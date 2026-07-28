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Un véritable cauchemar
Un bateau de croisière suisse s'échoue dans le Danube, 186 passagers évacués

Un bateau de croisière suisse s'est échoué mardi sur le Danube près de Vidin, en Bulgarie. Les 186 passagers, tous Européens, ont été évacués par les gardes-frontières.
Publié: il y a 5 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Le bateau transportait 186 passagers et 52 membres d'équipage.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les gardes-frontières bulgares ont commencé à évacuer mardi en fin d'après-midi 186 passagers d'un bateau de croisière échoué sur le Danube en raison du faible niveau des eaux, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Le Viking Ullur, battant pavillon suisse, s'est échoué vers 2h20 du matin à environ 25 kilomètres en amont de Vidin, dans le nord-ouest de la Bulgarie, a précisé le ministère.

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L'incident s'est produit de nuit, dans des conditions de visibilité réduite et «en raison du faible niveau des eaux du Danube», selon un communiqué du ministère. Il a ajouté que pour des raisons de sécurité, l'opération était réalisée à l'aide d'une vedette de la police aux frontières et dit espérer qu'elle s'achève avant la tombée de la nuit. Le navire transportait 186 passagers, tous ressortissants de pays de l'Union européenne, ainsi que 52 membres d'équipage et membres du personnel de service.

Ravitaillement avorté

Il devait faire escale au port de Vidin pour se ravitailler et commençait également à manquer d'eau potable, selon la même source. Un autre bateau avait été affrété par l'agent maritime pour accueillir les passagers, mais il n'a pas pu s'approcher suffisamment du navire échoué.

Des images diffusées par la police bulgare montrent des passagers portant des gilets de sauvetage et aidés par les secours à monter à bord d'une vedette de la police aux frontières. Alors que l'Europe a été confrontée à plusieurs vagues de chaleur cet été, le Danube a enregistré ces dernières semaines des niveaux d'eau bas qui ont entravé la navigation.

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