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Le président confirme
C’est officiel: les patrons du Centre Vaud ne soutiendront pas Valérie Dittli en 2027

Le comité de présidence du Centre Vaud ne soutiendra pas Valérie Dittli pour les élections cantonales de 2027. Son président, Giancarlo Sergi, l’a confirmé vendredi sur la RTS, au lendemain des révélations de Blick.
Publié: 14:51 heures
Le comité de présidence du Centre Vaud ne soutiendra pas Valérie Dittli pour 2027.
Photo: keystone-sda.ch
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Solène MonneyJournaliste Blick

C’est officiel: le comité de présidence du Centre Vaud lâche Valérie Dittli en vue des élections cantonales de 2027. Jeudi 13 août, Blick révélait cette information en primeur. Ce vendredi, Giancarlo Sergi, président du Centre Vaud, l’a confirmée au micro du «12h30» de la RTS.

«On a clairement dit à Valérie Dittli qu’on ne la soutenait pas pour une nouvelle candidature», a déclaré le député, expliquant vouloir désormais «fermer le chapitre». Pour rappel, le comité de présidence du Centre Vaud s’était réuni en plénière le 14 juillet dernier. Selon les informations de Blick, il avait alors décidé de retirer définitivement son soutien à la conseillère d’Etat. Le 11 août, Valérie Dittli devait à son tour communiquer au comité sa décision concernant une éventuelle candidature en 2027.

Selon nos informations, la ministre sortante envisageait de se représenter. Mais après avoir appris qu’elle ne bénéficierait pas du soutien de son parti, elle aurait menacé de quitter le Centre pour partir seule en campagne. Officiellement, Valérie Dittli a finalement repoussé sa décision de quelques jours.

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Soutenue jusqu’à la fin de son mandat

Au micro de la RTS, Giancarlo Sergi a toutefois tenu à préciser que la conseillère d’Etat continuerait d’être soutenue par le Centre jusqu’au terme de la législature. Le président cantonal du parti affirme ne rien avoir à lui reprocher dans l’exercice de son mandat.

Il explique en revanche vouloir sortir de la crise qui secoue le Centre Vaud et rouvrir les discussions avec les autres formations politiques, notamment en vue de nouer des alliances pour les prochaines élections cantonales. Le 20 août, le Comité cantonal du Centre Vaud, l'organe politique et stratégique du parti, devra aussi se prononcer sur le soutien ou non à Valérie Dittli. Puis, l'assemblée générale se tiendra le 2 septembre prochain. 

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