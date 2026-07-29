Les pompiers ont maîtrisé un incendie à Remaufens (FR) propagé sur 250 m2 ce mardi, après qu’un talus a pris feu samedi. Suspecté, le propriétaire du terrain a brûlé illégalement des déchets. Il sera dénoncé au Ministère public.

Un incendie se propage depuis un talus fribourgeois, le responsable dénoncé

Un incendie se propage depuis un talus fribourgeois, le responsable dénoncé

Léo Michoud Journaliste Blick

Les pompiers et la police cantonale fribourgeoise ont dû intervenir pour un incendie à Remaufens (FR), ce mardi 28 juillet après-midi. Près de Châtel-Saint-Denis, le feu lancé illégalement par la main de l'homme, est parti d'un talus avec des arbres. Les pompiers et les agents ont été alertés peu après 15h30 et ont pu se rendre à la Route du Pilon.

«A leur arrivée, les secours ont constaté (...) que l’incendie s’était propagé au pré d’un voisin, touchant ainsi une surface totale d’environ 250 m2», précise le communiqué de la police paru mercredi. Les autorités rappellent qu'en cette période de sécheresse et de canicule, les feux en plein air sont interdits – depuis le 10 juillet et jusqu'à nouvel avis.

Le propriétaire du talus dénoncé

«Des habitants des environs tentaient de maîtriser les flammes, mais c’est grâce à l’intervention des pompiers que le sinistre a été circonscrit», relate la police. Les investigations des agents ont permis de désigner un suspect: «Le propriétaire du talus avait brûlé illégalement des déchets de bois et des sacs de ciment vides en papier samedi dernier».

Mais pourquoi les flammes ont-elles pris si longtemps à faire l'objet d'une alerte? «Dans les jours qui ont suivi, le feu a continué à couver avant de se réactiver et de provoquer l’incendie», explique le communiqué. Le responsable de l’incendie sera dénoncé au Ministère public, précise encore la police.