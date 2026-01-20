Un quart du personnel de WELCOME Immobilien AG affiche plus de dix ans de service. La raison de cette fidélité? Une entreprise acquise au label «Friendly Work Space» et à un environnement de travail où santé, reconnaissance et confiance sont des valeurs cardinales.

Malgré le bruit, la poussière et les courants d’air occasionnés par les travaux, une bonne ambiance règne au siège social à Emmenbrücke (LU): actuellement, le nouvel espace dédié à l’accueil et au personnel est en cours d’achèvement, un symbole fort pour un prestataire de services immobiliers qui se consacre quotidiennement à la gestion et à l’accompagnement stratégique des bâtiments. WELCOME Immobilien AG conseille des propriétaires privés et institutionnels tout au long du cycle de vie de leur parc immobilier. L’entreprise gère quelque 750 biens fonciers en Suisse centrale et emploie 87 collaboratrices et collaborateurs sur les sites de Lucerne, Zoug, Emmenbrücke et Sursee.

Que l’atmosphère demeure au beau fixe en dépit des conditions ambiantes ne tient pas du hasard. De nombreuses offres et mesures contribuent à créer un environnement de travail sain et motivant, tout en aidant le personnel à maintenir un bon équilibre au quotidien.

Gestion systématique de la santé

Ces éléments constituent le cœur du label «Friendly Work Space», qui repose sur une gestion de la santé en entreprise (GSE) professionnelle. Bien que WELCOME Immobilien AG n’ait obtenu la certification qu’en 2025, elle pratique depuis plusieurs années déjà une GSE systématique.

«Nous sommes un prestataire de services. Notre succès dépend entièrement de nos équipes. Garantir la motivation et la santé de nos collaboratrices et collaborateurs est donc une priorité absolue», affirme le CEO et copropriétaire Marc Furrer, qui voit dans cet engagement une question de posture. «La GSE n’est pas une contrainte, mais l’expression d’une culture d’entreprise responsable ancrée de longue date dans nos valeurs.»

Les valeurs et la stratégie comme fondemen t

L’engagement en faveur de la GSE fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise. «Guidés par nos valeurs, nous avons pour objectif de nous imposer comme l’employeur le plus attractif du secteur immobilier en Suisse centrale, aussi bien pour nos collaboratrices et collaborateurs actuels que futurs», explique Marc Furrer.

Pour atteindre cet objectif stratégique, l’entreprise a notamment créé un nouveau poste RH, mené une analyse approfondie et complété les résultats par une enquête anonyme auprès du personnel réalisée par un consultant externe. Conclusion: WELCOME Immobilien AG était sur la bonne voie, de nombreux fondamentaux d’un environnement de travail sain étant déjà ancrés.

Le processus de certification a ensuite été piloté par Tanja Schaller, responsable RH et GSE. «Avec le label, nous voulions systématiser et rendre mesurable notre gestion de la santé afin de créer une plus-value durable pour nos équipes», explique-t-elle.

«À l’image des certifications de management de la qualité, le label nous aide à ancrer le thème de la GSE de manière structurée, durable et efficace», complète Marc Furrer.

Le label «Friendly Work Space», c'est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu'à présent, 110 organisations (représentant au total plus de 214'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d'un mandat légal. Celui-ci repose sur 14 critères de qualité permettant d'évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu'elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise.

Des mesures ciblées, un dialogue ouvert

Sur la base des résultats de l’analyse et avec le concours d’un groupe de projet constitué de collaboratrices et collaborateurs, le manuel du personnel a été révisé et actualisé sur des points clés. Au-delà de mesures classiques liées à l’ergonomie et à la sécurité au travail, l’offre GSE a été développée dans des domaines clés: modèles de travail flexibles, formations continues, événements d’équipe, formats d’échange structurés et gestion systématique des absences.

«Nos collaboratrices et collaborateurs figurent au cœur de nos préoccupations», souligne Tanja Schaller. «C’est pourquoi nous leur avons demandé quels étaient leurs besoins réels.» Cette démarche participative a permis de vérifier et de développer des mesures de manière ciblée.

À cela s’ajoute la formation des managers, en particulier, afin de détecter à un stade précoce les situations éprouvantes et de réagir de manière appropriée. Une condition essentielle à remplir au vu des exigences croissantes inhérentes au secteur des services.

Une politique de portes ouvertes associée à une culture saine du feedback et de l’apprentissage vise à favoriser l’autonomie et des échanges transparents. «La taille de notre entreprise et nos structures nous permettent d’être très proches de nos équipes, ce qui transparaît également dans les entretiens réguliers que nous menons tout au long de l’année», précise Tanja Schaller.

Faire confiance et encourager

Les modèles de travail flexibles contribuent fortement à la satisfaction du personnel. Sur 87 personnes employées par l’entreprise, 36 travaillent à temps partiel. «Le New Work est une condition sine qua non pour nous», explique Marc Furrer. «En fait, il ne s’agit pas simplement de temps partiel ou de flexibilité, mais de notre posture: nous voulons organiser le quotidien de travail de sorte qu’il convienne aux deux parties. Cette approche implique des attentes claires, un climat de confiance et l’encouragement de l’autonomie, et donc une réelle marge de manœuvre pour les collaboratrices et collaborateurs.»

Le travail mobile ou flexible n’étant pas envisageable pour tous les profils de poste, l’entreprise offre des possibilités de découvrir différents domaines d’activité. «Cette opportunité favorise une meilleure compréhension des défis auxquels font face les collègues et renforce le respect, la reconnaissance et l’entente mutuelle», explique M. Schaller.

Chez WELCOME Immobilien AG, l’intelligence artificielle et la numérisation gagnent du terrain, y compris dans le domaine de la gestion de la santé en entreprise. «Pour nous, la digitalisation ne se limite pas à une évolution technique. Nous voyons en elle un moyen de simplifier les processus de travail et de réduire les contraintes», commente Marc Furrer.

Pour Tanja Schaller, «les outils basés sur l’IA peuvent contribuer à automatiser des tâches routinières, à améliorer les flux d’information et à libérer du temps pour se concentrer sur l’essentiel. Le quotidien s’en trouve ainsi allégé et la santé favorisée.» C’est pourquoi l’entreprise observe attentivement et accompagne activement ces évolutions.

Un employeur attractif

Les efforts investis portent leurs fruits: un quart des collaboratrices et collaborateurs travaillent depuis plus de dix ans dans l’entreprise et le taux de rotation du personnel de 10% est nettement inférieur à la moyenne de la branche.

«Changer la nature de notre travail et les défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés n’est possible que dans une certaine mesure», concède Marc Furrer. «En revanche, nous pouvons aménager le cadre de travail de sorte à favoriser un développement sain, pour l’équipe comme pour l’individu. En tant qu’entreprise dirigée par ses propriétaires, nous assumons pleinement cette responsabilité.»

Les avantages d'une GSE performante Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l'implémentation d'une gestion systématique de la santé en entreprise. La santé des collaboratrices et collaborateurs est la clé d'un succès durable pour les entreprises. Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l'économie et de la recherche et sont continuellement optimisées: L'outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d'analyser les ressources, les contraintes et l'état de santé au niveau de l'équipe, du service et de l'entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée.

des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l'intention des managers et des spécialistes RH. Citons ici «L'entretien à l'extérieur» avec Nicholas Haenny, CEO de la société Nikin, ou l'interview de la neuropsychologue Barabra Studer, qui fournissent des pistes intéressantes.

L'offre Apprentice aide les formatrices et formateurs professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des adolescentes et adolescents en formation.

New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l'environnement de travail du futur.

