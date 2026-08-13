Au menu de ce 13 août: la pluie revient enfin en Suisse, le Conseil fédéral rejette l'initiative boussole, la sécheresse menace la production de Tête de Moine, la fonte d'un glacier bouleverse les pistes de Laax et, enfin, Sion joue gros contre le FC Noah à Tourbillon.

La pluie fait son grand retour ce week-end après des semaines de sécheresse

La pluie fait son grand retour ce week-end après des semaines de sécheresse

«S'il pleut le jour de Sainte-Radegonde, La misère s'abat sur le monde», dit le dicton du jour. Fort heureusement, le ciel semble nous épargner... pour l'instant. Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 13 août. On est parti!

1 La météo va changer dès ce week-end

Un changement de temps se profile en Suisse. Dès le week-end, des orages sont d’abord attendus, puis des averses devraient se produire à plusieurs reprises durant la semaine prochaine, rapporte le portail d’informations Watson, citant MeteoNews. Dans les régions de plaine et en Suisse méridionale, 30 à 60 litres de pluie par mètre carré pourraient tomber en l’espace de sept jours, et jusqu’à 100 litres dans les Alpes. Selon l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), ces précipitations réparties sur plusieurs jours pourraient humidifier les sols desséchés et améliorer la situation pour l’agriculture. Pour les grandes étendues d’eau, en revanche, aucune amélioration notable n’est encore attendue.

2 Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative boussole

Le Conseil fédéral transmet au Parlement son message concernant l'initiative dite boussole. Selon sa décision de principe de novembre dernier, il proposera de la rejeter. Sans contre-projet. L'initiative demande que l'ensemble des traités visant une reprise dynamique conséquente du droit de l'étranger soit soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Les conséquences d'une telle extension seraient vastes et dépassent largement la question du référendum obligatoire ou facultatif pour le paquet Suisse-UE, a déjà indiqué le gouvernement.

3 La Tête de Moine frappée de plein fouet par la sécheresse

La sécheresse et les fortes chaleurs ont frappé durement les producteurs de lait de la Tête de Moine AOP, selon «Le Quotidien Jurassien». Une vache produisant habituellement 24 litres par jour n’en donne parfois plus que 12. Dans certaines exploitations, les troupeaux ont déjà été réduits et les réserves de fourrage s’épuisent rapidement, après des récoltes affaiblies par les campagnols et la sécheresse. La chaleur affecte aussi la santé des animaux, avec davantage de diarrhées et d’avortements. Sur les six fromageries produisant de la Tête de Moine, une seule atteint encore son volume habituel. Les stocks permettent toutefois de préserver les ventes de fin 2026, qui représentent environ 40% des ventes annuelles. La filière s’inquiète surtout pour 2027: la reconstitution des cheptels prendra du temps et pourrait provoquer un important déficit de lait. Les producteurs demandent le maintien des aides fédérales.

4 Le recul du glacier force Laax à démonter un téléski

L’un des deux téléskis du glacier de Vorab, à Laax (GR), a été provisoirement démonté en raison du recul du glacier, rapporte la «Südostschweiz». La fonte a mis au jour un terrain qui ne permettrait de poursuivre l’exploitation qu’au prix d’importants travaux. Selon la société communale Finanz Infra AG, il faudrait notamment recourir à de lourds engins de chantier et procéder à des tirs de mines. Les pylônes et le câble ont été retirés, tandis que le système d'entraînement et la station d’arrivée ont été laissés en place. La concession et l’autorisation d’exploitation restent valables, et une remise en service ultérieure n’est pas exclue.

5 Sion joue son avenir européen contre le FC Noah

Jeudi soir à Tourbillon, Sion n'a pas le droit à l'erreur s'il entend poursuivre sa campagne européenne. Contraints au nul 2-2 en Arménie, les Valaisans doivent battre le FC Noah. Même s'ils n'ont certainement pas besoin de motivation supplémentaire, les Sédunois pourraient en cas de victoire accueillir l'Ajax Amsterdam, si ces derniers confirment contre les Irlandais de Shelbourne leur succès 3-1 à l'aller.