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Un bilan provisoire
Le naufrage d'un ferry près du Guyana a fait 53 morts

Le bilan du naufrage d'un ferry au large de Georgetown a été revu à la hausse pour la deuxième fois ce mardi, atteignant désormais 53 morts, selon le gouvernement du Guyana. Ce chiffre reste provisoire, plusieurs personnes étant toujours portées disparues.
Publié: 21.07.2026 à 21:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Le naufrage d’un ferry au large de Georgetown, Guyana, a fait 53 morts selon un bilan révisé ce mardi.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le bilan du naufrage d'un ferry au large de Georgetown a été réévalué mardi pour la seconde fois, montant à 53 morts, a annoncé le gouvernement du Guyana. Ce chiffre est encore provisoire, plusieurs personnes étant portées disparues. Le précédent bilan, annoncé plus tôt dans la journée, faisait état de 41 morts et 77 personnes secourues sur les 179 estimées à bord.

Un chiffre révisé par la suite à 76 personnes secourues par le Premier ministre, Mark Phillips, lors d'une conférence de presse. Quelque «53 corps ont été retrouvés à 18H00» locales (22H00 GMT), a-t-il dit, et «nous avons procédé à des vérifications et le chiffre sur lequel nous allons nous baser est de 76 personnes» secourues.

«Nous dormions tous»

«Seize navires sont actuellement déployés dans la zone de l'épave», a-t-il ajouté, dans une zone de recherche «élargie à 2100 km2» : «L'objectif est de maximiser les chances de retrouver des personnes qui pourraient encore être en vie». Une quinzaine de plongeurs militaires français venus de Guyane participent aux recherches.

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Le nombre de personnes à bord du bateau lors de son appareillage a fait polémique. La liste des passagers comportait 133 noms, mais une enquête ultérieure a permis d'établir que 179 personnes avaient pris place à bord du ferry.

Le «MV Barima» était parti de la capitale Georgetown dans la nuit de samedi à dimanche, et devait prendre la mer avant de remonter un cours d'eau pour atteindre Port Kaituma, situé en pleine forêt tropicale dans la région de l'Essequibo. «C'est une grosse vague qui a renversé le Barima», avait indiqué le ministre des Travaux Publics Juan Edghill. «Nous dormions tous» quand le bateau a chaviré, avait affirmé un rescapé de 18 ans, Wayne Kitson.

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