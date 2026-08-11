Dans leur ferme idyllique d'Attiswil (BE), Lukas Studer et sa femme Daniela cultivent des herbes bio. Une fois séchées, ces plantes odorantes finissent non seulement dans les bonbons Ricola, mais aussi dans les Ricola Drink Cubes.

Article rémunéré, présenté par Ricola.

Quiconque pénètre sur l'Alpfelenhof laisse le bruit et les pensées de son quotidien loin derrière. Un parfum de mélisse, d'achillée millefeuille et de menthe flotte dans l'air, tandis que le regard s'égare sur une multitude de champs différents. Et même si la météo, lors de notre visite, a jeté un voile de brume sur l'horizon, on devine une vue de rêve sur le panorama alpin.

Lukas Studer, 51 ans, dirige l'exploitation de 27 hectares de l'Alpfelenhof, représentant la 7e génération. Il est épaulé par son épouse Daniela, 50 ans, qui s'occupe notamment de l'administration. Aujourd'hui, le couple attend des journalistes britanniques, invités chez Ricola et venus découvrir de leurs propres yeux la production d'herbes bio.

Une leçon d'histoire géologique

Le groupe en provenance de Grande-Bretagne arrive. Après un accueil chaleureux, la visite commence. Première étape: un petit jardin d'herbes aromatiques situé juste à l'entrée de la ferme. Lukas Studer se penche et ramasse une poignée de terre. Ses yeux s'illuminent. «Un glacier se trouvait à cet endroit précis lors de la dernière période glaciaire. La terre ici est totalement différente de celle d'en haut. Elle est beaucoup plus légère et claire. La roche est, elle aussi, tout autre», raconte-t-il. Deux blocs erratiques, rappelant des menhirs, trônent également dans le jardin. Ils témoignent eux aussi de l'époque où tout était encore enfoui sous une couche de glace.

Botanique avec les invités

Le groupe se dirige maintenant vers les champs. «Lovely!» s'enthousiasme l'un des participants. Lukas Studer se penche et cueille une feuille. «Savez-vous ce que c'est?» Tout le monde l'imite et frotte des feuilles entre ses doigts. «De la mélisse citronnelle!» répond correctement une connaisseuse. «Exactement. Elle fait partie des herbes utilisées par exemple pour les Ricola Drink Cubes.»

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Les Studer aiment aussi boire de temps en temps de l'eau avec un Ricola Drink Cube. «Notre préféré est le citron-menthe», confie Daniela Studer. Cela donne parfois lieu à des scènes cocasses. «Mon mari aime bien remplir un carton de lait vide avec de l'eau pour y dissoudre un Cube, puis la placer au réfrigérateur. Il adore quand c'est glacial. Manque de pot, le mélange a déjà atterri dans mon café!» s'amusent les deux époux.

Le parcours se poursuit. Le groupe passe devant de l'achillée millefeuille, également intégré dans les Ricola Drink Cubes, du fenouil («Nous l'utilisons pour nos nos propres tisanes») jusqu'à la menthe pomme. «Elle a un goût doux et, contrairement à la menthe poivrée, elle ne contient que très peu ou pas du tout de menthol, que beaucoup de gens n'apprécient pas», explique Lukas Studer. «Ricola propose d'ailleurs un bonbon à la menthe pomme dans son assortiment.»

Des machines modifiées sur mesure

Il s'arrête ensuite devant le tracteur de récolte. «Nous devons modifier pratiquement tous nos véhicules pour nos besoins. Rien ne s'achète prêt à l'emploi. Tout ce qui se trouve sur le marché est beaucoup trop grand pour notre type d'exploitation», précise le producteur d'herbes.

Quelqu'un demande comment se déroule précisément la récolte. «Nous ne coupons pas trop court, cela épuiserait les plantes. Le produit de la coupe est immédiatement acheminé vers l'espace de chargement par le tapis roulant. Pour des raisons d'hygiène, il ne doit plus entrer en contact avec le sol.» Pendant que Lukas Studer fournit ces explications, un ouvrier fauche le champ de menthe poivrée à la faux en arrière-plan depuis un bon moment déjà. «Il nettoie le champ à la main une fois que la récolteuse a terminé son travail.»

Un journaliste britannique demande combien de temps dure une journée de travail. «Neuf heures. Mais on ne fauche pas à la main pendant neuf heures, seulement deux ou trois», dit Lukas Studer. Il raccompagne ensuite le groupe vers la ferme et la zone de séchage. C'est ici que l'odeur de fines herbes est la plus intense.

Le secret du séchage des herbes

«La récolteuse décharge les herbes sur une surface en acier inoxydable. Elles sont ensuite réparties à la main sur un tapis roulant», explique Studer. Les herbes sont ensuite recoupées à environ 10 cm, puis acheminées par un tapis roulant vers le grenier de séchage situé sous le toit. Elles y sont réparties à la main de manière lâche et uniforme. «Le séchage s'effectue à une température douce de 38 degrés. Cela prend entre 60 et 70 heures.»

La température et l'humidité de l'air sont strictement surveillées pendant le séchage. Les herbes sont régulièrement inspectées et leur goût est testé. Cela garantit la qualité. Une fois le processus terminé, le tout est pressé en balles, emballé dans des sacs à balles et muni d'étiquettes contenant les informations essentielles comme la variété d'herbe, le poids et le lieu de destination. Vient ensuite la livraison aux clients comme Ricola.

Pionniers de la culture d'herbes en Suisse

«Ricola a grandement contribué au développement de la culture d'herbes en Suisse», affirme Lukas Studer. «Mon père a été l'un des premiers producteurs d'herbes du pays. Plus tard, il a fondé une coopérative avec un producteur du Val Poschiavo et un autre du Valais. Ricola a toujours soutenu la coopérative en lui achetant ses herbes.»

A la fin de la visite, Daniela Studer offre à ses invités une pause rafraîchissante dans un coin ombragé et chaleureux. Elle leur sert son sirop de fleurs de sureau fait maison, agrémenté de mélisse citronnelle fraîche du champ, d'un filet de jus de citron et de rondelles de citron. Une boisson incroyablement savoureuse, accompagnée de délicieux biscuits. À la question de savoir ce qui l'a le plus impressionnée, l'une des participantes répond: «La passion de Lukas Studer. Et le calme absolu qui règne ici.»

Le moment est ensuite venu pour tout le monde de prendre congé de l'Alpfelenhof. Un endroit paisible où l'on réserverait bien volontiers des vacances pour s'offrir une vraie coupure.