis se lancent dans le championnat sans grande préparation ni repères: aucune compétition en amont, aucune idée précise du type de patients ou de matériel qu'ils croiseront sur place, hormis une séance d'information à Zurich. Pour qu'ils sachent un peu mieux à quoi s'attendre, Marie Kramer est allée chercher de l'aide auprès d'une ancienne candidate, Amélia Donato (Brossy). Médaillée d'or en 2018, celle-ci s'était entraînée une année au CHUV en vue des WorldSkills 2019 en Russie. Elle accepte de venir partager son expérience et donner quelques repères aux futurs participants.

Dans les mois précédant le championnat, la préparation des apprentis a surtout consisté à instaurer un tournus dans les services qu'ils fréquentaient le moins. L'une des candidates, habituée à la psychiatrie, a ainsi passé plusieurs semaines en médecine générale pour s'entraîner aux gestes médico-techniques attendus aux SwissSkills.

Résultat: sur trois candidats engagés pour une toute première participation, deux médailles. Evan Monnet, apprenti ASSC, décroche l'argent; Laura Jacquiot, apprentie ASE, décroche le bronze. «Pour une première, on est plus que contents, déclare Marie Kramer. Franchement, on ne s'attendait pas à autant.»

Après les médailles, une envie de plus

Ce que cette première tentative déclenche, en interne, dépasse largement les deux médailles elles-mêmes. «Il y a un an, peu de monde au CHUV ne savait ce qu'étaient les SwissSkills», explique Marie Kramer. Aujourd’hui, quelques formateurs commencent spontanément à repérer une apprentie ou un apprenti «pour les SwissSkills, si jamais». Ce sont là les prémices d'une culture qui se construit. Marie Kramer a aussi transformé ses médaillés en ambassadeurs: Evan Monnet vient raconter parfois son expérience lors de colloques de soins et sera sollicité à nouveau pour la prochaine édition.

Mais la vraie satisfaction pour Marie Kramer, c'est ailleurs. Au-delà des médailles, elle voit dans les SwissSkills un formidable terrain d'apprentissage de compétences qui serviront tout au long de la vie. Que ce soit la gestion du stress face à un public, la communication, l’exigence, il y a beaucoup à retirer d’une participation. Et pour un hôpital universitaire, où la voie académique a souvent le dernier mot, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'elle n'a pas le monopole du mérite: «Ça montre que l'excellence ne passe pas que par la voie académique, qu'elle passe aussi par la voie professionnelle.»

Pour la suite, le CHUV misera très bientôt sur un nouvel atout: le C4, le Centre coordonné de compétences cliniques. Il permettra aux étudiants et professionnels de la santé de s'entraîner dans des conditions proches du réel. De quoi offrir aussi de nouvelles possibilités de préparation aux futurs candidats aux SwissSkills. Mais Marie Kramer ne cherche pas les médailles à tout prix pour les prochaines éditions: elle veut surtout élargir la participation à d'autres métiers que les soins et impliquer davantage les formateurs eux-mêmes. «C’est une aventure qui crée aussi une dynamique d'équipe et une sortie de zone de confort bienvenue», explique la spécialiste de la formation professionnelle. L'essentiel, pour elle, reste la participation plus que le podium, même si voir un jour l'un de ses apprentis filer vers les WorldSkills serait un accomplissement notable.

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Et du point de vue employeur? Est-ce qu’envoyer des apprentis aux SwissSkills aide une entreprise à recruter? «Pour l'instant, l’effet est plus discret que spectaculaire», déclare Marie Kramer. «Les SwissSkills demeurent trop méconnus dans le canton de Vaud pour qu'un jeune postule spécifiquement pour ça. Une seule candidature à ce jour a cité la participation du CHUV aux SwissSkills comme motivation.»

Marie Kramer y voit surtout un levier de motivation en interne, en particulier au milieu d'un apprentissage de trois ou quatre ans, quand vient souvent un creux de motivation: viser une place aux SwissSkills peut devenir un objectif qui relance l'engagement, pour les meilleurs éléments d'une volée. Et si Marie Kramer sait qu'en Suisse alémanique, certaines entreprises vont plus loin encore, en engageant directement un profil dans l'idée de l'amener aux SwissSkills, portées par la couverture médiatique que l'événement y reçoit, le CHUV reste une institution publique dont la mission est avant tout de former. Le CHUV n'a pas ce même besoin de visibilité, mais Marie Kramer espère qu'en s'y engageant davantage, l'hôpital pourra donner envie à d'autres entreprises et institutions du canton de faire de même et de rendre honneur à la formation professionnelle.