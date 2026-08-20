Vous souhaitez allier culture et gastronomie? Vous baigner et profiter de grands espaces? Découvrir l’art du jardin et goûter à l’ambiance des grandes villes? Bienvenue en Allemagne, le pays aux multiples facettes, avec un seul billet de train.

Article rémunéré, présenté par L'Allemagne - Destination Voyage.

Découvrez ici votre nouvel endroit préféré. Faites votre valise et laissez-vous guider. Installez-vous confortablement dans le train, et quelques heures plus tard, vous arriverez au centre-ville de la destination de votre choix. Les villes et les régions d’Allemagne n’attendent que vous. Pour vraiment profiter au mieux de votre séjour, nous vous recommandons de prévoir quelques jours supplémentaires. Vous aurez ainsi le temps de découvrir toutes les facettes de ce pays fascinant. Réservez votre voyage en toute simplicité sur CFF.ch et profitez des avantages suivants:

Directement au cœur de la ville: les trains des CFF et de DB vous emmènent en plein centre-ville. Vous arrivez à destination dès votre descente du train!

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L’Allemagne est seulement à un billet de train. Voici 20 destinations de rêve pour votre prochain voyage en train, classées en fonction de la durée du voyage au départ de Lausanne (de la plus proche à la plus éloignée):

1 Fribourg-en-Brisgau: les vignobles en vélo

Expérience: quelle que soit la saison, Fribourg-en-Brisgau est une ville à découvrir à vélo, le long de la Dreisam, dans les vignobles du Kaiserstuhl ou sur les hauteurs de la Forêt-Noire. La vieille ville, avec ses bâtiments historiques, sa fière cathédrale et ses «Bächle» (canaux à ciel ouvert) typiques, dégage un charme méridional très particulier.

Particularités: la culture du vélo rencontre l’excellence viticole. La maison des vins badois «Alte Wache», sur la Münsterplatz, vous permet de déguster une centaine de vins raffinés de la région. En automne, les sympathiques «Straussenwirtschaften» des vignobles environnants invitent à déguster des vins régionaux et des spécialités badoises.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 37 francs*

2 En train vers la Forêt-Noire: nature, gastronomie et culture

Expérience: en été, l’air pur et vivifiant de la Forêt-Noire vous attend dans le sud-ouest de l’Allemagne pour une merveilleuse escapade. En Haute-Forêt-Noire, autour du mont Feldberg, du lac de Schluch et du Titisee, les lacs scintillants, les vastes plateaux et les sentiers de randonnée panoramiques offrent le cadre parfait pour des vacances actives.

Particularités: la région allie nature préservée, excellence culinaire et bien-être. Les fins gourmets se rendent en pèlerinage à Baiersbronn pour déguster une cuisine haut de gamme ou parcourent la route des vins badoise. Les personnes en quête de repos peuvent se détendre à Bad Dürrheim (eau salée et climat thérapeutique) ou dans le paradis balnéaire de la Forêt-Noire à Titisee.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne jusqu’à Fribourg (Brisgau), Baden-Baden, et Karlsruhe. Billet dégriffé à partir de 37 francs*

3 Baden-Baden: la capitale européenne de la culture de la vie

Expérience: à Baden-Baden, de toutes nouvelles œuvres d’art côtoient des chefs-d’œuvre mondialement connus, les meilleurs orchestres du monde se produisent et une ambiance méditerranéenne rencontre l’atmosphère mystique de la Forêt-Noire. Des avenues baignées de soleil et un climat détendu font de l’été un régal pour tous les sens.

Particularités: reconnue depuis plus de 2000 ans comme un lieu thérapeutique, c’est dans cette ville qu’a vu le jour une œuvre d’art totale et unique alliant nature, culture, bien-être et joie de vivre dans un espace restreint. Comptant parmi les «Great Spa Towns of Europe», Baden-Baden est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et propose chaque année quelque 300 événements prestigieux.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 37 francs*

4 Karlsruhe: la ville des arts médiatiques

Expérience: une métropole ensoleillée avec un climat doux et une atmosphère détendue. Grâce à Karl von Drais, qui a inventé le précurseur du vélo en 1817 avec la «machine à courir», Karlsruhe est bien adaptée pour les vélos. La ville a une forme unique d’éventail avec le château de Karlsruhe et le jardin botanique en son cœur et desquels 32 rues s’étendent en forme de rayons.

Particularités: en tant que Ville UNESCO des arts médiatiques, Karlsruhe fascine également par ses sites culturels renommés, tels que le Centre d’Art et des Médias (ZKM) et le musée Staatlichen Kunsthalle. Ici, l’art devient digital et interactif, et les visiteuses et visiteurs peuvent l’expérimenter de près.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 37 francs*

5 Mannheim: une escapade citadine pleine de charme

Expérience: Mannheim est une ville au bord du Rhin et du Neckar, où les contrastes s’harmonisent. Elle allie style baroque et Art nouveau, opéra classique et culture pop, mais également une cuisine étoilée raffinée et street food animée.

Particularités: le symbole architectural de la ville est le célèbre château d’eau, entouré de l’un des plus beaux sites Art Nouveau d’Allemagne, avec des sentiers de promenade romantiques et des fontaines d’eau. Le château baroque situé à proximité est le deuxième plus grand d’Europe. De plus, le projet STADT.WAND.KUNST transforme cette Ville UNESCO de la musique à la forme carrée en une galerie dynamique de street art en plein air.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 37 francs*

6 Francfort: plus proche et originale que vous ne l’imaginez

Expérience: la métropole sur le Main allie un horizon urbain cosmopolite à l’authenticité de la Hesse. Dans chacun des 43 quartiers animés de la ville, vous pourrez apprécier et goûter le grand multiculturalisme de la ville, qui compte près de 180 nationalités représentées.

Particularités: le célèbre Frankfurter Museumsufer offre un paysage culturel mondialement reconnu, allant de l’histoire naturelle à l’architecture en passant par l’art moderne dans la Schirn Kunsthalle. En été, le Main se transforme en scène animée pour des fêtes théâtrales, des soirées littéraires et des concerts de jazz à Osthafen.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

7 Stuttgart: une architecture qui raconte l’avenir

Expérience: une ville aux formes fortes, aux lignes audacieuses et aux idées visionnaires, qui allie de manière fascinante histoire et développement urbain futuriste. Un paradis pour les amatrices et amateurs de design et de culture venus de Suisse.

Particularités: des icônes modernes, telles que la bibliothèque urbaine futuriste, le musée Mercedes-Benz, le musée Porsche et la première tour de télévision en béton armé au monde, témoignent d’un grand esprit pionnier. L’une des attractions phares est la célèbre cité Weissenhof, imaginée par Le Corbusier, construite en 1927 et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 37 francs*

8 Memmingen: liberté et légèreté

Expérience: dès que vous sortez du train, le rythme ralentit. La vieille ville historique invite à se laisser porter sans se presser entre le ruisseau qui clapote, les petits cafés et les façades historiques.

Particularités: autour de la pittoresque place du marché, Memmingen dégage une ambiance méridionale authentique avec son marché haut en couleur, ses cours intérieures cachées et ses glaces à la lumière du soir. C’est également ici que la grande Histoire s’est écrite: en 1525, les «Douze articles» ont été rédigés à Memmingen – les premières revendications documentées de la liberté et de la codétermination en Europe.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

9 Wiesbaden: culture, vin et nature

Expérience: l’élégante capitale du Land de Hesse allie architecture majestueuse, art haut de gamme et culture viticole vivante à un saut de puce les uns des autres. 26 sources d’eau chaude, de magnifiques bâtiments Art nouveau et l’ambiance historique du célèbre casino de Wiesbaden font de cette ville un lieu unique.

Particularités: nous vous recommandons de monter jusqu’au Neroberg avec le funiculaire historique, de vous amuser au parc d’accrobranche et de profiter d’une vue à couper le souffle sur la vallée du Rhin en dégustant un verre de Riesling bien frais au Château Nero.

Liaisons: plusieurs fois par jour avec des correspondances simples. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

10 Cassel: de l'art et des cascades

Expérience: Cassel séduit en offrant une symbiose unique entre grand art international et vaste paysage pittoresque. Le parc Wilhelmshöhe, situé sur une colline et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’un des plus beaux parcs d’Europe, dont les jeux d’eau historiques qui coulent du monument d’Hercule au-dessus des cascades n’en finiront pas de vous fasciner.

Particularités: en 2026, les expositions exclusives de Rembrandt et de Dürer attirent les curieuses et curieux au château de Wilhelmshöhe, tandis que le monde de l’art se réjouit d’ores et déjà de la célèbre documenta 16 en 2027.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

11 Erfurt: la capitale médiévale de la Thuringe

Expérience: Erfurt peut se targuer d’avoir une histoire de 1280 ans. La métropole thuringienne séduit avec son mélange inégalable d’importance historique, de qualité de vie exceptionnelle et de convivialité tangible.

Particularités: la ville possède l’un des centres médiévaux les mieux conservés et les plus grands d’Allemagne. Parmi les attractions phares, citons le célèbre Krämerbrücke – le plus long pont habité et construit d’Europe –, le majestueux ensemble de la cathédrale et de l’église Saint-Sévère, ainsi que l’ancienne synagogue et le Mikwe (bain rituel juif), qui sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Liaisons: tous les jours avec des correspondances simples. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

12 Nuremberg: à la découverte de la culture et de la gastronomie

Expérience: découvrez l’alliance parfaite d’une histoire riche, d’une touche de modernité et de la culture gastronomique de la Franconie. La vieille ville historique, entièrement entourée d’imposants remparts, abrite des trésors, tels que le château impérial et la maison d’Albrecht Dürer.

Particularités: sur le plan culinaire, Nuremberg régale ses hôtes, du classique traditionnel – la saucisse grillée de Nuremberg – à la cuisine gastronomique moderne primée, en passant par la culture régionale de la bière. Le guide numérique vous permet également de découvrir des quartiers d’initiés branchés en dehors des sentiers battus.

Liaisons: tous les jours avec des correspondances simples. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

13 La région de la Ruhr: une expérience urbaine au cœur de l’Ouest

Expérience: La région surprend! La Ruhr, l’une des plus grandes agglomérations d’Europe avec 53 villes, offre un mélange électrisant d’urbanité animée, de culture industrielle mondialement connue et d’une nature étonnamment verdoyante.

Particularités: à l’endroit où l’on extrayait autrefois du charbon, on trouve aujourd’hui des festivals culturels tendance, des expositions en plein air, des cafés et des bars dans des mines désaffectées. Les anciennes voies ferrées ont été transformées en pistes cyclables et en sentiers de randonnée grandioses, qui longent les canaux et les halles en offrant une vue panoramique.

Liaisons: par exemple jusqu’à Dortmund. Plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

14 Hanovre: l’art des jardins, l’ambiance urbaine et les nuits étoilées

Expérience: la capitale verte de Basse-Saxe surprend par sa culture à tous les coins de rue, sa scène musicale animée et son excellente gastronomie. La vie urbaine est empreinte de nature: la forêt d’Eilenriede est plus grande que Central Park à New York, et le lac Machsee permet de faire de la voile dans la ville.

Particularités: les jardins des maisons de maître mondialement connues font partie des ensembles de parcs les plus importants d’Europe avec leur magnifique porte d’or et leurs jardins d’art baroque. En tant que Ville UNESCO de la musique, Hanovre offre en outre un large éventail musical, allant de la musique classique à la pop.

Liaisons: plusieurs fois par jour depuis Lausanne. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

15 Ville culturelle de Leipzig: une diversité vibrante au cœur de la Saxe

Expérience: la musique, l’histoire et les tendances les plus modernes se rencontrent à Leipzig, dans des paysages idylliques. Votre voyage commence de manière spectaculaire dans la plus grande gare terminus d’Europe, à l’architecture imposante.

Particularités: grâce à un excellent réseau de pistes cyclables et aux courtes distances, vous pouvez facilement explorer sans voiture les sites chargés d’histoire où ont exercé Bach, Mendelssohn et Schumann. Partez aussi explorer directement les poumons verdoyants de la ville – la vaste forêt d’Auwald – et les lacs environnants.

Liaisons: au départ de Bâle, sans changement et train de nuit quotidien. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

16 Saxe: la rencontre de la culture et de la nature

Expérience: des trésors culturels mondialement connus, nichés dans des paysages aussi variés qu’époustouflants, ainsi que des villes historiques, font du Land de Saxe une destination touristique de première classe toute l’année pour les amatrices et amateurs de culture et de nature.

Particularités: le Semperoper de Dresde, le Gewandhau de Leipzig ou encore les majestueux palais et châteaux de campagne font la part belle à l’excellence culturelle. Trois sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO consolident cette réputation de manière impressionnante: le parc de Muskau, la région minière d’Erzgebirge et les colonies des Frères moraves.

Liaisons: tous les jours avec des correspondances simples vers Dresde. Leipzig, Chemnitz. Train de nuit: 1x par jour jusqu’à Leipzig ou Dresde. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

17 Manufacture de porcelaine MEISSEN: un lieu riche en culture

Expérience: embarquez pour un voyage fascinant dans le pittoresque Elbland de Dresde et plongez au cœur du lieu de naissance de la porcelaine de Meissen mondialement connue.

Particularités: riche en tradition, cette manufacture a 315 ans d’histoire et fait aujourd’hui partie du patrimoine culturel immatériel reconnu. Dans ce parcours de découverte, vous pourrez observer le travail artisanal lors d’un manufakTOUR exclusif – des archives historiques de moules avec 700 000 moules en plâtre au coup de pinceau raffiné. Dans l’atelier DIY, laissez libre cours à votre créativité avant de savourer un moment de plaisir au café.

Liaisons: tous les jours avec des correspondances simples. Au départ de Bâle, changez une fois pour Dresde. Train de nuit: 1x par jour jusqu’à Dresde-Neustadt. Billet dégriffé à partir de 54 francs*

18 La scène bleue du Brandebourg: baignade, bateau et nature

Expérience: échappez à l’agitation de la vie quotidienne et profitez de vacances pleines de tranquillité, d’eau scintillante et de beaux paysages. Le Brandebourg vous invite à décompresser, mais c’est vous qui choisissez le rythme.

Particularités: plus de 3000 lacs cristallins et un immense réseau de rivières et de canaux font de la région un eldorado pour les amatrices et amateurs de sports nautiques. La location d’une péniche, en particulier, est la promesse d’une liberté totale: vous êtes votre propre capitaine, vous vous laissez bercer par la douce balançoire le soir et sautez directement de la cabine dans l’eau fraîche le matin.

Liaisons: par exemple au départ de Bâle, avec un changement. 1x train de nuit par jour pour Berlin. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

19 Schleswig-Holstein: plages de rêve et lieux préférés

Expérience: de vastes plages de sable fin, l’air salé de la mer du Nord, des chambres d’hôtes idylliques au toit de chaume et un véritable bonheur insulaire vous attendent dans l’état le plus septentrional, entre deux mers. Savourez l’ambiance maritime des villes côtières et dégustez du poisson frais directement sur les promenades.

Particularités: explorez la fascinante mer des Wadden, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez Husum avec son port coloré, Eckernförde ou la ville historique de Lübeck, qui resplendit avec sa vieille ville médiévale, sa porte de Holsten et son ambiance hanséatique mondialement connue.

Liaisons: tous les jours avec des correspondances simples, par exemple pour Lübeck. Train de nuit: 1x par jour jusqu’à Hambourg, puis vers la mer du Nord et la mer Baltique. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

20 Binzer Bucht: des vacances de rêve sur l'île de Rügen

Expérience: plage de sable blanc, brise marine fraîche et nature intacte dans le nord-est du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. L’île de Rügen est une véritable destination pour les amoureuses et amoureux de la nature et de la plage. La magnifique baie de Binzer s’étend sur 17 kilomètres, des majestueux rochers crayeux aux épaisses forêts de hêtres du Granitz.

Particularités: en plein cœur de l’île, la station balnéaire traditionnelle de Binz se distingue par son élégante architecture blanche, le Kurhaus historique et le Seebrücke. Juste à côté, le lieu de détente de Prora impressionne avec son complexe historique de près de cinq kilomètres de long sur la plage, connu dans le monde entier.

Liaisons: tous les jours avec des correspondances simples. Train de nuit: 1x par jour avec le Nightjet de nuit à destination de Hambourg, puis sans correspondance sur de longues distances jusqu’à Binz. Billet dégriffé à partir de 48 francs*

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*Remarque concernant les tarifs des billets: offre contingentée (offre promotionnelle : Super Sparpreis / Super Sparpreis Europa) pour un aller simple en 2e classe au départ de Lausanne. Le billet n’est valable que le jour du voyage réservé et pour le train sélectionné.