Valérie Dittli veut rester au Conseil d'Etat vaudois. La ministre centriste compte convaincre le Centre Vaud lors de son assemblée prévue le 2 septembre.

Malgré les affaires et les tensions

ATS Agence télégraphique suisse

Valérie Dittli ne compte pas lâcher le Conseil d'Etat vaudois. Malgré les affaires, la ministre centriste a annoncé qu'elle souhaitait se représenter en février prochain.

«Je me mets à disposition de mon parti. Et j’entends le convaincre le 2 septembre», lors de l'assemblée des délégués du Centre Vaud, a déclaré la ministre de l'agriculture et du numérique dans une interview accordée au «Matin Dimanche».

Si sa candidature n'est pas validée par le parti, une candidature comme indépendante resterait possible. «Si mon parti décide que ce sera sans moi, tout demeure envisageable», affirme-t-elle.

Son annonce du jour met son parti dans l'embarras. Le comité de présidence du Centre Vaud lui avait en effet recommandé de renoncer. Le parti, qui a peu de poids dans le canton, veut nouer des alliances en vue des élections cantonales de 2027. Or tous les partis consultés, du centre comme de droite, ne veulent pas d'une alliance avec Valérie Dittli comme candidate.