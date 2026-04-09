Un banc rouge contre les féminicides arrive à Carouge

Ce changement symbolique fera peut-être bouger les lignes. Carouge est la première commune romande à accueillir un banc rouge en hommage aux victimes de féminicides à travers la Suisse, rapporte la «Tribune de Genève» ce jeudi 9 avril. Inauguré le 24 mars, ce banc vise à rappler que chaque année, les féminicides s'accumulent, alors que le terme n'a toujours pas de reconnaissance juridique dans le pays et que le «meurtre passionnel» reste régi par l'article 113 du Code pénal.
Pour rappel, en 2025, 27 femmes ont été victimes de féminicide en Suisse, sans avoir été juridiquement reconnues comme tel. D'ailleurs, triste hasard, mais la première victime de l'année 2026 est justement décédée à Carouge, dans la nuit du 24 au 25 janvier, sous les coups de son compagnon.
Le nombre de victimes inquiète de plus en plus l'opinion publique. En décembre 2025, la Confédération a débloqué un nouveau budget fédéral de 8,17 millions pour l'égalité femmes-hommes, malgré un premier refus du Conseil national qui a suscité une vive polémique, exigeant de revoir ce budget à la baisse d'un million. Après une intense pression populaire, les conseillers nationaux ont fait marche-arrière et les deux Chambres ont approuvé le budget total, proposé par le Conseil fédéral.
Une tendance mondiale
Ce fameux banc rouge est situé sur la place de Sardaigne, près de la statue de JoFontaine rendant hommage aux immigrés italiens. Pour la maire de la commune, Sonja Molinari, le rouge du banc rappelle le sang des victimes, mais aussi le courage des femmes et des hommes qui se battent au quotidien contre les violences de genre.
Loin d'être un cas isolé, la tendance des bancs rouges est née en Italie en 2016 puis s'est répandue en Amérique latine et dans les pays européens. En Suisse, un banc rouge est déjà installé au Tessin ainsi qu'à Olten.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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