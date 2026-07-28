Un incendie s'est déclaré mardi soir à Langenthal. Selon plusieurs lecteurs et lectrices, un feu s'est déclaré sur le site de l'entreprise Motorex. Une explosion aurait eu lieu auparavant.

Spectaculaire incendie dans une entreprise à Berne

Spectaculaire incendie dans une entreprise à Berne

Une épaisse fumée noire étouffe la région de Langenthal, non loin de l'entreprise Motorex (BE). Comme l'indiquent plusieurs lecteurs, un incendie fait rage sur le site.

«Il y a d’abord eu une énorme explosion accompagnée d’une onde de choc», raconte un lecteur. Il précise également qu’un grenier est en feu et que de nouvelles équipes d’intervention n’arrêtent pas d’arriver.

Deux détonations

Une autre lectrice affirme même qu’il y a eu deux détonations. Alertswiss a également déjà réagi et diffuse des informations sur l’incendie. L’application d’alerte signale un fort dégagement de fumée dans l’agglomération de Langenthal. «L’incendie génère une forte odeur désagréable», précise-t-elle.

Les recommandations de comportement indiquent de fermer les fenêtres et les portes et d’éteindre les climatiseurs. Il est également conseillé de contourner la zone touchée. «Ne vous rendez pas dans la zone touchée.»

Blick a demandé des renseignements à la police cantonale de Berne ainsi qu’à l’entreprise concernée, mais n’a pas encore reçu de réponse.

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