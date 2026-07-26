17 disparus après le naufrage d'un navire vietnamien

Les secours poursuivent leurs recherches après le naufrage d'un cargo vietnamien en mer de Chine méridionale. Dix-sept membres d'équipage sont toujours portés disparus, tandis que 45 personnes ont été secourues.

AFP Agence France-Presse

Dix-sept personnes étaient portées disparues dimanche après qu'un cargo vietnamien transportant 62 personnes a coulé lors d'une tempête en mer de Chine méridionale, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Les autorités vietnamiennes sont arrivées sur les lieux après que le navire Khoi Nguyen 18 «a coulé alors qu'il naviguait dans de mauvaises conditions météorologiques», a déclaré la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Mme Hang a précisé que les secouristes vietnamiens, avec «le soutien des forces de secours chinoises, notamment des navires et des hélicoptères», ainsi que d'autres bâtiments présents dans la zone, avaient secouru 45 des 62 personnes dimanche à 12h00 locales (05h00 GMT).

Selon la chaine de télévision d'Etat chinoise CCTV, le Khoi Nguyen 18 a rencontré des difficultés près du récif de Yongshu, également connu sous le nom de récif de Fiery Cross, un rocher de l'archipel des Spratleys contrôlé par Pékin, mais aussi revendiqué par Hanoï et Manille.

Pékin revendique une grande partie des îles et récifs en mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, et ignore la décision d'un tribunal international en 2016, selon laquelle ses revendications ne reposent sur aucune base juridique.

Le Khoi Nguyen 18 est un cargo immatriculé au Vietnam mesurant un peu moins de 70 mètres de long, selon le site de surveillance Marine Traffic. Un navire de secours chinois a été le premier à repérer ce qui semblait être un signal de détresse émis par le cargo vietnamien samedi soir, selon l'agence Chine nouvelle.

Dans un incident maritime distinct survenu vendredi, un autre navire vietnamien a coulé en raison d'une mer agitée dans la zone des îles Spratleys. 33 pêcheurs ont été secourus et trois sont portés disparus, ont indiqué samedi les médias d'Etat vietnamiens.

Environ 20% du commerce maritime mondial a transité par la mer de Chine méridionale en 2024, selon un rapport du Center for Strategic and International Studies. Ses chaînes d'îles et de récifs sont convoitées par la Chine et les nations d'Asie du Sud-Est situées autour de cette mer stratégique.

Pékin a agrandi les récifs qu'il contrôle dans les Spratleys et y a installé des bases aériennes, des installations navales et d'autres infrastructures, notamment des pistes d'atterrissage capables d'accueillir des avions militaires. Le Vietnam, les Philippines et la Malaisie font valoir leurs propres revendications dans la région en y stationnant des troupes et en y construisant des pistes d'atterrissage depuis les années 1970.