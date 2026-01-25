Inflation, bulle IA, tensions internationales: les informations économiques se succèdent et peuvent parfois donner le vertige. Faut-il investir, attendre, ou ne rien faire ? Yvan Roduit, responsable du conseil en investissement chez Raiffeisen nous donne son éclairage.

Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas

Article rémunéré, présenté par Raiffeisen

Après une année 2025 marquée par de solides performances boursières, l’optimisme reste présent sur les marchés. Mais sous cette surface rassurante, de nombreuses tensions continuent de s’accumuler: conflits géopolitiques, inflation persistante aux États-Unis, retour des droits de douane, endettement en hausse et valorisations élevées dans certains secteurs, notamment la technologie. Jusqu’ici, les marchés ont résisté grâce à des politiques monétaires encore relativement accommodantes, mais souvent au prix de fortes fluctuations sur les cours de bourse.

Responsable du conseil en investissement chez Raiffeisen et membre romand du Comité d’investissement de la banque, Yvan Roduit livre sa lecture des mois à venir et des pistes pour naviguer dans un monde financier devenu plus complexe.

Yvan Roduit, comment faut-il aborder l'environnement économique actuel quand on est pas un investisseur chevronné?

Le contexte reste exigeant, et il est normal de se sentir hésitant. La croissance mondiale est modérée, les tensions géopolitiques persistent et les décisions des banques centrales sont plus difficiles à anticiper qu’auparavant. Cela crée un climat d’incertitude qui peut décourager. Chez Raiffeisen, nous défendons depuis plusieurs années une approche prudente, justement parce que les fortes fluctuations de cours font aujourd’hui partie du paysage. L’objectif n’est pas de courir après la performance à tout prix, mais de construire une stratégie capable de résister aux phases plus difficiles. Il faut aussi tenir compte du facteur émotionnel : après deux bonnes années boursières en 2024 et 2025, beaucoup de personnes se demandent si cela va encore être le cas cette année. Notre rôle consiste à rappeler que l’investissement ne se juge pas sur quelques mois, mais sur la durée, et que quelques bonnes années boursières ne présagent pas forcément de performances aussi positives pour les prochains mois.

L’intelligence artificielle fait beaucoup parler d’elle. Est-ce un risque pour les petits investisseurs ?

Les montants investis dans l’IA sont effectivement très élevés, surtout aux États-Unis, et cela peut impressionner. Mais il faut éviter les raccourcis. Malgré certaines similitudes, nous ne sommes pas dans la même situation qu’à l’époque de la bulle internet, la fameuse bulle «Dotcom».

Les grandes entreprises actives dans l’IA génèrent aujourd’hui de vrais revenus. Cela dit, tout le monde ne profitera pas de cette croissance de la même manière. Les acteurs plus petits ou très spécialisés – et potentiellement fortement endettés pour financer leur croissance – peuvent être plus fragiles si les résultats tardent à se concrétiser. Si les marchés financiers sont déçus, cela se ressentira immédiatement dans les valorisations, avec de fortes chutes à la clé.

Pour un petit investisseur, la clé n’est pas de “parier” sur un thème, mais de rester diversifié. Cela permet de bénéficier des tendances de long terme tout en limitant les risques liés aux excès de valorisation.

Quels sont les risques à garder en tête lorsqu’on envisage d’investir en 2026 ?

Les décisions économiques et commerciales des États-Unis jouent un rôle central. Lorsqu’elles manquent de visibilité ou de cohérence, les marchés réagissent fortement. Les droits de douane, par exemple, finissent par influencer les prix et le pouvoir d’achat des Américains. Cela complique la tâche de la Réserve fédérale, qui doit arbitrer entre lutte contre l’inflation et soutien à l’économie. À cela s’ajoutent encore les élections de mi-mandat, qui pourraient également peser sur les marchés en fonction des résultats. Ce qui se passe aux États-Unis aura, quoi qu’il arrive, une influence majeure sur le reste du monde et les cours des bourses mondiales.

Pour les particuliers, il n’est pas nécessaire d’anticiper chaque événement. En revanche, comprendre que ces éléments peuvent provoquer des périodes de volatilité aide à ne pas paniquer lorsque les marchés bougent. S’en tenir à sa stratégie de placement sera alors crucial.

Face aux hausses et baisses des marchés, quelle attitude adopter quand on investit de petits montants ?

Il faut revenir aux règles simples. La diversification est essentielle: éviter de concentrer tout son capital sur un seul placement ou un seul produit.

Il est également important d’éviter les décisions impulsives. Vendre dans la panique peut être coûteux, car quelques journées de forte hausse suffisent parfois à faire une grande différence sur le long terme. L’histoire montre que, malgré les crises, les marchés ont tendance à offrir des rendements positifs sur plusieurs années.

Le plus difficile reste la gestion des émotions. Les informations sont omniprésentes et souvent anxiogènes. Investir avec un cadre clair aide à garder la tête froide.

En quoi un accompagnement peut-il aider les personnes qui débutent?

Être accompagné offre une structure et surtout du recul. Cela permet de comprendre ce qui se passe, de distinguer les véritables tendances du simple bruit médiatique et d’éviter que les décisions soient dictées par la peur.

Chez Raiffeisen, les décisions reposent sur un processus collectif : les analyses sont partagées, discutées et régulièrement réévaluées. Cette approche vise avant tout à protéger le capital et à avancer de manière cohérente, même quand la situation paraît confuse.

Comment s’assurer que sa stratégie reste adaptée à sa situation personnelle?

Investir n’est pas un acte ponctuel. La situation financière, les projets de vie et la tolérance au risque évoluent avec le temps. Il faut se poser les bonnes questions à intervalles réguliers: Combien suis-je en mesure d’investir? Combien d’argent puis-je me permettre de perdre en cas de scénario pessimiste? Quels sont mes objectifs et à quelles échéances? L’objectif est d’ajuster progressivement la stratégie, sans réagir dans l’urgence à chaque mouvement de marché. Cette continuité permet d’éviter les erreurs les plus fréquentes, notamment chez les investisseurs débutants.

À qui s’adressent les solutions de placement chez Raiffeisen ?

Nous proposons des solutions adaptées à différents niveaux d’expérience et de moyens financiers. Des fonds d’allocation permettent déjà d’investir avec une approche structurée pour des montants accessibles. Les plans d’épargne en fonds de placement peuvent s’avérer intéressant à ce titre, grâce à des versements réguliers qui sont directement investis dans des fonds. Une solution de gestion de fortune digitale est par ailleurs disponible dès 5’000 francs, ce qui permet de faire un premier pas dans le monde de la finance sans devoir tout gérer soi-même. Ce sont en effet des experts qui s’occupent d’investir votre argent selon votre profil, votre stratégie et même vos préférences thématiques, comme la durabilité ou les nouvelles technologies. L’idée pour nous est de rendre l’investissement plus simple et plus compréhensible, afin que chacun puisse faire fructifier son épargne à son rythme.

À quoi peut ressembler un portefeuille équilibré pour un particulier en 2026?

Dans le contexte actuel, une orientation prudente reste appropriée. Les obligations jouent toujours un rôle stabilisateur, même si leurs rendements sont plus modestes.

Les actions de qualité offrent un potentiel intéressant, en particulier lorsqu’elles versent des dividendes réguliers. Nous avons la chance d’avoir en Suisse des entreprises qui correspondent à ce profil et qui auront toute leur place dans les portefeuilles d’investissement cette année. L’or et l’immobilier, via des fonds spécialisés, permettent aussi de renforcer la stabilité du portefeuille.

Quel que soit le niveau d’investissement, les principes restent les mêmes: diversification, discipline et vision à long terme.