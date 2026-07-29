Au programme de ce 29 juillet: un barbecue en forêt enflamme Facebook, le Tessin se mobilise contre Claudio Zali, les feux de forêt poussent les cantons à s'unir, la chaleur met les vaches à rude épreuve et, enfin, une conductrice condamnée après un accident mortel.

Il allume un barbecue en pleine canicule, les internautes réclament une amende salée

Il allume un barbecue en pleine canicule, les internautes réclament une amende salée

Pour bien commencer cette journée, chers lecteurs, Blick vous propose, avec l'aide de l'ATS, de découvrir les principales actualités suisses de ce mercredi 29 juillet. C'est parti!

1 Un barbecue en forêt fait bondir les internautes

Un feu provoqué par un barbecue en pleine forêt a mobilisé douze pompiers à Regensdorf (ZH) ce dimanche, rapporte «24 heures». L'opération a nécessité 1000 litres d'eau et a rapidement suscité la colère sur Facebook. En moins de 24 heures, près de 300 commentaires ont été publiés sous le compte rendu des pompiers. «A quel point peut-on être stupide pour allumer un feu en ce moment?», s'est indigné un internaute. D'autres réclament une lourde amende et le remboursement des frais d'intervention. En ligne, les pompiers ont appelé à davantage de respect, rappelant que l'auteur, présent sur place, s'est montré «très repentant» et ignorait l'interdiction de faire du feu en forêt.

2 La colère monte contre Claudio Zalli au Tessin

L'affaire Zali met toujours le Tessin en ébullition. Une manifestation pour protester contre le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zali a lieu mercredi à Bellinzone. L'élu de la Lega est dans la tourmente depuis la diffusion d'un audio où il invite une amie à «tabasser» une femme. Organisé par le collectif «Io l'8 ogni giorno» (Je lutte tous les jours), le rassemblement doit servir notamment à interpeller les autorités sur leurs actes et promesses concernant les violences faites aux femmes.

3 Genève, Vaud et Neuchâtel font front contre le feu

Les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel sont en train de créer un GIFF (Groupe d’intervention feux de forêt) pour mieux faire face à des incendies de végétation appelés à se multiplier, révèle «Le Temps». Cette coopération prévoit la mutualisation des formations, des achats de matériel et des interventions, afin de moins dépendre des renforts français, très sollicités. Deux conventions ont été signées en 2025 et 2026 avec deux centres de référence près d’Aix-en-Provence pour former les pompiers romands. Les trois cantons investissent aussi dans du matériel spécifique, notamment des camions-citernes feux de forêt (CCF) adaptés aux terrains difficiles. Le Jura aimerait rejoindre le dispositif, mais se heurte à des questions de financement. Fribourg, qui compte essentiellement des forêts de Préalpes aux spécificités propres, privilégie une approche individuelle et plus progressive.

4 Les vaches souffrent de diarrhées et de fièvre

De nombreuses vaches laitières du canton de Berne et d'autres cantons souffrent actuellement de diarrhées aiguës et de fièvre, rapportent les journaux bernois de Tamedia. Plusieurs animaux d'un même troupeau sont souvent touchés, a indiqué aux journaux Amandine Baumert, vétérinaire auprès de Santé Bovins Suisse (SBS). «La cause de cette recrudescence inhabituelle de cas reste pour l'instant inconnue», écrivent la Berner Zeitung et Der Bund. Aucun agent pathogène n'a pu être clairement identifié à ce stade et des investigations sont en cours. De nombreux indices laissent toutefois penser que la vague de chaleur joue un rôle central. Les fortes températures réduisent également l'appétit des animaux et entraînent une baisse marquée de la production de lait.

5 Trois ans de prison pour avoir tué une piétonne

Une Bulgare de 35 ans a été condamnée lundi à 36 mois de prison, dont 12 ferme, pour avoir mortellement renversé une piétonne au printemps 2024 dans une station du Valais central, rapporte «Le Nouvelliste». Au petit matin, ivre, avec une alcoolémie comprise entre 1,41 et 2,19‰, la prévenue roulait à 101 km/h dans une zone limitée à 30 km/h lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. La victime, une Portugaise de 55 ans qui promenait un chien, a été tuée sur le coup, de même que l'animal. La conductrice a reconnu les faits et accepté sa condamnation. Elle devra verser 43'000 francs au fils de la victime pour tort moral, s'acquitter des 31'400 francs de frais de procédure et sera expulsée de Suisse pour une durée de cinq ans. Aucune des parties ne fera appel.