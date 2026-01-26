DE
Féminicide redouté
Une femme retrouvée morte à Carouge (GE), son compagnon arrêté

Le corps d'une femme de 52 ans a été retrouvé sans vie, samedi, à Carouge (GE). Soupçonné de l'avoir tuée, son compagnon a été arrêté, annonce lundi le Ministère public genevois.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Une patrouille de la police genevoise a retrouvé le corps de la victime (archives).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 52 ans a été retrouvée morte samedi dans son appartement à Carouge (GE). Son compagnon, suspecté de l'avoir tuée dans ce qui ressemble à un féminicide, a été arrêté, a annoncé lundi le Ministère public genevois.

Le corps de la victime a été retrouvé peu après 4h par une patrouille de police, alertée par la centrale de secours. Selon les premières observations, celle-ci serait décédée dans la nuit de vendredi à samedi après des coups de poing qui lui auraient été assénés par son conjoint.

Âgé de 49 ans, l'homme a été interpellé et entendu. Le Tribunal des mesures de contrainte a suivi la demande du Ministère public et a ordonné sa détention provisoire. L'investigation est menée par la brigade criminelle et est pilotée par le procureur Guillaume Zuber. Le Ministère public, qui ne fait pas de commentaire supplémentaire, rappelle que le prévenu est présumé innocent.

Développement suit

