Selon des prévisions à long terme de MétéoSuisse, il est presque certain que les prochains mois seront plus chauds que d'habitude. Deux raisons incitent à exclure la possibilité d'un automne plus frais qu'à l'accoutumée.

Fabian Eberhard

L'été sans doute le plus chaud depuis le début des relevés a encore une fois mis la Suisse à rude épreuve cette semaine. Alors que la vague de chaleur touche à sa fin, les météorologues de la Confédération se tournent déjà vers l'arrivée de l'automne.

Les nouvelles prévisions saisonnières de MétéoSuisse, qui s'appuient sur des moyens techniques de pointe, indiquent que les mois d'août à octobre seront très probablement plus chauds que d'habitude.

Probabilité de 80%

La Suisse alémanique peut s'attendre à des températures moyennes supérieures à 15 degrés. Pour la Suisse romande, le service météorologique prévoit une température moyenne supérieure à 16 degrés, tandis que le Tessin doit même s'attendre à des températures supérieures à 18 degrés.

La tendance à des températures supérieures à la moyenne pour ces trois mois est d’une clarté rare. MétéoSuisse indique dans ses prévisions que ce scénario se réalisera avec une probabilité de près de 80%. En revanche, la probabilité que les températures soient inférieures à la moyenne des dernières années est inférieure à 5%.

Les prévisions à long terme sont une affaire délicate. Elles font l’objet de recherches intensives depuis des années et ne cessent de s’améliorer. Il est toutefois impossible d’établir des prévisions exactes. Grâce aux calculs de modèles climatiques établis sur des données provenant de bouées océaniques, d’avions et de stations au sol répartis dans le monde entier, il est désormais possible d’estimer relativement bien les tendances.

Deux facteurs principaux

Christoph Spirig, de MétéoSuisse, confirme la «probabilité exceptionnellement élevée» de températures automnales supérieures à la moyenne. Dans le même temps, il met en garde contre les conclusions hâtives: «Cela ne signifie pas pour autant que la probabilité de températures extrêmement élevées soit grande.» De plus, des périodes de froid durant plusieurs jours restent possibles.

Le météorologue identifie deux facteurs principaux à l’origine des températures supérieures à la moyenne attendues au cours des prochains mois: le réchauffement climatique et le phénomène El Niño. En raison du réchauffement climatique, il est depuis des années «presque certain» que les températures seront supérieures à la moyenne par rapport à la période 1991-2020.

« Les prévisions saisonnières actuelles reflètent les effets attendus d’El Niño Christoph Spirig, météorologue »

Cette année, un épisode d'El Niño de forte ampleur est attendu. Ce phénomène climatique naturel se produit tous les deux à sept ans et se manifeste principalement par un réchauffement marqué de l’océan Pacifique le long de l’équateur. Cela entraîne une hausse des températures à l’échelle mondiale. «Les prévisions saisonnières actuelles reflètent les effets attendus d’El Niño», explique Christoph Spirig.