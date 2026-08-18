Pour randonner avec plaisir, il faut une bonne compagnie, un équipement adapté et des destinations de rêve. Voici de quoi vous inspirer pour vos sorties, avec des chaussures aussi confortables que des baskets, mais la sécurité en plus.

Article rémunéré, présenté par ASICS.

La randonnée est l’activité de plein air numéro un en Suisse. Près de 60% de la population s'adonne à cette passion, avec une moyenne de 20 sorties par an.

On observe également une tendance marquée: beaucoup de marcheurs privilégient aujourd’hui un équipement léger. C'est le cas des adeptes du «speed hiking», qui parcourent des terrains exigeants à un rythme soutenu, ou des «lightweight hikers» (randonneurs légers), qui partent plusieurs jours d'affilée. Ces derniers réduisent drastiquement le poids de leur matériel pour limiter la fatigue physique, tout en augmentant leur confort et leur rayon d'action.

Les randonneurs contemplatifs apprécient eux aussi de pouvoir marcher d’un pas léger. Comme les baskets ne sont pas recommandées en montagne (lire cet article à ce sujet), il existe des chaussures de randonnée spécifiques qui font le pont entre légèreté et sécurité alpine.

Randonner avec confort et sécurité La GEL-TRABUCO MT GTX d’ASICS se situe entre la chaussure de trekking basse classique et la chaussure montante, offrant ainsi une protection de la cheville. Grâce à la technologie ASICSGRIP, sa semelle utilise l'un des mélanges de caoutchouc les plus antidérapants du marché. Venez tester ce modèle sur le stand ASICS lors du festival de randonnée «Migros Hiking Sounds» aux dates suivantes: Wildhaus (SG), les 22 et 23 août 2026

Klosters-Madrisa (GR), les 5 et 6 septembre 2026

Schwarzsee (FR), les 19 et 20 septembre 2026 Vous pouvez également demander conseil en tout temps chez Berger Schuhe & Sport. La GEL-TRABUCO MT GTX d’ASICS se situe entre la chaussure de trekking basse classique et la chaussure montante, offrant ainsi une protection de la cheville. Grâce à la technologie ASICSGRIP, sa semelle utilise l'un des mélanges de caoutchouc les plus antidérapants du marché. Venez tester ce modèle sur le stand ASICS lors du festival de randonnée «Migros Hiking Sounds» aux dates suivantes: Wildhaus (SG), les 22 et 23 août 2026

Klosters-Madrisa (GR), les 5 et 6 septembre 2026

Schwarzsee (FR), les 19 et 20 septembre 2026 Vous pouvez également demander conseil en tout temps chez Berger Schuhe & Sport. En savoir plus

La GEL-TRABUCO MT GTX d'ASICS ne convient pas seulement aux balades faciles, mais aussi aux sentiers de randonnée et aux chemins de montagne de difficulté moyenne. Elle est l'alliée idéale pour nos suggestions de sorties. Pour la haute montagne ou les pierriers, il est toutefois conseillé de passer à des chaussures de montagne à tige haute.

À noter: les randonnées doivent être planifiées à l'avance et de manière responsable, en tenant compte de la météo et de la condition physique de chaque participant.

Place maintenant à l'inspiration!

1 Le «Hiking Sounds»: une expérience unique

Le festival de randonnée «Migros Hiking Sounds» marie marche et plaisir musical. On peut y effectuer de belles boucles (environ 2 heures) tout en profitant de concerts d’artistes en vogue. Outre des têtes d’affiche comme The Baseballs, Vanessa Mai, Lovebugs ou Lo & Leduc, des jeunes talents se produisent également. Retrouvez les lieux, les itinéraires et les stars sur notre carte interactive.

La GEL-TRABUCO MT GTX d’ASICS permet d’ailleurs de danser sans peine durant les concerts. Le modèle homme ne pèse que 340 grammes et le modèle femme 296 grammes. Bien qu’elle assure un maintien stable grâce à sa tige mi-haute, la chaussure reste très flexible.

Les étapes du Migros Hiking Sound

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2 Au fil des plus belles gorges

Les gorges sont idéales lors des journées caniculaires. Il y règne des températures plus fraîches, offrant un effet rafraîchissant très agréable.

À côté des classiques comme les gorges de Schöllenen, à explorer lors d'une rando facile entre Andermatt (UR) et Göschenen (UR), ou les gorges du Rhin près de Flims (GR), il existe des perles moins connues. Citons les gorges de Rosenlaui, dans le Haslital (BE). On peut les découvrir en 45 minutes environ sur un chemin sécurisé et bien aménagé. Le parcours de 1,2 kilomètre comprend tout de même 200 marches d’escalier.

Ce spectacle naturel est ouvert tous les jours du 14 mai au 30 septembre 2026, de 9h à 18h.

3 La magie des lacs

Les deux plus grands lacs de Suisse se trouvent au pied du Jura. D’un côté le lac Léman, avec ses 580 km2 (dont 345 en Suisse), de l’autre le lac de Neuchâtel, qui s'étend sur 215 km2 et se situe entièrement sur notre territoire. Pourquoi ne pas prévoir une balade sur les rives de l’un d'eux? Marcher avec vue sur l’eau vide la tête et détend durablement.

Pour les plus sportifs, direction les lacs de montagne. Outre le célèbre Seealpsee dans l’Alpstein appenzellois, d’autres plans d’eau sont plus secrets. C’est le cas du Partnunsee à St. Antönien, dans le Prättigau (GR). On l’atteint facilement depuis l’auberge de montagne Alpenrösli. Notre conseil: louer une barque pour faire quelques tours sur le lac. La pêche y est même autorisée si vous demandez un permis à temps.

Bon à savoir: lors des randonnées le long des lacs ou dans les gorges, les passages humides et glissants sont fréquents. Avec la GEL-TRABUCO MT GTX d’ASICS, vous gardez un pied sûr grâce à sa semelle ultra-adhérente. De plus, vos pieds restent au sec grâce au Gore-Tex.

4 Cap sur les tours panoramiques

La randonnée se pratique aussi en zone urbaine, avec des vues spectaculaires. L’Uetliberg est une destination prisée des Zurichois comme des touristes. Une fois le sommet atteint – à pied ou en train – la tour panoramique de 70 mètres (payante) et ses 178 marches vous attendent. De là-haut, la vue s’étend jusqu’aux Alpes glononaises et à la Suisse centrale.

Plus campagnarde et moins fréquentée, la tour Hagen à Merishausen (SH) n'en est pas moins belle. Cet ouvrage de 40 mètres offre un panorama à 360 degrés, de la Forêt-Noire aux Alpes, et constitue une halte idéale lors d'une marche sur le Randen.

Une idée en Suisse romande: à Chardonne (VD), le Mont Pèlerin abrite une tour de télévision dotée d'une plateforme d'observation. Sa visite se combine parfaitement avec une randonnée à travers les vignes en terrasses de St-Saphorin.

5 Plein la vue

En Suisse, chaque canton offre des panoramas mémorables. En Haute-Engadine (GR), la randonnée sur le sentier d'altitude de Maloja à Silvaplana est une expérience inoubliable. La vue sur les montagnes et les lacs de Sils et de Silvaplana est sublime en toute saison. Ce tronçon (environ 3h45 de marche) constitue d'ailleurs la première étape de la «Via Engiadina».

Sur le Plateau, le Fricktaler Höhenweg, dans le canton d’Argovie, offre un tour d'horizon impressionnant. Le départ se fait à Rheinfelden pour une arrivée à Zeiningen. Cette boucle facile dure environ trois heures et reste praticable toute l’année.

Plus de confort pour plus de mouvement Le mouvement est le meilleur carburant pour le corps et l’esprit. ASICS développe des chaussures de plein air et de course qui soutiennent chaque pas grâce à l'amorti, la stabilité et le confort. ASICS reste ainsi fidèle à son nom, acronyme de l'expression latine «Anima sana in corpore sano» (un esprit sain dans un corps sain). Profitez du meilleur soutien pour vos sorties avec ASICS – disponible dès maintenant chez Berger Schuhe & Sport AG. Le mouvement est le meilleur carburant pour le corps et l’esprit. ASICS développe des chaussures de plein air et de course qui soutiennent chaque pas grâce à l'amorti, la stabilité et le confort. ASICS reste ainsi fidèle à son nom, acronyme de l'expression latine «Anima sana in corpore sano» (un esprit sain dans un corps sain). Profitez du meilleur soutien pour vos sorties avec ASICS – disponible dès maintenant chez Berger Schuhe & Sport AG. Découvrir et acheter ASICS

6 Aventures pour les petits explorateurs

Pour les sorties en famille, la Suisse regorge de sentiers thématiques. À Saas-Fee, en Valais, le sentier des marmottes sur le Spielboden permet d'en apprendre plus sur ces fascinants habitants des Alpes. Avec un peu de chance, vous pourrez même les apercevoir et les nourrir avec des carottes ou des cacahuètes.

Autre aventure ludique: le BoBosco (Boccia al Bosco) à Brione, au Tessin. Sur ce parcours de 5,5 kilomètres menant à Lavertezzo, on trouve diverses stations de jeux avec des pistes de billes géantes en bois. De quoi amuser les petits comme les grands randonneurs.