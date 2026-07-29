DE
FR

Plans canicule cantonaux réactivés
La fin juillet romande s'annonce suffocante… avec peut-être une surprise du 1er août

Les plans canicule sont de retour, et avec eux des températures qui tutoient les 40°C en Suisse romande. De quoi finir en surchauffe ce qui s'annonce comme le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.
Publié: 19:33 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
1/4
Le mois de juillet sera probablement le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures de températures.
Photo: Keystone

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Las plans canicule cantonaux sont de sortie: une nouvelle vague de chaleur frappe la Suisse romande, avec des températures maximales atteignant jusqu'à 38°C dans la région genevoise.
  • Le mois de juillet 2026 pourrait devenir le plus chaud jamais enregistré en Suisse, avec un écart de température moyen par rapport aux normales qui pourrait dépasser celui de 2015.
  • En raison de la sécheresse, les feux d'artifice pour la fête nationale sont interdits en Suisse romande. Mais le 31 juillet et le 1er août, des orages pourraient venir perturber les festivités...
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Il a fait chaud ce mercredi, et la nouvelle vague de chaleur devrait durer au moins une semaine, jusqu’au 5 août. Ce mercredi 29 juillet, les cantons de Vaud, de Genève et du Valais réactivent leur plan canicule, tandis que Neuchâtel, Fribourg et le Jura lancent chacun une alerte aux fortes chaleurs.

Sur tout l’Arc lémanique, la canicule est de degré 4 sur 5 (fort danger). Pour le reste du Plateau, l’Arc jurassien et la Vallée du Rhône, le danger est «marqué» (3 sur 5). La sécheresse, elle, est toujours de degré 4 dans toute la Suisse romande. C’est pareil pour le risque d’incendies de forêt, qui va même jusqu’au niveau 5 à Genève et dans une grande partie du Valais.

Proche des 40°C, surtout en Suisse romande

MétéoSuisse estime qu’en Suisse romande, les températures maximales atteindront 33 à 35°C. Cela pourrait aller jusqu’à 38 degrés dans la région genevoise et dans la vallée du Rhône. Au nord-ouest de la Suisse, sur les plaines du Nord vaudois et de la région des Trois-Lacs, ce sera maximum entre 32 et 38°C. Les Suisses alémaniques auront droit à une chaleur plus agréable – maximales entre 31 et 36°C.

A lire aussi
Le 1er Août sans feux d'artifice: un désastre pour les commerçants
Une «perte totale»
Le 1er Août sans feux d'artifice: un désastre pour les commerçants
Les feux du 1er Août interdits partout en Suisse romande, avec une exception...
Le point canton par canton
Les feux du 1er Août interdits en Suisse romande, avec une exception...
Un incendie se propage depuis un talus fribourgeois, le responsable dénoncé
Feu illégal à Remaufens (FR)
Un incendie se propage depuis un talus, le responsable dénoncé
Avec ou sans sécheresse, les feux d'artifice du 1er Août sont en danger
Leur fin bientôt actée?
Avec ou sans sécheresse, les feux d'artifice du 1er Août sont en danger

Les températures minimales en plaine, elles, se situeront entre 18 et 23°C. Et la Suisse romande aura du mal à dormir. Les minimales les plus élevées sont attendues «dans le nord-ouest de la Suisse, dans la région du lac Léman et dans la région des Trois-Lacs». La phase la plus intense de la vague de chaleur est attendue de mercredi à vendredi.

En ville, «le refroidissement nocturne […] est plus lent et moins marqué que dans les régions environnantes». Résultat: les températures minimales nocturnes seront supérieures de quelques degrés aux valeurs mentionnées ci-dessus.

La raison de ce retour d’une quatrième vague de chaleur? «La Suisse se trouve sous l’influence d’un anticyclone qui s’étend de l’Atlantique vers l’Europe centrale, détaille MétéoSuisse. Dans cette configuration, de l’air chaud d’origine subtropicale est entraîné vers la région alpine depuis le sud-ouest.» 

Des orages pour la fête nationale?

Les engins pyrotechniques et feux d’artifice seront interdits partout en Suisse romande, en raison de la sécheresse. Mais passera-t-on une fête nationale sous la pluie? Vendredi 31 juillet et samedi 1er août, l’activité orageuse s’intensifiera «en raison d’un affaiblissement temporaire de l’influence de l’anticyclone», prévoit MétéoSuisse.

En plein coeur de l'été, une nouvelle vague de chaleur s'annonce.
Photo: MétéoSuisse

Durant ces deux jours, on peut s’attendre à «quelques averses et orages, parfois violents». En particulier dans les Préalpes et les Alpes, qui seront probablement les plus touchées. «Mais le risque sera également élevé en plaine». Point positif? «Cela pourrait entraîner, localement et temporairement, un affaiblissement de la vague de chaleur», envisage MétéoSuisse.

A partir de dimanche, le risque d’orage diminuera à nouveau et «la masse d’air chaud subtropicale dominera à nouveau l’ensemble du pays». Après l’orage, le soleil revient en force, donc. Mais l’évolution précise des températures – et avec elle la date de la fin de la vague de chaleur – reste pour le moment incertaine. 

Vers le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Selon Météo News, le mois de juillet 2026 devrait être «le plus chaud jamais enregistré», depuis le début des mesures. L’excédent de température était particulièrement élevé au milieu du mois (+ 4,4 °C) et s’est progressivement réduit à + 3,1 degrés en raison d’une fin de mois plus fraîche.

«Au cours des derniers jours de juillet, cet excédent va à nouveau augmenter sous l’effet d’une nouvelle vague de chaleur, de sorte qu’il devrait se situer au même niveau, voire dépasser, le record précédent pour un mois de juillet (2015, avec 3,25 degrés)», détaille Météo News. C’est en Suisse romande et au Nord de la Suisse que l’écart avec les normales de saison est le plus élevé.

A lire aussi
Critiqué pour sa gestion de la sécheresse, Albert Rösti défend la stratégie de la Confédération
La Suisse manque-t-elle d’eau?
Face aux critiques sur la gestion de la sécheresse, Albert Rösti se défend
«C'est terrifiant!» Une famille suisse évacuée sur la plage de Paros vit un cauchemar
Avec vidéo
«C'est terrifiant!»
Une famille suisse en vacances à Paros vit un cauchemar sur l'île en feu
Les incendies français enflamment la présidentielle
Polémiques et promesses
Les incendies français enflamment la présidentielle
Il allume un barbecue en pleine canicule, les internautes réclament une amende salée
Les 5 infos suisses du jour
Il allume un barbecue en forêt, les internautes réclament une amende salée

Sur sa carte de la Suisse, rouge d’un bout à l’autre, Météo News inscrit + 2,7°C à Sion, + 3,2°C à Delémont, + 3,3°C à Genève, + 3,8°C à Lausanne et même + 4,1°C à Neuchâtel. Chaque jour ce septième mois de l’année, la barre des 25°C a été atteinte, voire dépassée, dans toutes les stations de mesure des villes. «La seule exception a été le 1er juillet, où la température n’a pas atteint les 25 degrés partout», admet Météo News.

Protéger les plus vulnérables

Les plans canicule prévoient des mesures de prévention, de surveillance et d’accompagnement des personnes les plus vulnérables. «La proximité de plusieurs vagues de chaleur au cours d’un même été a des effets cumulatifs sur la santé, détaille le Canton de Vaud. Les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, isolées ou précaires, ainsi que les personnes vivant dans des logements surchauffés, nécessitent une attention particulière.»

Mais même les personnes jeunes et en bonne santé doivent faire gaffe, en particulier «lors d’un effort physique, d’un travail exposé ou d’un séjour prolongé dans un environnement très chaud». Il est recommandé d’éviter l’exposition à la chaleur et au soleil, d’éviter le sport aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de se rafraîchir soi-même et son logement.

Vaud rappelle également «que chaque employeur est tenu d’assurer la sécurité de ses employés et de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur santé». Aménager les horaires, réduire la charge physique, mettre à disposition des moyens d’hydratation et des zones d’ombre: telles sont les mesures demandées aux employeurs, en particulier en cas de travail à l’extérieur.

A Genève et dans le canton de Vaud, les plans canicule sont activés si «les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25°C pendant 5 jours consécutifs ou égales ou supérieures à 27°C pendant 3 jours consécutifs», en coordination avec MétéoSuisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus