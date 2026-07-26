Le typhon Noul a touché terre dans le sud de la Chine avec des vents dépassant 160 km/h. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées après son passage meurtrier aux Philippines.

Des vents violents balayent la Chine avec le typhon Noul

Des vents violents balayent la Chine avec le typhon Noul

ATS Agence télégraphique suisse

Le typhon Noul, le plus puissant à frapper la Chine depuis le début de l'année, a touché terre tôt dimanche sur la côte sud du pays, balayant le littoral de vents violents et de pluies diluviennes, a rapporté la télévision d'Etat CCTV.

L'oeil du typhon a pénétré dans les terres vers 03h50 du matin (21h50 heure suisse) près de la ville de Pinghai dans la province du Guangdong, à environ 80 kilomètres au nord-est de Hong Kong, selon CCTV. Au moment où le typhon a touché terre, les vents près de son oeil ont atteint près de 162 km/h.

Plus de 340'000 personnes ont été évacuées dans la province du Guangdong, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Dimanche matin, les autorités du Guangdong ont relevé le niveau d'alerte des secours en cas de catastrophe dans la province, le faisant passer successivement au troisième niveau le plus élevé, puis au deuxième. L'ensemble du trafic ferroviaire dans la province est interrompu dimanche, a indiqué de son côté CCTV.

Avant de gagner en intensité samedi au-dessus de la mer de Chine méridionale, Noul avait déjà laissé une traînée de dégâts derrière lui, frôlant les îles situées à l'extrême nord des Philippines. Trois personnes ont été tuées et une autre est portée disparue à cause du typhon, a indiqué dimanche l'agence gouvernementale philippine chargée de la gestion des catastrophes.

Plus de 9300 personnes ont été évacuées et 235 habitations ont été endommagées, a ajouté le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

Près de 350 vols annulés à Hong Kong

Des images publiées dimanche par CCTV montraient des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes, des routes jonchées de débris et de petites structures, notamment un panneau de basket-ball, renversées par les rafales.

Au moins 350 vols au départ et à l'arrivée de Hong Kong ont été annulés dimanche, selon le site web de l'aéroport. Le centre financier avait émis son deuxième niveau d'alerte cyclonique le plus élevé (T9) pendant la nuit, mais celui-ci a été abaissé au signal T8 dans la matinée.

Le typhon «Noul s'enfonce dans les terres du Guangdong et s'affaiblit progressivement, mais des vents violents affectent encore de nombreuses zones à Hong Kong, avec des vents de la force d'une tempête observés occasionnellement sur les hauteurs», a déclaré l'Observatoire de Hong Kong.

Le gouvernement de Hong Kong a indiqué avoir reçu plus de 100 signalements d'arbres tombés, et que neuf personnes ont été blessées.

«Après avoir touché terre, Noul se dirigera vers l'intérieur des terres, apportant des vents violents et de la pluie dans les provinces du Jiangxi, du Hunan et du Hubei», a déclaré CCTV.

Le bulletin précisait que les précipitations causées par le typhon pourraient se prolonger jusqu'à mardi, y compris dans des provinces plus au nord telles que le Henan et le Shandong.

La Commission nationale du développement et de la réforme a alloué 100 millions de yuans (près de 13 millions d'euros) pour aider à la réhabilitation des routes et des infrastructures endommagées par le typhon dans le Guangdong.