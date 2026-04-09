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Une première en Romandie
Un banc rouge contre les féminicides arrive à Carouge

A Carouge, un banc rouge rend hommage aux victimes de féminicides et dénonce leur absence de reconnaissance juridique en Suisse, rapporte la «Tribune de Genève». Cette nouvelle installation s'inscrit dans une tendance mondiale et un débat public de plus en plus houleux.
Publié: 14:06 heures
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A Carouge, un banc rouge rend hommage aux victimes de féminicides et dénonce leur absence de reconnaissance juridique en Suisse.
Photo: Ville de Carouge / David Wagnières
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Luisa GambaroJournaliste

Ce changement symbolique fera peut-être bouger les lignes. Carouge est la première commune romande à accueillir un banc rouge en hommage aux victimes de féminicides à travers la Suisse, rapporte la «Tribune de Genève» ce jeudi 9 avril. Inauguré le 24 mars, ce banc vise à rappler que chaque année, les féminicides s'accumulent, alors que le terme n'a toujours pas de reconnaissance juridique dans le pays et que le «meurtre passionnel» reste régi par l'article 113 du Code pénal. 

Pour rappel, en 2025, 27 femmes ont été victimes de féminicide en Suisse, sans avoir été juridiquement reconnues comme tel. D'ailleurs, triste hasard, mais la première victime de l'année 2026 est justement décédée à Carouge, dans la nuit du 24 au 25 janvier, sous les coups de son compagnon. 

Le nombre de victimes inquiète de plus en plus l'opinion publique. En décembre 2025, la Confédération a débloqué un nouveau budget fédéral de 8,17 millions pour l'égalité femmes-hommes, malgré un premier refus du Conseil national qui a suscité une vive polémique, exigeant de revoir ce budget à la baisse d'un million. Après une intense pression populaire, les conseillers nationaux ont fait marche-arrière et les deux Chambres ont approuvé le budget total, proposé par le Conseil fédéral.

Une tendance mondiale

Ce fameux banc rouge est situé sur la place de Sardaigne, près de la statue de JoFontaine rendant hommage aux immigrés italiens. Pour la maire de la commune, Sonja Molinari, le rouge du banc rappelle le sang des victimes, mais aussi le courage des femmes et des hommes qui se battent au quotidien contre les violences de genre

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Loin d'être un cas isolé, la tendance des bancs rouges est née en Italie en 2016 puis s'est répandue en Amérique latine et dans les pays européens. En Suisse, un banc rouge est déjà installé au Tessin ainsi qu'à Olten. 

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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