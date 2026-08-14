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De la fraîcheur dès lundi?
La vague de chaleur s'éternise, mais la délivrance se profile

Les températures atteindront près de 40 degrés vendredi, mais une amélioration est attendue prochainement. Dès le week-end, le mercure devrait baisser. Les premières averses et orages pourraient s'étendre jusqu'en plaine.
Publié: 08:47 heures
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Dernière mise à jour: 09:06 heures
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Ce vendredi, la vague de chaleur continue de s'abattre sur la Suisse, en particulier dans les zones roses sur la carte.
Photo: Screenshot Meteo Schweiz
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Mattia Jutzeler

Une lueur semble enfin poindre au bout du tunnel de chaleur. A partir de ce week-end, les températures devraient enfin baisser en Suisse. Il pourrait même y avoir un peu de pluie. Mais d'ici là, il fera encore très chaud dans tout le pays.

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Vendredi, les températures frôleront à nouveau les 40 degrés dans certaines régions de Suisse. Selon «Meteo News», le mercure pourrait atteindre 38 degrés dans la région de Bâle. En Suisse romande, les thermomètres ne devraient pas dépasser 34 degrés dans la vallée du Rhône et à Fribourg.

Du côté de l'Arc lémanique, il devrait faire jusqu'à 33 degrés à Genève et 32 à Lausanne. Dans les Alpes, les températures seront plus fraîches, gravitant autour des 25 degrés.

Vendredi, le répit ne sera probablement que sporadique. «Quelques cirrus passeront dans la matinée, tandis que les cumulus, se développant au-dessus des montagnes dans l'après-midi, finiront par produire quelques averses et orages», écrit le météorologue Klaus Marquardt de «Meteo News». Cependant, la chaleur restera intense toute la journée en plaine.

Un front froid approche?

A partir du week-end, les températures devraient baisser lentement mais sûrement. Samedi matin sera ensoleillé, mais le ciel se couvrira rapidement de nuages d'altitude. De gros cumulus se formeront rapidement sur les montagnes. Des averses sont attendues dans le Jura et les Alpes, et pourraient même atteindre les plaines. Les températures resteront toutefois supérieures à 30 degrés. Il fera notamment 34 degrés à Genève et 32 à Lausanne.

Dimanche, les nuages feront à nouveau concurrence au soleil pour la première fois depuis longtemps. «Il faut s’attendre à des averses et des orages dès le début de la journée», indique «Meteo News». Ces précipitations resteront localisées.

A partir de lundi, certains modèles météorologiques indiquent qu’un front froid atteindra le versant nord des Alpes. Des averses plus importantes et une baisse des températures pourraient s'ensuivre. Cependant, ces prévisions restent incertaines. «Les modèles ne sont toutefois pas tout à fait cohérents et présentent quelques fluctuations.» Un léger rafraîchissement est néanmoins attendu.

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