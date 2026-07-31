Certains des vins les plus fascinants d’Europe s’épanouissent entre Alpes escarpées, terrasses ensoleillées et lacs scintillants. Pour le 1er août, nous célébrons la Suisse viticole et trinquons aux vigneronnes et vignerons qui créent d’excellents vins de caractère.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Bien qu’en termes de superficie, la Suisse fasse partie des plus petits pays viticoles d’Europe, elle possède toutefois une diversité inégalée. Il n’y a qu’en Suisse que le climat, les sols et les paysages changent de manière aussi impressionnante sur une surface aussi restreinte. Ce sont précisément ces contrastes qui caractérisent nos vins. Ce qui, il y a une quarantaine d’années, était encore considéré en de nombreux endroits comme une cuisine familiale traditionnelle s’est transformé en une fascinante réussite. Une nouvelle génération de vigneronnes et vignerons mise sans compromis sur la qualité, travaille les vignobles au plus près de la nature, effectue une sélection systématique et vinifie avec doigté. Il en résulte des vins qui remportent aujourd’hui des prix internationaux et figurent sur la carte des vins de restaurants renommés du monde entier.

La diversité suisse à parcourir

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Ce changement est particulièrement impressionnant en Valais et dans les Grisons. Les spécialités valaisannes telles que l’Heida, la Petite Arvine, le Cornalin ou la Syrah font depuis longtemps partie des meilleures de leur domaine, tandis que les Pinots Noirs de la Seigneurie grisonne n’ont rien à envier aux grands cépages de Bourgogne. Néanmoins, l’histoire à succès est loin de s’arrêter là. Le canton de Vaud, le Tessin, Zurich, Neuchâtel ou Bâle-Campagne produisent également des vins de caractère qui expriment de manière inimitable leur origine. Même le Chasselas, autrefois souvent considéré à tort comme un simple vin de table, connaît un renouveau impressionnant. Elevé avec beaucoup de précision, il donne des vins blancs élégants et minéraux, qui comptent parmi les grands ambassadeurs culinaires de notre pays. Cette évolution est également favorisée par des périodes de végétation plus chaudes. Aujourd’hui, dans de nombreuses régions, les raisins mûrissent davantage, développent plus d’arômes et permettent, année après année, d’obtenir une qualité impressionnante. Les personnes qui dégustent aujourd’hui le vin suisse découvrent donc bien plus qu’une simple boisson, car chaque bouteille raconte un peu de notre pays.

Valais

Avec plus d’un tiers de la surface viticole totale, le Valais est le cœur de la viticulture suisse. Son climat sec, ses innombrables heures d’ensoleillement et ses terrasses escarpées de part et d’autre du Rhône créent des conditions idéales pour des vins rouges puissants et des spécialités expressives. Nulle part ailleurs on ne trouve autant de cépages autochtones qu’ici. En plus des cépages de renommée internationale, l’Heida, le Cornalin, l’Humagne Rouge ou la Petite Arvine séduisent les adeptes de vin bien au-delà des frontières du pays. Boire un vin valaisan, c’est ressentir du caractère, de la profondeur et une diversité impressionnante qui surprend même les connaisseuses et connaisseurs.

Le racé Valais AOC Que SYRA sera Young Poets, à 14.50 francs Ce vin séduit par ses arômes de mûre, de poivre noir et de violette. En bouche, il se révèle juteux, épicé et élégant avec un fondant délicat. Il accompagnera idéalement les carrés d’agneau ou la viande séchée relevée valaisanne. Valais AOC Que SYRA sera Young Poets, à 14.50 francs Ce vin séduit par ses arômes de mûre, de poivre noir et de violette. En bouche, il se révèle juteux, épicé et élégant avec un fondant délicat. Il accompagnera idéalement les carrés d’agneau ou la viande séchée relevée valaisanne. Commander maintenant

L'exigeant Valais AOC Heida Les Perlines, à 19.95 francs Cet Heida allie fruits exotiques, notes herbacées et fraîcheur minérale pour créer un vin blanc de caractère. Idéal avec une raclette, un fromage d’alpage ou un Choléra valaisan traditionnel. Valais AOC Heida Les Perlines, à 19.95 francs Cet Heida allie fruits exotiques, notes herbacées et fraîcheur minérale pour créer un vin blanc de caractère. Idéal avec une raclette, un fromage d’alpage ou un Choléra valaisan traditionnel. Commander maintenant

Vaud

Entre les rives du Léman et les coteaux du Jura se trouve la plus grande région viticole d’un seul tenant de Suisse. Ce n’est pas sans raison que les spectaculaires vignobles en terrasses de Lavaux sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans cette région, c’est le Chasselas qui domine, lequel reflète ses origines comme aucun autre cépage. Selon le sol, il se révèle minéral, floral ou étonnamment complexe. Celles et ceux qui pensent que le Chasselas n’est qu’un vin simple d’apéritif en apprendront davantage dans le canton de Vaud. Précision, élégance et finesse caractérisent les grands crus de cette région riche en traditions.

Le dynamique Aigle Les Murailles Chablais AOC H. Badoux, à 20.50 francs Ce vin de la maison au lézard séduit par sa fine minéralité, ses arômes de fleurs blanches et ses notes d’agrumes. Frais, élégant et délicieusement agréable à boire. Parfait pour accompagner des filets de perche ou une fondue au fromage classique. Aigle Les Murailles Chablais AOC H. Badoux, à 20.50 francs Ce vin de la maison au lézard séduit par sa fine minéralité, ses arômes de fleurs blanches et ses notes d’agrumes. Frais, élégant et délicieusement agréable à boire. Parfait pour accompagner des filets de perche ou une fondue au fromage classique. Commander maintenant

Le discret Chablais AOC Yvorne Clos de la George, à 23.95 francs Ce vin révèle des arômes de fruits jaunes, de fleurs de tilleul et une minéralité salée très précise. Un Chasselas de caractère qui se marie à merveille avec le corégone ou le saucisson vaudois. Chablais AOC Yvorne Clos de la George, à 23.95 francs Ce vin révèle des arômes de fruits jaunes, de fleurs de tilleul et une minéralité salée très précise. Un Chasselas de caractère qui se marie à merveille avec le corégone ou le saucisson vaudois. Commander maintenant

Tessin

Au sud du Gothard souffle un vent de dolce vita. Le climat doux et les coteaux ensoleillés offrent des conditions idéales au Merlot, qui caractérise le Tessin depuis plus d’un siècle. Depuis longtemps déjà, ce cépage donne non seulement des vins rouges puissants, mais aussi des vins blancs élégants issus d’un Merlot vinifié en blanc. Le Tessin allie chaleur méditerranéenne et précision suisse pour créer des vins pleins de charme, d’élégance et de joie de vivre.

Le dense Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, à 26.50 francs Un merveilleux Merlot qui exhale des baies noires, du cassis et de délicats arômes torréfiés. Puissant, harmonieux et à la finale persistante. Un délice à déguster avec un brasato, un ossobuco ou un fromage d’alpage affiné. Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, à 26.50 francs Un merveilleux Merlot qui exhale des baies noires, du cassis et de délicats arômes torréfiés. Puissant, harmonieux et à la finale persistante. Un délice à déguster avec un brasato, un ossobuco ou un fromage d’alpage affiné. Commander maintenant

Le joueur Ticino DOC Bianco di Merlot Selezione d’Ottobre Matasci, à 15.50 francs Ce vin séduit par ses arômes d’agrumes, de poire et ses notes florales. Frais, élégant et merveilleusement équilibré. Idéal avec du risotto, de la perche ou du vitello tonnato. Ticino DOC Bianco di Merlot Selezione d’Ottobre Matasci, à 15.50 francs Ce vin séduit par ses arômes d’agrumes, de poire et ses notes florales. Frais, élégant et merveilleusement équilibré. Idéal avec du risotto, de la perche ou du vitello tonnato. Commander maintenant

Grisons

La Seigneurie grisonne fait partie des régions de Pinot Noir les plus fascinantes d’Europe. L’interaction entre les chaudes journées dues au fœhn et les nuits fraîches confère aux vins une élégance et une fraîcheur remarquables. Les vigneronnes et vignerons travaillent avec une grande précision et produisent année après année des Pinots jouissant de la plus haute reconnaissance internationale. Mais les vins blancs de la région aussi méritent une plus grande attention.

Le décontracté Graubünden AOC Wein Einfach Fein Weiss Weingut Von Salis, à 22.50 francs Cette cuvée de Pinot Noir, de Chardonnay et de Sauvignon Blanc révèle des arômes de pomme, de fleur de sureau et d’agrumes. Frais, vif et délicatement minéral. Se marie à merveille avec une soupe à l’orge des Grisons ou des capuns. Graubünden AOC Wein Einfach Fein Weiss Weingut Von Salis, à 22.50 francs Cette cuvée de Pinot Noir, de Chardonnay et de Sauvignon Blanc révèle des arômes de pomme, de fleur de sureau et d’agrumes. Frais, vif et délicatement minéral. Se marie à merveille avec une soupe à l’orge des Grisons ou des capuns. Commander maintenant

Le typique Steinböckler Pinot Noir Malans AOC, à 18.95 francs Un merveilleux nez aux arômes de baies rouges, de cerises et de délicates notes épicées, avec des tannins soyeux et une structure élégante. Accompagnera idéalement le civet de chevreuil ou la viande des Grisons. Steinböckler Pinot Noir Malans AOC, à 18.95 francs Un merveilleux nez aux arômes de baies rouges, de cerises et de délicates notes épicées, avec des tannins soyeux et une structure élégante. Accompagnera idéalement le civet de chevreuil ou la viande des Grisons. Commander maintenant

Zurich

Entre ville, lac et vignobles, Zurich surprend par sa scène viticole particulièrement foisonnante. Le Räuschling en particulier, un cépage que l’on trouve presque exclusivement ici, connaît depuis quelques années un renouveau bien mérité. On trouve également des Pinots Noirs élégants, des rosés frais et d’excellents vins mousseux. Zurich prouve de manière impressionnante que l’innovation et la tradition peuvent se marier à la perfection.

Le multifacette Zürichsee AOC Räuschling Schwarzenbach Weinbau, à 21.95 francs Le Räuschling séduit par ses arômes de citron vert, de pomme verte et son acidité vivifiante. Un vin blanc de caractère qui se marie parfaitement avec les beignets de poisson zurichois ou le corégone du lac de Zurich. Zürichsee AOC Räuschling Schwarzenbach Weinbau, à 21.95 francs Le Räuschling séduit par ses arômes de citron vert, de pomme verte et son acidité vivifiante. Un vin blanc de caractère qui se marie parfaitement avec les beignets de poisson zurichois ou le corégone du lac de Zurich. Commander maintenant

Le vivifiant Schum Rosé Brut, à 19.90 francs Ce vin mousseux surprenant séduit par ses fines bulles, ses arômes de baies rouges et sa fraîcheur élégante. Un délice pétillant pour l’apéritif ou pour accompagner un émincé de veau classique à la zurichoise avec des röstis. Schum Rosé Brut, à 19.90 francs Ce vin mousseux surprenant séduit par ses fines bulles, ses arômes de baies rouges et sa fraîcheur élégante. Un délice pétillant pour l’apéritif ou pour accompagner un émincé de veau classique à la zurichoise avec des röstis. Commander maintenant

Neuchâtel

Au pied du Jura, ce sont des vins d’élégance française et de précision suisse qui voient le jour. Le climat tempéré qui entoure le lac de Neuchâtel donne naissance à des vins blancs frais et aromatiques ainsi qu’à des Pinots Noirs particulièrement élégants. La région fait partie des stars silencieuses de la viticulture suisse et récompense tous les curieux et les curieuses.

L'aromatique Neuchâtel AOC Sauvignon Blanc Sélection Tradition Caves du Château d’Auvernier, à 19.50 francs Ce Sauvignon Blanc exotique révèle des arômes de fleurs de sureau, de groseilles et une fraîcheur d’agrumes. Vif et aromatique. Idéal avec du sandre, des fruits de mer ou du fromage de chèvre. Neuchâtel AOC Sauvignon Blanc Sélection Tradition Caves du Château d’Auvernier, à 19.50 francs Ce Sauvignon Blanc exotique révèle des arômes de fleurs de sureau, de groseilles et une fraîcheur d’agrumes. Vif et aromatique. Idéal avec du sandre, des fruits de mer ou du fromage de chèvre. Commander maintenant

Le fruité Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, à 27.50 francs Ce Pinot séduit par son bouquet de cerises, de framboises et de délicates notes épicées. Elégant, juteux et harmonieux. Il accompagnera parfaitement un coq au vin ou de la viande de veau. Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, à 27.50 francs Ce Pinot séduit par son bouquet de cerises, de framboises et de délicates notes épicées. Elégant, juteux et harmonieux. Il accompagnera parfaitement un coq au vin ou de la viande de veau. Commander maintenant

Bâle

Souvent sous-estimée, la région de Bâle fait partie des plus petites régions viticoles du pays. Pourtant, les vins y sont remarquablement élégants et dotés d’un grand caractère. Les sols calcaires et le climat relativement frais confèrent aux vins fraîcheur, précision et finesse. Découvrir les vins de la région bâloise, c’est dénicher de véritables pépites, bien loin des grands noms.

Le mondain Basel-Landschaft AOC Pinot Noir La Tour Weingut Jauslin, à 24.95 francs Au nez, des arômes de raisinets, de cerise et de fines herbes aromatiques s’allient à une structure élégante. Excellent avec un rôti de veau ou du lard de Bâle-Campagne. Basel-Landschaft AOC Pinot Noir La Tour Weingut Jauslin, à 24.95 francs Au nez, des arômes de raisinets, de cerise et de fines herbes aromatiques s’allient à une structure élégante. Excellent avec un rôti de veau ou du lard de Bâle-Campagne. Commander maintenant

Le fin Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling Sylvaner Klushof, à 14.50 francs Ce vin séduit par ses notes de muscade, d’agrumes et sa fraîcheur croquante. Un vin blanc simple et charmant pour accompagner des asperges ou une traditionnelle soupe bâloise à la farine. Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling Sylvaner Klushof, à 14.50 francs Ce vin séduit par ses notes de muscade, d’agrumes et sa fraîcheur croquante. Un vin blanc simple et charmant pour accompagner des asperges ou une traditionnelle soupe bâloise à la farine. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.