DE
FR

Les 5 infos suisses du jour
La pluie fait son grand retour ce week-end après des semaines de sécheresse

Au menu de ce 13 août: la pluie revient enfin en Suisse, le Conseil fédéral rejette l'initiative boussole, la sécheresse menace la production de Tête de Moine, la fonte d'un glacier bouleverse les pistes de Laax et, enfin, Sion joue gros contre le FC Noah à Tourbillon.
Publié: 05:59 heures
|
Dernière mise à jour: 07:10 heures
Après la sécheresse, des orages et jusqu'à 100 litres de pluie par m² sont attendus en Suisse dès ce week-end.
Photo: Shutterstock
DIMITRI_FACE.jpg
sda-logo.jpeg
Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

«S'il pleut le jour de Sainte-Radegonde, La misère s'abat sur le monde», dit le dicton du jour. Fort heureusement, le ciel semble nous épargner... pour l'instant. Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 13 août. On est parti!

1

La météo va changer dès ce week-end

Un changement de temps se profile en Suisse. Dès le week-end, des orages sont d’abord attendus, puis des averses devraient se produire à plusieurs reprises durant la semaine prochaine, rapporte le portail d’informations Watson, citant MeteoNews. Dans les régions de plaine et en Suisse méridionale, 30 à 60 litres de pluie par mètre carré pourraient tomber en l’espace de sept jours, et jusqu’à 100 litres dans les Alpes. Selon l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), ces précipitations réparties sur plusieurs jours pourraient humidifier les sols desséchés et améliorer la situation pour l’agriculture. Pour les grandes étendues d’eau, en revanche, aucune amélioration notable n’est encore attendue.

2

Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative boussole

Le Conseil fédéral transmet au Parlement son message concernant l'initiative dite boussole. Selon sa décision de principe de novembre dernier, il proposera de la rejeter. Sans contre-projet. L'initiative demande que l'ensemble des traités visant une reprise dynamique conséquente du droit de l'étranger soit soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Les conséquences d'une telle extension seraient vastes et dépassent largement la question du référendum obligatoire ou facultatif pour le paquet Suisse-UE, a déjà indiqué le gouvernement.

A lire aussi
Pour Jason Joseph, la fête attendra
Européens d'athlétisme
«Sinon je prendrai du poids»
Pour Jason Joseph, la fête attendra
La Suisse lâche de l'eau pour soulager le Piémont assoiffé
Sécheresse extrême
La Suisse lâche de l'eau pour soulager le Piémont assoiffé
3

La Tête de Moine frappée de plein fouet par la sécheresse

La sécheresse et les fortes chaleurs ont frappé durement les producteurs de lait de la Tête de Moine AOP, selon «Le Quotidien Jurassien». Une vache produisant habituellement 24 litres par jour n’en donne parfois plus que 12. Dans certaines exploitations, les troupeaux ont déjà été réduits et les réserves de fourrage s’épuisent rapidement, après des récoltes affaiblies par les campagnols et la sécheresse. La chaleur affecte aussi la santé des animaux, avec davantage de diarrhées et d’avortements. Sur les six fromageries produisant de la Tête de Moine, une seule atteint encore son volume habituel. Les stocks permettent toutefois de préserver les ventes de fin 2026, qui représentent environ 40% des ventes annuelles. La filière s’inquiète surtout pour 2027: la reconstitution des cheptels prendra du temps et pourrait provoquer un important déficit de lait. Les producteurs demandent le maintien des aides fédérales.

4

Le recul du glacier force Laax à démonter un téléski

L’un des deux téléskis du glacier de Vorab, à Laax (GR), a été provisoirement démonté en raison du recul du glacier, rapporte la «Südostschweiz». La fonte a mis au jour un terrain qui ne permettrait de poursuivre l’exploitation qu’au prix d’importants travaux. Selon la société communale Finanz Infra AG, il faudrait notamment recourir à de lourds engins de chantier et procéder à des tirs de mines. Les pylônes et le câble ont été retirés, tandis que le système d'entraînement et la station d’arrivée ont été laissés en place. La concession et l’autorisation d’exploitation restent valables, et une remise en service ultérieure n’est pas exclue.

5

Sion joue son avenir européen contre le FC Noah

Jeudi soir à Tourbillon, Sion n'a pas le droit à l'erreur s'il entend poursuivre sa campagne européenne. Contraints au nul 2-2 en Arménie, les Valaisans doivent battre le FC Noah. Même s'ils n'ont certainement pas besoin de motivation supplémentaire, les Sédunois pourraient en cas de victoire accueillir l'Ajax Amsterdam, si ces derniers confirment contre les Irlandais de Shelbourne leur succès 3-1 à l'aller.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus