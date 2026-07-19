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Photo: keystone-sda.ch

Au moins 53 personnes sauvées
Un ferry fait naufrage avec 133 personnes à son bord au large du Guyana

Un bateau transportant 133 personnes a chaviré au large du Guyana dans la nuit du 18 au 19 juillet. Huit survivants ont été secourus, selon le ministre Juan Edghill. Les opérations de sauvetage se poursuivent.
Publié: 11:21 heures
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
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AFP Agence France-Presse

Un bateau transportant 116 personnes plus l'équipage a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche au large du Guyana, a annoncé le ministre des Travaux publics Juan Edghil. «Vers 15h15 cet après-midi, le MV Barima est parti (de Georgetown) avec 116 passagers plus l'équipage à destination de Port Kaituma (ouest du Guyana). Un appel de détresse a été reçu vers 23h01», a affirmé le ministre dans une vidéo sur Facebook.

Au moins 53 personnes ont été sauvées, a affirmé le Premier ministre guyanien Mark Phillips à l'AFP plus tard dans la journée «Le nombre de personnes secourues est de 53. Il fait jour maintenant, donc nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente», a déclaré Mark Phillips par téléphone. 

«Nous prions pour la sécurité de tous»

«Les opérations d'urgence ont été déclenchées en mobilisant des moyens publics et privés. Cette opération est actuellement en cours. A ce stade, nous avons déjà récupéré huit personnes vivantes», a-t-il poursuivi. «Une opération de recherche et de sauvetage est en cours, et nous prions pour la sécurité de tous», a ajouté le ministre, précisant que le navire était doté de 250 gilets de sauvetage et qu'un bateau avait été dépêché sur les lieux pour prodiguer des soins.

Port Kaituma se trouve à l'intérieur des terres dans la région de l'Essequibo, et le bateau emprunte la mer avant de remonter un cours d'eau pour rallier Port Kaituma. L'Essequibo, territoire de 160'000 km2 riche en pétrole, est administré par le Guyana depuis plus d'un siècle mais se trouve au coeur d'un différend avec le Venezuela, les deux pays s'opposant sur le tracé de leur frontière commune.

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