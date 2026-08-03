Rafting, via ferrata ou balade en bateau: les activités outdoor se réservent aujourd'hui aussi facilement qu'une chambre d'hôtel. La plateforme checkyeti regroupe plus de 16'000 expériences sur un seul portail, dont de nombreuses en Suisse. Voici quelques idées.

Article rémunéré, présenté par checkyeti.

Organiser pour la famille ou entre amis une journée sur l'eau, une via ferrata ou un vol en tandem: on connaît tous le problème. Des dizaines d'onglets ouverts, des prix peu clairs, des conditions d'annulation floues, et cette incertitude sur le sérieux du prestataire une fois sur place.

C'est exactement là que checkyeti devient précieux. La plateforme fonctionne comme un concierge digital: comparer et réserver se fait au même endroit, sur un seul portail. Que ce soit pour les vacances en Suisse ou à l'étranger, plus besoin de perdre du temps avec des dizaines de demandes séparées: on s'assure des expériences certifiées, en toute transparence et sans risque.

Des filtres pratiques affichent immédiatement région, activité et créneaux disponibles. Le portail fournit aussi toutes les infos essentielles, âge minimum, durée, accès, en un coup d'œil. Organiser ses loisirs n'a jamais été aussi simple.

Chez soi ou en vacances à l'étranger: toutes les expériences se réservent en quelques clics et s'adaptent facilement si besoin. La preuve avec ce tour d'horizon des hotspots suisses:

1 Rafting sur la Lütschine: des sensations fortes en eaux vives devant la face nord de l’Eiger

Envie d'action? L'Oberland bernois a de quoi satisfaire. Le rafting sur la Lütschine est l'une des expériences d'eau vive les plus appréciées de Suisse, dans un décor à couper le souffle. Idéal pour les familles avec des enfants dès 8 ans, qui pagaient ensemble sur de petits rapides tout en profitant de la nature. La sortie se termine par un plongeon rafraîchissant dans le lac de Brienz.

Où: Interlaken (BE) avec transfert retour au point de départ

Interlaken (BE) avec transfert retour au point de départ Âge minimum: à partir de 8 ans (accompagnés)

Sécurité: niveau de difficulté facile. Uniquement avec des guides de rivière certifiés ISO et équipement complet inclus.

à partir de 8 ans (accompagnés) niveau de difficulté facile. Uniquement avec des guides de rivière certifiés ISO et équipement complet inclus. Prix et durée: enfants de moins de 16 ans 79 francs, adultes 109 francs / durée env. 2,5 heures

enfants de moins de 16 ans 79 francs, adultes 109 francs / durée env. 2,5 heures Avis client: «Très belle expérience en famille, guide super sympa. Possibilité de faire du rafting avec un enfant de 8 ans, ce qui n'est pas courant.»

2 Via ferrata de Mürrenfluh: grimper avec un panorama de carte postale

Progresser en sécurité le long d'une paroi rocheuse escarpée, admirer la vallée de Lauterbrunnen, puis traverser en équilibre un pont suspendu 400 mètres au-dessus de la gorge de Mürrenbach: la via ferrata de Mürren à Gimmelwald est LE moment fort familial pour qui n'a pas le vertige.

Où : Mürren (BE) avec transfert en téléphérique jusqu'au point de départ

Mürren (BE) avec transfert en téléphérique jusqu'au point de départ Âge minimum: à partir de 12 ans (taille minimale : 140 cm)

à partir de 12 ans (taille minimale : 140 cm) Sécurité : niveau de difficulté moyen. Il est indispensable d’avoir le pied sûr et de ne pas avoir le vertige. Briefing détaillé avant le départ, encadrement par des guides de montagne expérimentés.

: niveau de difficulté moyen. Il est indispensable d’avoir le pied sûr et de ne pas avoir le vertige. Briefing détaillé avant le départ, encadrement par des guides de montagne expérimentés. Prix et durée: à partir de 179 francs par personne / durée : environ 4 heures

à partir de 179 francs par personne / durée : environ 4 heures Avis client: «Bien organisé, guide exceptionnel. La meilleure via ferrata que j’aie jamais faite.»

3 Saut à l'élastique au Tessin: le saut de 220 mètres

C'est ici que James Bond a plongé dans «GoldenEye». Le saut depuis le barrage de la Verzasca, haut de 220 mètres, demande du cran. Mais la récompense, c'est du frisson pur sur l'un des spots de saut à l'élastique les plus spectaculaires au monde..

Où: Gordola, dans la vallée de la Verzasca (TI)

Gordola, dans la vallée de la Verzasca (TI) Âge minimum: à partir de 13 ans (avec autorisation écrite des parents)

à partir de 13 ans (avec autorisation écrite des parents) Sécurité: bonne condition physique requise (les personnes âgées de 65 ans et plus doivent présenter un certificat médical). Les normes de sécurité suisses les plus strictes s’appliquent, avec des systèmes de cordes à sécurité redondante.

bonne condition physique requise (les personnes âgées de 65 ans et plus doivent présenter un certificat médical). Les normes de sécurité suisses les plus strictes s’appliquent, avec des systèmes de cordes à sécurité redondante. Prix et durée: adolescents (de 13 à 19 ans) 195 francs, adultes 255 francs / durée: environ 45 minutes.

adolescents (de 13 à 19 ans) 195 francs, adultes 255 francs / durée: environ 45 minutes. Avis client: «Une expérience géniale, pleine d'adrénaline et avec une vue magnifique. Les guides étaient super sympas et c'était absolument parfait!»

4 Rando aquatique dans les gorges de La Tine

Ce parcours d'aqua rando ravira celles et ceux qui aiment nager et marcher. Il se déroule dans les gorges de la Tine, qui relient les cantons de Vaud et de Fribourg. Au programme: la visite d'une grotte, mais aussi une tyrolienne qui vous fait voler au-dessus des vagues.

Où: Château-d’Oex avec transfert retour au point de départ

Château-d’Oex avec transfert retour au point de départ Âge minimum: à partir de 10 ans (en compagnie d'un adulte)

à partir de 10 ans (en compagnie d'un adulte) Sécurité: Niveau de difficulté facile. Hauteur des sauts : jusqu’à 9 m (tous évitables). Avec des Matériel inclus (combinaison néoprène, gilet de sauvetage, chaussures, casque) et accompagnement par un guide de canyoning qualifié.



Niveau de difficulté facile. Hauteur des sauts : jusqu’à 9 m (tous évitables). Avec des Matériel inclus (combinaison néoprène, gilet de sauvetage, chaussures, casque) et accompagnement par un guide de canyoning qualifié. Prix et durée: Dès 105 francs. Durée env. 3h30

Dès 105 francs. Durée env. 3h30 Avis client: «Une aventure lors de laquelle les enfants réalisent des exploits qu’ils ne se croyaient pas capables d’accomplir. Comme sauter dans l’eau depuis 9 mètres de haut. Guide fantastique, calme, drôle et très à cheval sur la sécurité.»