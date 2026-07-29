DE
FR

Feu illégal à Remaufens (FR)
Un incendie se propage depuis un talus fribourgeois, le responsable dénoncé

Les pompiers ont maîtrisé un incendie à Remaufens (FR) propagé sur 250 m2 ce mardi, après qu’un talus a pris feu samedi. Suspecté, le propriétaire du terrain a brûlé illégalement des déchets. Il sera dénoncé au Ministère public.
Publié: il y a 29 minutes
Ce talus a pris feu, et l'incendie s'est propagé dans le champ voisin. Le propriétaire terrien a brûlé illégalement des déchets.
Photo: Police cantonale Fribourg
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Les pompiers et la police cantonale fribourgeoise ont dû intervenir pour un incendie à Remaufens (FR), ce mardi 28 juillet après-midi. Près de Châtel-Saint-Denis, le feu lancé illégalement par la main de l'homme, est parti d'un talus avec des arbres. Les pompiers et les agents ont été alertés peu après 15h30 et ont pu se rendre à la Route du Pilon.

«A leur arrivée, les secours ont constaté (...) que l’incendie s’était propagé au pré d’un voisin, touchant ainsi une surface totale d’environ 250 m2», précise le communiqué de la police paru mercredi. Les autorités rappellent qu'en cette période de sécheresse et de canicule, les feux en plein air sont interdits – depuis le 10 juillet et jusqu'à nouvel avis.

Le propriétaire du talus dénoncé

«Des habitants des environs tentaient de maîtriser les flammes, mais c’est grâce à l’intervention des pompiers que le sinistre a été circonscrit», relate la police. Les investigations des agents ont permis de désigner un suspect: «Le propriétaire du talus avait brûlé illégalement des déchets de bois et des sacs de ciment vides en papier samedi dernier».

Mais pourquoi les flammes ont-elles pris si longtemps à faire l'objet d'une alerte? «Dans les jours qui ont suivi, le feu a continué à couver avant de se réactiver et de provoquer l’incendie», explique le communiqué. Le responsable de l’incendie sera dénoncé au Ministère public, précise encore la police.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus