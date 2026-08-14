Les vagues de chaleur poussent des régions à leurs limites: les niveaux d'eau baissent, les rivières s'assèchent, les agriculteurs sont confrontés à des pâturages desséchés. Dans de nombreux cantons, les communes appellent à économiser l'eau.

Mattia Jutzeler et Janine Enderli

La Suisse est confrontée à une sécheresse extrême. En raison de la vague de chaleur persistante et du manque de précipitations, la situation devient de plus en plus critique. Selon MétéoSuisse, le pays tout entier est placé en alerte sécheresse maximale (niveau 4). Bien que quelques averses et une légère baisse de températures sont attendues ce week-end, la sécheresse n'est pas encore terminée.

Les niveaux de nombreux cours d'eau et lacs ont atteint un niveau historiquement bas. Les nappes phréatiques sont basses dans tout le pays et la tendance est globalement à la baisse. Presque tous les cantons ont déjà dû adopter des mesures d'économie d'eau.

Dans certaines régions, la situation est particulièrement grave et des mesures spécifiques ont dû être prises. Blick vous propose un aperçu complet par région.

Argovie

De nombreuses communes du canton d’Argovie incitent activement leurs habitants à économiser l’eau. D’autres, notamment dans le sud et l’ouest du canton, vont même plus loin en interdisant l’arrosage des piscines et des pelouses ainsi que le lavage des voitures, comme le rapporte la SRF.

Depuis le milieu du mois de juin, il est interdit de prélever de l'eau dans la plupart des ruisseaux. Cela représente un défi majeur, notamment pour les agriculteurs. «La situation est actuellement vraiment précaire», déclare Ralf Bucher, de l’Union des agriculteurs argoviens, au «Bauernzeitung». Au cours des deux dernières semaines, les prairies et les pâturages se sont desséchés dans de nombreux endroits de la région.

Zurich

La sécheresse se fait également remarquer du côté du lac de Zurich. De nombreux rochers habituellement immergés sont à l'air libre. Plusieurs compagnies de navigation ont dû suspendre certaines liaisons, et des compétitions de natation ont été annulées. Les réseaux sociaux regorgent de publications montrant les rives asséchées.

La sécheresse est également flagrante à l’approche de l’aéroport de Zurich. D'ordinaire, d'immenses étendues vertes caractérisent le paysage. Aujourd'hui, des champs bruns et desséchés dominent à de nombreux endroits.

Suisse centrale

La sécheresse persistante entraîne une pénurie d’eau à Alpgschwänd, près du Pilate. La source locale ne fournissant plus suffisamment d’eau, de l’eau potable est acheminée depuis jeudi vers la montagne à l’aide de trois citernes mobiles tractées par un tracteur, rapporte le «Bote der Urschweiz».

La cabane de Salbi, dans les Alpes uranaises, a déjà dû recourir à des mesures similaires. L’absence d’eau à la source a contraint le gardien Richard Walker à faire livrer 5000 litres d’eau par hélicoptère. La cabane du club alpin a dû refuser environ 300 hôtes ce week-end.

Bâle

La chaleur soulève un autre problème: la chute de branches. Le canton de Bâle-Ville a mis en garde contre ce phénomène début août dans un communiqué de presse. «Depuis des semaines, le manque d’eau et la chaleur réduisent le flux d’eau dans les tissus des arbres et diminuent la pression cellulaire ainsi que la tension du bois dans les cimes. Cela peut entraîner des cassures soudaines et inattendues des branches vertes», peut-on y lire. C’est pourquoi les exploitants de buvettes ou d’autres établissements de restauration doivent suspendre leur activité en cas de tempête.

Dans la région nord de Bâle-Campagne, l’eau potable commence à se raréfier, rapporte la «Basler Zeitung». La commune de Langenbruck en est un exemple. Fin juillet, la commune avait appelé à économiser l’eau. Il est interdit d’arroser les pelouses ou les haies, de remplir les piscines, les bassins ou autres réservoirs d’eau, ainsi que de laver les véhicules, précise la commune. Dans un nouvel appel lancé il y a quatre jours, elle a de nouveau interpellé la population. D'autres communes, comme Bretzwil, indiquent également que la situation est tendue.

Suisse orientale

En raison de la grande sécheresse, la piscine d’Uzwil (SG) ferme ses portes deux semaines plus tôt que prévu. La consommation quotidienne de la piscine correspond aux besoins en eau de 1000 personnes. C’est pour économiser cette eau que cette décision a été prise.

A Weesen (SG), la commune appelle la population à économiser l’eau potable. Elle a publié cet «appel urgent» sur son site web. «La population de Weesen est instamment priée de consommer le moins d’eau potable possible, dès à présent et jusqu’à nouvel ordre», peut-on y lire. Les sources de la commune sont à sec.

La sécheresse persistante laisse des traces de plus en plus visibles sur le lac de Constance et le Haut-Rhin. La situation est particulièrement frappante aux alentours de l’île de Werd, près d’Eschenz (TG) et de Stein am Rhein (SH). Des images capturées mardi par un drone montrent de vastes zones de berges et d’eaux peu profondes asséchées.

Le canton de Glaris interdit jusqu’à nouvel ordre le prélèvement d’eau dans les cours d’eau de surface situés en plaine. Cette mesure vise à protéger les cours d’eau, déjà fortement pollués, et en particulier les poissons, contre un manque d’eau et une température trop élevée. Des exceptions s’appliquent notamment au canal de la Linth, au canal d’Esch, au lac de Walenstadt et à la région d’estivage. Des autorisations sont parfois requises dans certains de ces lieux.

Grisons

Les communes de la vallée grisonne du Rhin, en particulier, appellent à économiser l’eau. Dans les communes de Jenins et de Malans, il est interdit en août de prélever de l’eau aux bouches d’incendie à des fins privées. Concrètement, cela concerne l’arrosage des pelouses, le remplissage des piscines ou le lavage des voitures.

Soleure

Le canton a interdit aux agriculteurs de prélever de l’eau. «Sur l’ensemble du cours d’eau de la Dünnern, du Mümliswilerbach, du Mittelgäubach et du Chrebskanal, le prélèvement d’eau est interdit avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre», indique un communiqué publié mardi. Là encore, la raison invoquée est la sécheresse et le réchauffement des eaux, qui constituent un risque pour les poissons et autres animaux aquatiques. L'évolution de la situation fait l'objet d'une surveillance constante.

Berne

Sur une longueur de 102 kilomètres, 93'000 poissons au total avaient été déplacés mardi dans le canton de Berne. La situation actuelle dans les cours d’eau bernois est tendue. Dans trois régions, la sécheresse a des conséquences graves à très graves, sur les populations de poissons.

Fribourg

La sécheresse touche également le district de la Singine, dans le canton de Fribourg. De nombreuses exploitations d’alpage doivent redescendre plus tôt dans la vallée avec leurs animaux en raison de la sécheresse, comme le rapporte le «Freiburger Nachrichten». «Je suis ici depuis 20 ans, je n’ai jamais vu ça», explique un agriculteur pour décrire la situation actuelle. Il doit avancer la date de sa descente d’alpage, car l'herbe ne pousse plus faute d'eau. La vallée du Plasselbschlund est confrontée à des problèmes similaires.

Valais

Contrairement au canton de Fribourg, aucune descente précoce de troupeaux n'est prévue en Valais. Plusieurs communes ont toutefois interdit le remplissage des piscines, le lavage de voitures ainsi que l’arrosage des pelouses. Parmi elles: Saillon, Crans-Montana et Ferden. A Mont-Noble et dans la vallée de Fiesch, on appelle également à économiser l'eau.

Tessin

Le lac Majeur souffrant de la sécheresse et son niveau ne cessant de baisser, les autorités tessinoises augmentent le débit de sortie du lac de Lugano afin de remédier à cette situation. Des interdictions d’arrosage ont été prononcées dans cinq communes du canton (Lostallo, Centovalli, Serravalle, Cugnasco-Gerra, Lavizzara).

Suisse romande

Les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Jura sont également fortement touchés par la sécheresse. Le phénomène est particulièrement visible sur le Doubs, près d’Ocourt (JU). Le lit de la rivière est asséché. La sécheresse a des conséquences dévastatrices: les poissons meurent, les forêts souffrent et les agriculteurs doivent recourir aux réserves de fourrage d'hiver.