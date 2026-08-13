Quand le soleil descend doucement et que le quotidien fait une pause, l'heure des moments pétillants commence. Ces boissons à base de vin apportent des sensations de vacances dans le verre, rafraîchissantes, avec un goût de dolce far niente et d'été pur.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Pas besoin d'une valise, ni même d'un billet d'avion. Parfois, un verre bien frais suffit pour voyager jusqu’au bord de la Méditerranée. L'été nous offre de longues soirées, des rayons de soleil chauds et cette sensation agréable que le temps ralentit un peu. C'est précisément l'heure parfaite pour des boissons légères et pétillantes à base de vin. Elles installent une ambiance de vacances dans le verre et invitent à oublier le quotidien, le temps d'un instant.

Peu de boissons incarnent aussi bien cet art de vivre que le spritz. Ses racines sont italiennes, où une idée simple est devenue une véritable icône. Le mélange classique de prosecco, de soda et d'Aperol ou de Campari séduit depuis des décennies et a conquis la Suisse depuis longtemps. Aujourd'hui, un spritz en terrasse fait presque autant partie de l'été qu'un plongeon dans l'eau fraîche ou une soirée à la belle étoile.

Une tendance à la diversité pétillante

Fini le temps de la recette classique unique. L'univers des boissons à base de vin s'est réinventé et est devenu plus coloré, plus créatif et plus aromatique. Les producteurs revisitent ce classique estival avec de nouveaux ingrédients et des saveurs surprenantes. Résultat: des boissons faciles à vivre, pour tous ceux qui cherchent fraîcheur, légèreté et plaisir.

Chandon le prouve avec sa gamme Garden Spritz: vin, herbes, agrumes et notes amères délicates s'y marient avec harmonie. Chaque composition apporte une touche méditerranéenne dans le verre et donne envie de la prochaine journée d'été. Citron et verveine, baies et hibiscus ou encore écorces d'orange et épices fines: chaque variante raconte sa propre petite histoire estivale.

Légèreté à base de vin

Coop mise aussi sur la tendance avec sa gamme «VYB», où le vin constitue la base gustative de boissons modernes. Dérivé de l'anglais «vibes», ces créations se révèlent fruitées, vivantes et sans complication. Les arômes de baies apportent une légèreté enjouée, les notes d'agrumes une fraîcheur revigorante et les fruits exotiques réveillent des souvenirs de palmiers et de plages. C'est précisément ce qui fait leur charme: une alternative décontractée au verre de vin classique, sans en renier l'origine. Le raisin reste le cœur du produit, garant d'élégance, de fruit délicat et d'équilibre. Envie de nouveauté? Pas besoin de tourner le dos au vin pour autant.

L'été se nourrit des petits moments. Un coin ombragé au jardin, un pique-nique au bord du lac, une soirée à la piscine ou un apéro entre amis: tout devient un peu plus savoureux avec une boisson glacée à base de vin. Quelques glaçons, une rondelle d'orange ou des baies fraîches suffisent souvent à transformer une simple boisson en petit moment de vacances.

Le fruité VYB Wild Berry Spritz, à 3.50 francs Au nez: fruits des bois frais et une touche de fruits rouges. En bouche: fruité, vif, rafraîchissant, avec une fine effervescence. Bien frais, c'est le compagnon idéal des douces soirées d'été. À servir avec des grissini croustillants au jambon cru ou un bol d'amandes salées. VYB Wild Berry Spritz, à 3.50 francs Au nez: fruits des bois frais et une touche de fruits rouges. En bouche: fruité, vif, rafraîchissant, avec une fine effervescence. Bien frais, c'est le compagnon idéal des douces soirées d'été. À servir avec des grissini croustillants au jambon cru ou un bol d'amandes salées. Commander maintenant

L'exotique VYB Tropical Spritz, à 3.50 francs Ananas, mangue, touche de fruit de la passion: sa fraîcheur donne immédiatement envie de vacances. À déguster bien frais, avec des crevettes, des tortilla chips au guacamole ou des morceaux de melon. VYB Tropical Spritz, à 3.50 francs Ananas, mangue, touche de fruit de la passion: sa fraîcheur donne immédiatement envie de vacances. À déguster bien frais, avec des crevettes, des tortilla chips au guacamole ou des morceaux de melon. Commander maintenant

Le citronné VYB Zesty Lemon Spritz, à 3.50 francs La fraîcheur citronnée domine, portée par un pétillant agréable. Léger, tonifiant, résolument estival. Parfait en apéro sur le balcon, la terrasse ou au bord du lac. À accompagner d'olives, de dés de parmesan ou de crackers croustillants. VYB Zesty Lemon Spritz, à 3.50 francs La fraîcheur citronnée domine, portée par un pétillant agréable. Léger, tonifiant, résolument estival. Parfait en apéro sur le balcon, la terrasse ou au bord du lac. À accompagner d'olives, de dés de parmesan ou de crackers croustillants. Commander maintenant

L'épicé Chandon Spritz Lemon & Verbena, à 19.95 francs Citron et verveine confèrent à ce spritz une fraîcheur élégante et aromatique. L'équilibre entre fruit et herbes en fait une boisson estivale raffinée. Idéal avec du saumon fumé sur crostini ou un fromage frais de chèvre léger. Chandon Spritz Lemon & Verbena, à 19.95 francs Citron et verveine confèrent à ce spritz une fraîcheur élégante et aromatique. L'équilibre entre fruit et herbes en fait une boisson estivale raffinée. Idéal avec du saumon fumé sur crostini ou un fromage frais de chèvre léger. Commander maintenant

Le floral Chandon Spritz Berries & Hibiscus, à 19.95 francs Baies mûres et notes florales d'hibiscus composent un jeu d'arômes parfumé et fruité. En bouche: juteux, harmonieux, merveilleusement rafraîchissant. Parfait pour les heures détendues au jardin. À accompagner de baies au fromage frais, de taralli ou de jambon séché à l'air. Chandon Spritz Berries & Hibiscus, à 19.95 francs Baies mûres et notes florales d'hibiscus composent un jeu d'arômes parfumé et fruité. En bouche: juteux, harmonieux, merveilleusement rafraîchissant. Parfait pour les heures détendues au jardin. À accompagner de baies au fromage frais, de taralli ou de jambon séché à l'air. Commander maintenant

Le doux-amer Chandon Spritz Orange Peel & Spices, à 19.95 francs Écorce d'orange et épices fines donnent à ce spritz caractère et profondeur. Sa note amère élégante apporte une touche classique au twist moderne. Bien frais, il déploie toute sa finesse. À accompagner de noix grillées, d'olives épicées ou de focaccia croustillante. Chandon Spritz Orange Peel & Spices, à 19.95 francs Écorce d'orange et épices fines donnent à ce spritz caractère et profondeur. Sa note amère élégante apporte une touche classique au twist moderne. Bien frais, il déploie toute sa finesse. À accompagner de noix grillées, d'olives épicées ou de focaccia croustillante. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.