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Les 5 infos suisses du jour
Valérie Dittli veut rempiler: la droite vaudoise se crispe, la gauche jubile

Au programme de ce 17 août: la candidature de Dittli crispe la droite, les élèves romands reprennent le chemin de l'école, les salaires stagnent depuis dix ans, la bataille des proches des victimes de Crans-Montana et, enfin, le Léman envahi par les plantes aquatiques.
Publié: 05:59 heures
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Dernière mise à jour: 06:04 heures
La candidature de Valérie Dittli réjouit la gauche, qui y voit une chance de reconquérir la majorité au Conseil d'Etat.
Photo: keystone-sda.ch
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour commencer en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 17 août. Bonne lecture et bonne journée!

1

Valérie Dittli divise la droite et réjouit la gauche

La candidature de Valérie Dittli à sa réélection au Conseil d'Etat en 2027 met la droite vaudoise sous tension, rapporte «24 heures». Au Centre, son annonce dans la presse avant d'en informer son propre parti passe mal. Le Parti libéral-radical (PLR) se veut plus serein, tout en rappelant que ses membres devront respecter les décisions collectives sur les candidatures et les alliances. A gauche, en revanche, l'affaire est perçue comme une véritable opportunité. Les Vert-e-s dénoncent une législature qu'ils jugent chaotique et le Parti socialiste (PS) critique une démarche davantage tournée vers la carrière personnelle que vers le collectif. Tous deux y voient un argument supplémentaire pour reconquérir la majorité au Conseil d'Etat.

2

La rentrée scolaire sonne dans plusieurs cantons romands

Lundi sonne la rentrée scolaire dans la plupart des écoles romandes. Dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et de Genève, ainsi que dans la partie alémanique du Valais et, outre-Sarine, à Zurich, les élèves doivent reprendre le chemin de l'école. Ce sera un peu plus tard dans le Valais romand et à Fribourg. La plupart des cantons alémaniques ont déjà commencé les cours la semaine passée.

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3

Travail.Suisse hausse le ton sur les salaires

L'organisation faîtière syndicale Travail.Suisse présente lundi ses revendications salariales pour 2027. Selon elle, les employés suisses font face à une stagnation de leur salaire réel depuis dix ans, ce qui a détérioré la situation financière de nombreux salariés. Le syndicat estime qu'il est temps d'accorder des augmentations substantielles aux employés.

4

Des proches de victimes du «Constellation» veulent faire reconnaître leur douleur

Plusieurs proches des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) ont déposé un recours devant le Tribunal cantonal valaisan pour contester le fait que le ministère public ne reconnaît pas comme proches certains membres de la famille des victimes, relatent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Ils se voient ainsi privés de leur droit à une réparation morale. Le ministère public valaisan a appliqué la jurisprudence courante, relèvent les journaux. Les conjoints, les enfants et les parents sont reconnus d'office comme proches d'une victime. Pour les frères et sœurs, en revanche, le fait qu'ils vivent ou non encore sous le même toit joue un rôle déterminant. «L'argent est secondaire», déclare la sœur d'une victime, qui veut avant tout une reconnaissance de sa douleur.

5

Les plantes aquatiques gagnent du terrain dans le Léman

L'ensoleillement exceptionnel de l'été a pour effet de faire proliférer des plantes aquatiques sur les rives du Léman, raconte lundi la «Tribune de Genève». Enracinés au fond du lac, les macrophytes, des herbes inoffensives pour l'homme mais gênantes pour les baigneurs et les bateaux, fleurissent à la surface de l'eau. «Le niveau du lac est relativement bas; le soleil les fait monter vers la surface et [ces plantes] prolifèrent», explique Jean-François Rubin, responsable de la recherche à la Maison de la rivière de Tolochenaz (VD), un centre consacré à la vie aquatique.

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