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Sécheresse extrême
La Suisse lâche de l'eau pour soulager le Piémont assoiffé

La Suisse augmente le débit de la rivière Tresa vers le Piémont pour lutter contre la sécheresse. Pourtant, 109 communes italiennes dépendent désormais de camions-citernes pour leur approvisionnement en eau.
Publié: 20:07 heures
La Tresa augmente son débit pour venir en aide au Piémont.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les lâchers d'eau de la Suisse vers le Piémont augmentent, mais le nombre de communes piémontaises contraintes de recourir à des camions-citernes s'accroît également.

La Suisse a augmenté le débit de la rivière Tresa, entre le lac de Lugano et le lac Majeur. «Aujourd'hui, ce travail a produit un premier résultat concret: le débit de la rivière est passé d'environ 3 à 8 mètres cubes par seconde. C'est de l'eau en plus pour notre territoire», selon l'Observatoire régional italien sur l'urgence hydrique.

En parallèle, un travail est en cours sur le bassin de la Toce, vallée alpine située dans le Piémont, via une évaluation conjointe avec Enel, le producteur d'énergie géothermique, pour augmenter à l'avenir la disponibilité des ressources.

Economie d'eau et camions-citernes

Les données actualisées indiquent que 163 communes italiennes de cette région ont déjà émis des ordonnances pour économiser l'eau. Celles qui sont desservies par des camions-citernes sont passées d'environ 70 à 109, et plus de 4000 trajets ont été effectués au total.

«Nous rembourserons les frais», indiquent les représentants du gouvernement régional. «Les maires qui font face à cette urgence doivent savoir que la Région est à leurs côtés. Avec mes collaborateurs et le gouvernement (national), nous travaillons à identifier les outils nécessaires pour soutenir nos entreprises».

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