Les plans canicule sont de retour, et avec eux des températures qui tutoient les 40°C en Suisse romande. De quoi finir en surchauffe ce qui s'annonce comme le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

La fin juillet romande s'annonce suffocante… avec peut-être une surprise du 1er août

La fin juillet romande s'annonce suffocante… avec peut-être une surprise du 1er août

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Las plans canicule cantonaux sont de sortie: une nouvelle vague de chaleur frappe la Suisse romande, avec des températures maximales atteignant jusqu'à 38°C dans la région genevoise.

Le mois de juillet 2026 pourrait devenir le plus chaud jamais enregistré en Suisse, avec un écart de température moyen par rapport aux normales qui pourrait dépasser celui de 2015.

En raison de la sécheresse, les feux d'artifice pour la fête nationale sont interdits en Suisse romande. Mais le 31 juillet et le 1er août, des orages pourraient venir perturber les festivités...

Léo Michoud Journaliste Blick

Il a fait chaud ce mercredi, et la nouvelle vague de chaleur devrait durer au moins une semaine, jusqu’au 5 août. Ce mercredi 29 juillet, les cantons de Vaud, de Genève et du Valais réactivent leur plan canicule, tandis que Neuchâtel, Fribourg et le Jura lancent chacun une alerte aux fortes chaleurs.

Sur tout l’Arc lémanique, la canicule est de degré 4 sur 5 (fort danger). Pour le reste du Plateau, l’Arc jurassien et la Vallée du Rhône, le danger est «marqué» (3 sur 5). La sécheresse, elle, est toujours de degré 4 dans toute la Suisse romande. C’est pareil pour le risque d’incendies de forêt, qui va même jusqu’au niveau 5 à Genève et dans une grande partie du Valais.

Proche des 40°C, surtout en Suisse romande

MétéoSuisse estime qu’en Suisse romande, les températures maximales atteindront 33 à 35°C. Cela pourrait aller jusqu’à 38 degrés dans la région genevoise et dans la vallée du Rhône. Au nord-ouest de la Suisse, sur les plaines du Nord vaudois et de la région des Trois-Lacs, ce sera maximum entre 32 et 38°C. Les Suisses alémaniques auront droit à une chaleur plus agréable – maximales entre 31 et 36°C.

Les températures minimales en plaine, elles, se situeront entre 18 et 23°C. Et la Suisse romande aura du mal à dormir. Les minimales les plus élevées sont attendues «dans le nord-ouest de la Suisse, dans la région du lac Léman et dans la région des Trois-Lacs». La phase la plus intense de la vague de chaleur est attendue de mercredi à vendredi.

En ville, «le refroidissement nocturne […] est plus lent et moins marqué que dans les régions environnantes». Résultat: les températures minimales nocturnes seront supérieures de quelques degrés aux valeurs mentionnées ci-dessus.

La raison de ce retour d’une quatrième vague de chaleur? «La Suisse se trouve sous l’influence d’un anticyclone qui s’étend de l’Atlantique vers l’Europe centrale, détaille MétéoSuisse. Dans cette configuration, de l’air chaud d’origine subtropicale est entraîné vers la région alpine depuis le sud-ouest.»

Des orages pour la fête nationale?

Les engins pyrotechniques et feux d’artifice seront interdits partout en Suisse romande, en raison de la sécheresse. Mais passera-t-on une fête nationale sous la pluie? Vendredi 31 juillet et samedi 1er août, l’activité orageuse s’intensifiera «en raison d’un affaiblissement temporaire de l’influence de l’anticyclone», prévoit MétéoSuisse.

Durant ces deux jours, on peut s’attendre à «quelques averses et orages, parfois violents». En particulier dans les Préalpes et les Alpes, qui seront probablement les plus touchées. «Mais le risque sera également élevé en plaine». Point positif? «Cela pourrait entraîner, localement et temporairement, un affaiblissement de la vague de chaleur», envisage MétéoSuisse.

A partir de dimanche, le risque d’orage diminuera à nouveau et «la masse d’air chaud subtropicale dominera à nouveau l’ensemble du pays». Après l’orage, le soleil revient en force, donc. Mais l’évolution précise des températures – et avec elle la date de la fin de la vague de chaleur – reste pour le moment incertaine.

Vers le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Selon Météo News, le mois de juillet 2026 devrait être «le plus chaud jamais enregistré», depuis le début des mesures. L’excédent de température était particulièrement élevé au milieu du mois (+ 4,4 °C) et s’est progressivement réduit à + 3,1 degrés en raison d’une fin de mois plus fraîche.

«Au cours des derniers jours de juillet, cet excédent va à nouveau augmenter sous l’effet d’une nouvelle vague de chaleur, de sorte qu’il devrait se situer au même niveau, voire dépasser, le record précédent pour un mois de juillet (2015, avec 3,25 degrés)», détaille Météo News. C’est en Suisse romande et au Nord de la Suisse que l’écart avec les normales de saison est le plus élevé.

Sur sa carte de la Suisse, rouge d’un bout à l’autre, Météo News inscrit + 2,7°C à Sion, + 3,2°C à Delémont, + 3,3°C à Genève, + 3,8°C à Lausanne et même + 4,1°C à Neuchâtel. Chaque jour ce septième mois de l’année, la barre des 25°C a été atteinte, voire dépassée, dans toutes les stations de mesure des villes. «La seule exception a été le 1er juillet, où la température n’a pas atteint les 25 degrés partout», admet Météo News.

Protéger les plus vulnérables

Les plans canicule prévoient des mesures de prévention, de surveillance et d’accompagnement des personnes les plus vulnérables. «La proximité de plusieurs vagues de chaleur au cours d’un même été a des effets cumulatifs sur la santé, détaille le Canton de Vaud. Les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, isolées ou précaires, ainsi que les personnes vivant dans des logements surchauffés, nécessitent une attention particulière.»

Mais même les personnes jeunes et en bonne santé doivent faire gaffe, en particulier «lors d’un effort physique, d’un travail exposé ou d’un séjour prolongé dans un environnement très chaud». Il est recommandé d’éviter l’exposition à la chaleur et au soleil, d’éviter le sport aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de se rafraîchir soi-même et son logement.

Vaud rappelle également «que chaque employeur est tenu d’assurer la sécurité de ses employés et de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur santé». Aménager les horaires, réduire la charge physique, mettre à disposition des moyens d’hydratation et des zones d’ombre: telles sont les mesures demandées aux employeurs, en particulier en cas de travail à l’extérieur.

A Genève et dans le canton de Vaud, les plans canicule sont activés si «les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25°C pendant 5 jours consécutifs ou égales ou supérieures à 27°C pendant 3 jours consécutifs», en coordination avec MétéoSuisse.