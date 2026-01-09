Dans exactement quatre semaines, le coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver sera donné à Milano Cortina. Voici comment encourager nos stars avant et pendant l’événement, ce qui peut vous faire gagner un voyage aux Jeux olympiques!

Article rémunéré, présenté par Toyota.

Du 6 au 22 février, près de 2900 athlètes de plus de 90 pays s’affronteront à Milano Cortina sous la devise «Excellence, amitié et respect» pour remporter des médailles olympiques, dont le solide Swiss Olympic Team.

Et comme les places sur le podium se jouent à quelques centièmes de seconde, chaque encouragement motivant venant de chez nous est le bienvenu.

Découvrez où et comment encourager nos stars. Cerise sur le gâteau: avec l’une de ces options, vous pourrez même, avec un peu de chance, devenir une gagnante rayonnante ou un heureux gagnant.

Classique: se tenir les pouces devant la télévision

Il y a quatre ans à Pékin, 167 Suisses – 92 hommes et 75 femmes – étaient en lice et ont remporté 15 médailles (dont sept d'or), le meilleur résultat de l'histoire olympique du pays. Qui va gagner cette fois-ci? Vous pouvez croiser les doigts pour nos sportifs via la télévision. Au total, 16 disciplines sportives seront au programme de ces 25e Jeux olympiques d'hiver, du hockey sur glace au ski alpin en passant par le curling et le bobsleigh. Mais vous pouvez bien sûr aussi suivre l'événement en direct sur votre téléphone portable, via blick.ch son application.

Avec des frissons: vibrer sur place

Cela faisait longtemps que les Jeux n’avaient pas été aussi proches. Depuis 2006, après une édition en Amérique du Nord, une en Russie et deux en Asie de l’Est, les compétitions se déroulent à nouveau dans le nord de l’Italie. Et ce, à seulement 3,5 heures de route (Milan) ou 5 heures (Cortina d’Ampezzo) de Berne ou Lausanne.

Au total, les Jeux sont répartis sur sept sites. Pour vous déplacer de manière durable, vous pouvez utiliser soit le train, soit la voiture électrique. Grâce à son autonomie de plus de 444 kilomètres, le Toyota bZ4X entièrement électrique permet par exemple d’atteindre les deux principaux lieux de compétition sans avoir besoin de faire un arrêt pour recharger. Si vous cherchez encore des billets, il est encore possible de vous en procurer sur le site Internet officiel des Jeux.

Soutenir et gagner Participer à l’action des fans de Swiss Olympic et Toyota (Infos et conditions de participation ici) est très simple: envoyez dès maintenant votre message de soutien au Fan Phone du Swiss Olympic Team via WhatsApp au 079 868 68 68 ou via le bouton sur la page de la campagne et, avec un peu de chance, vous remporterez un voyage aux Jeux olympiques d’une valeur de 10 000 francs. Le prix comprend les prestations suivantes pour deux personnes: Voyage aller-retour en train en 2e classe à destination de Milano Centrale

Deux nuits dans un hôtel 4 étoiles à Milan, petit-déjeuner inclus

Billets pour deux épreuves aux Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 (demi-finales masculines de hockey sur glace + gala d’exhibition de patinage artistique) Participer à l’action des fans de Swiss Olympic et Toyota (Infos et conditions de participation ici) est très simple: envoyez dès maintenant votre message de soutien au Fan Phone du Swiss Olympic Team via WhatsApp au 079 868 68 68 ou via le bouton sur la page de la campagne et, avec un peu de chance, vous remporterez un voyage aux Jeux olympiques d’une valeur de 10 000 francs. Le prix comprend les prestations suivantes pour deux personnes: Voyage aller-retour en train en 2e classe à destination de Milano Centrale

Deux nuits dans un hôtel 4 étoiles à Milan, petit-déjeuner inclus

Billets pour deux épreuves aux Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 (demi-finales masculines de hockey sur glace + gala d’exhibition de patinage artistique) Participez maintenant

Créatif: envoyer des vœux et rafler la mise!

Avec un petit coup de pouce de la chance, vous gagnerez peut-être même un voyage aux Jeux olympiques (pour participer: voir encadré). Car au lieu de «seulement» vous tenir les pouces et vibrer avec l’équipe, vous pouvez également transmettre vos vœux aux stars du sport. Swiss Olympic a lancé une campagne de mobilisation des fans afin de soutenir au maximum les athlètes qui participent aux Jeux.

«Avec le Fan Phone du Swiss Olympic Team, les supporters peuvent envoyer leurs messages personnels directement aux athlètes – une mobilisation qui crée de la proximité, suscite des émotions et rend visible le soutien de la Suisse», déclare Marc Schumacher, responsable marketing et communication de Swiss Olympic.

Que ce soit via un smartphone, les réseaux sociaux ou sur des écrans numériques dans toute la Suisse: la campagne relie fans et athlètes sous la devise «United4Excellence» pour partager des émotions fortes et viser l’excellence sur le chemin de Milano Cortina 2026.

A chaque road trip sa voiture Peu importe où votre road trip vous mène: chez Toyota, vous trouverez des modèles pour tous les goûts. De petit et maniable à spacieux et pratique, en passant par rapide et élégant. Peu importe où votre road trip vous mène: chez Toyota, vous trouverez des modèles pour tous les goûts. De petit et maniable à spacieux et pratique, en passant par rapide et élégant. Trouvez votre Toyota

Christian Künstler, CEO de TOYOTA SA, se joint aussi à cette action et adresse un message aux stars du sport suisse: «Je souhaite à l’ensemble des athlètes du Swiss Olympic Team beaucoup de succès lors des Jeux ainsi que des moments inoubliables à Milano Cortina», écrit-il.

Un message qui s’inscrit pleinement dans l’engagement de Toyota en faveur de Swiss Olympic. Le respect de la nature et des autres: des valeurs issues de la charte d’éthique de Swiss Olympic qui sont également au cœur des préoccupations de Toyota. «Il est donc naturel que Toyota soutienne Swiss Olympic sur la voie des Jeux olympiques.»